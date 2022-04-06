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Новости Агрессия России против Украины Война
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Озеро перед посольством РФ в Литве окрасили в кровавый цвет, чтобы обратить внимание на преступления России в Украине. ФОТО

В среду, 6 апреля, жители Вильнюса заметили, что вода в пруду возле российского посольства окрасилась в кровавый цвет. Это акция протеста, согласованная с инспекторами по охране природы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бухаресте мужчина на авто протаранил ворота посольства РФ, а затем поджег себя. ВИДЕО

Представительница полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала журналистам, что краска безвредна для животных и растений.

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас пояснил, что это - "художественный перформанс", цель которого - обратить внимание мира на военные преступления России в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад переходит к передаче Украине тяжелой военной техники и артиллерии, - министр обороны Литвы Анушаускас

Озеро перед посольством РФ в Литве окрасили в кровавый цвет, чтобы обратить внимание на преступления России в Украине 01

Литва (2447) посольство РФ (450) Вильнюс (49)


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Топ комментарии
+35
Нажаль інспектора охорони природи не дозволили втопити там посла бо це токсичне лайно потруїло би жабок у ставочку
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06.04.2022 20:42
+30
Литовцям-респект...
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06.04.2022 20:38
+13
Ви праві, з трупом кацапа виглядало багато краще
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06.04.2022 20:47
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Литовцям-респект...
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06.04.2022 20:38 Ответить
Прибалты касапов ненавидят. Но кегебня в своё время напихала своей агентуры. Теперь выкурить это не реально.
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06.04.2022 20:40 Ответить
Нажаль інспектора охорони природи не дозволили втопити там посла бо це токсичне лайно потруїло би жабок у ставочку
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06.04.2022 20:42 Ответить
Ви праві, з трупом кацапа виглядало багато краще
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06.04.2022 20:47 Ответить
Посла и консула выслали раньше. И нашего посла из Москвы отозвали. Он уже вернулся.
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06.04.2022 21:09 Ответить
Зате раки були б раді...
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06.04.2022 21:14 Ответить
Риби і жаби потравились би. Тому інспектор не дозволив...
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06.04.2022 21:10 Ответить
Исправьте, пожалуйста, фимилию в тексте: Представитель муниципалитета Паулюс ВайтекУнас...
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06.04.2022 21:15 Ответить
Русским расскажут по телеку, что это кетчуп
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06.04.2022 21:37 Ответить
Не, им скажут, что это местные бЕндеровцы зарезали половину сотрудников роZZийского посольства и утопили их в озере.
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06.04.2022 22:03 Ответить
Не, от того говна другой цвет бы получился.
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06.04.2022 23:10 Ответить
Дякую Вам "лесные Братья"
Дякую за Все!!!
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06.04.2022 23:16 Ответить
Нужно разрывать ВСЕ отношения с агрессорами и оккупантами (торговые и дипломатические), а не херней страдать!
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07.04.2022 07:45 Ответить
 
 