Озеро перед посольством РФ в Литве окрасили в кровавый цвет, чтобы обратить внимание на преступления России в Украине. ФОТО

В среду, 6 апреля, жители Вильнюса заметили, что вода в пруду возле российского посольства окрасилась в кровавый цвет. Это акция протеста, согласованная с инспекторами по охране природы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

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Представительница полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала журналистам, что краска безвредна для животных и растений.

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас пояснил, что это - "художественный перформанс", цель которого - обратить внимание мира на военные преступления России в Украине.

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