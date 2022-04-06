Советники лидеров семи стран готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины, - Зеленский
Советники лидеров 7 стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу Haberturk.
"Встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители стран-гарантов. Будущих. Это касается США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности", – рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украине важно знать, на какие гарантии согласны идти эти страны.
"У них разные взгляды. Некоторые из них готовы на все, на полную поддержку. А некоторые не на полную. Поэтому нам нужна совместная встреча с этими странами на уровне советников, которые будут говорить о будущем документе – гарантиях нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности", – сказал он. Зеленский добавил, что "когда Украину все будет устраивать в документе, состоится встреча с российской стороной".
Глава государства также отметил, что встреча с советниками указанных 7 стран должна состояться в ближайшее время. "И после – так же быстро – с Россией, поскольку в Украине идет война", - добавил он.
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Сказав би НАТО без обговорень.
які нах...й гаранти.
наша безпека, це ******* високоточна зброя.
проти кораблів, ракет, літаків і броні.
це ракети, хоча б до 500 км дальності
і всього цього, ДОХРЕНА,
а що з нею робити???????
наші пацани знають.....
ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОПЕРЕДИЛИ
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
Вони розуміють лише це:
Зеленскому и его свите необходимо прислушаться к разумным доводам Небоженко и прекратить этот переговорный процесс с террористами и убийцами
Кто будет умирать за ЧУЖУЮ СВОБОДУ, НЕРОДНЫХ и ЧУЖОЕ МАЙНО!?
Они (европейцы-МЕЩАНЕ и БАРЫГИ) отказываются даже от не смертельных лишений не покупать у агрессора и оккупанта, кушать чуть менее сытно и тратить чуть больше денег, а вы серьезно думаете, что эти пойдут умирать за Украину (с чего вдруг)?
НИКТО КРОМЕ СЕБЯ САМИХ НЕ ЗАЩИТИТ СВОИ ИНТЕРЕСЫ ЛУЧШЕ ДРУГИХ!