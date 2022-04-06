В больнице Мариуполя заживо сгорели почти 50 человек, - мэр Бойченко о преступлениях оккупантов
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал страны ЕС усилить санкции против России, в частности ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ, чтобы остановить геноцид украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Бойченко во время круглого стола по поводу политических и правовых последствий преступлений РФ против Украины в режиме видеосвязи, которого цитирует горсовет Мариуполя.
Мэр подчеркнул, что европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа.
По словам городского головы, Мариуполь, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами.
Более 90% городской инфраструктуры уничтожены. Из них, по меньшей мере, 40% уже не подлежит восстановлению. В настоящее время городской совет уже создал комиссию, фиксирующую факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодняшний день внесли более 300 таких фактов. Однако главное преступление – тысячи убитых мирных мариупольцев.
Мэр подчеркнул: "Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Вживую сгорело почти 50 человек . Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя".
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Будь прокляты убийцы и те, кто торгует кровью украинцев...
Це бачили всі і ***** потрібно було знищити Маріуполь. Тому що Маріуполь був символом того , що там де росія, там занепад.
Треба було не запускати колони з Криму.
Хто це зробив має понести суворе покарання.
Чтоб с.ки на своей шкуре поняли что это такое.
Пока этого не будет они и дальше будут чувствовать себя безнаказанно.
Я лично за особенно Мариуполь не прощу им этого никогда..
Буду молится чтоб разхерачили хоть всю рашку каждый город.
Эта нация нацистов не имеет право на существование..
Дай Боже , що було тільки 10 тисяч ... Бо реально по моїх оцінках важко вимовити ...
если после бучи такой резонанс, то я себе представляю после Мариуполя что будет.