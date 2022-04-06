Советники лидеров семи стран готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Советники лидеров 7 стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу Haberturk.

"Встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители стран-гарантов. Будущих. Это касается США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине важно знать, на какие гарантии согласны идти эти страны.

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"У них разные взгляды. Некоторые из них готовы на все, на полную поддержку. А некоторые не на полную. Поэтому нам нужна совместная встреча с этими странами на уровне советников, которые будут говорить о будущем документе – гарантиях нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности", – сказал он. Зеленский добавил, что "когда Украину все будет устраивать в документе, состоится встреча с российской стороной".

Глава государства также отметил, что встреча с советниками указанных 7 стран должна состояться в ближайшее время. "И после – так же быстро – с Россией, поскольку в Украине идет война", - добавил он.

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