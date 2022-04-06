РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10431 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
12 103 22

В больнице Мариуполя заживо сгорели почти 50 человек, - мэр Бойченко о преступлениях оккупантов

маріуполь

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал страны ЕС усилить санкции против России, в частности ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ, чтобы остановить геноцид украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Бойченко во время круглого стола по поводу политических и правовых последствий преступлений РФ против Украины в режиме видеосвязи, которого цитирует горсовет Мариуполя.

Мэр подчеркнул, что европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа.

По словам городского головы, Мариуполь, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советники лидеров семи стран готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Более 90% городской инфраструктуры уничтожены. Из них, по меньшей мере, 40% уже не подлежит восстановлению. В настоящее время городской совет уже создал комиссию, фиксирующую факты разрушений коммунального и частного имущества. На сегодняшний день внесли более 300 таких фактов. Однако главное преступление – тысячи убитых мирных мариупольцев.

Мэр подчеркнул: "Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 – дети. Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Вживую сгорело почти 50 человек . Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя".

Также смотрите: Трупы гражданских граждан убитых российскими оккупантами в Ворзеле. ФОТОрепортаж (18+)

Мариуполь (5708) Бойченко Вадим (68)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
З 2014 року Маріуполь дуже розвинувся ,а Донецьк став сірою плямою. Навіть середня зарплата в Маріуполі стала більше ,ніж в Києві.
Це бачили всі і ***** потрібно було знищити Маріуполь. Тому що Маріуполь був символом того , що там де росія, там занепад.
показать весь комментарий
06.04.2022 20:54
+15
Боженька, за що? Невже тільки за те що ми просто люди і хотіли і хочемо бути вільними і щасливими.
показать весь комментарий
06.04.2022 20:45
+15
Будь они прокляты!
Будь прокляты убийцы и те, кто торгует кровью украинцев...
показать весь комментарий
06.04.2022 20:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это с тем что Мариуполь русскоязычный город. Вот оно зловещий оскал руцкого мира.
показать весь комментарий
06.04.2022 20:44 Ответить
Харьковская, Черниговская, Сумская, Луганская, Донецкая.... наверное самые рускоязычные области Украины уничтожаются и освобождаются он бандэр нацистов. Им бы ********* хоть немного изучить значение слова Логика. Но видимо они и без нее прекрасно живут, точнее живет верхушка ************** тварей, а остальное стадо на подсосе.
показать весь комментарий
06.04.2022 20:51 Ответить
Черговий доказ,що потрібно переходити на українську солов'їн
показать весь комментарий
06.04.2022 20:59 Ответить
Боженька, за що? Невже тільки за те що ми просто люди і хотіли і хочемо бути вільними і щасливими.
показать весь комментарий
06.04.2022 20:45 Ответить
Ображайтеся чи ні а це Божа кара нам українцям що задарма без крові отримали незалежність і 1991 р . Коли б тоді буда кров то її б не було тепер. Ми б цю кров памятали і ніколи б не обирали всяке лайно типу Януковича до влади. І ніколи б не лизали дупи маскалям
показать весь комментарий
06.04.2022 23:03 Ответить
Будь они прокляты!
Будь прокляты убийцы и те, кто торгует кровью украинцев...
показать весь комментарий
06.04.2022 20:54 Ответить
З 2014 року Маріуполь дуже розвинувся ,а Донецьк став сірою плямою. Навіть середня зарплата в Маріуполі стала більше ,ніж в Києві.
Це бачили всі і ***** потрібно було знищити Маріуполь. Тому що Маріуполь був символом того , що там де росія, там занепад.
показать весь комментарий
06.04.2022 20:54 Ответить
ВРЯТУЙТЕ МАРІУПОЛЬ !!! Рахунок йде не на дні. а на години !
показать весь комментарий
06.04.2022 20:55 Ответить
Як ? Вони в оточенні.
Треба було не запускати колони з Криму.
Хто це зробив має понести суворе покарання.
показать весь комментарий
06.04.2022 21:01 Ответить
Почему до сих пор не разбомблен ни один город рашисткой федерашки.
Чтоб с.ки на своей шкуре поняли что это такое.
Пока этого не будет они и дальше будут чувствовать себя безнаказанно.

Я лично за особенно Мариуполь не прощу им этого никогда..
Буду молится чтоб разхерачили хоть всю рашку каждый город.
Эта нация нацистов не имеет право на существование..
показать весь комментарий
06.04.2022 20:58 Ответить
5 тисяч загинуло ?!

Дай Боже , що було тільки 10 тисяч ... Бо реально по моїх оцінках важко вимовити ...
показать весь комментарий
06.04.2022 21:02 Ответить
чтоб эту страшную цифру узнать понадобиться месяцы раскопок.
если после бучи такой резонанс, то я себе представляю после Мариуполя что будет.
показать весь комментарий
06.04.2022 21:24 Ответить
Закапывать будут не всех, мобильные крематории работают, реальное число погибших установить будет очень сложно, тем более что часть людей насильно вывезли в рашку
показать весь комментарий
06.04.2022 22:09 Ответить
та да земляк. но есть такое слово карма. она догонит всех и везде.
показать весь комментарий
06.04.2022 22:20 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 21:02 Ответить
Яке жахіття ,будьте прокляті рашисти . А чому наші не можуть зробити конрнаступ на Донецьк ,чи будем терпіти рашистів і жодноі відповіді по оркам лднр, чи будем вигорожувати там "наші люди " ні там не наші ,а наші в Херсоні ,Мелітополі ,Новій Каховці та інших містах півдня які не корятся окупантам.
показать весь комментарий
06.04.2022 21:08 Ответить
Потому, что соотношение сил 1 к 3. А по авиации 1 к 10
показать весь комментарий
06.04.2022 21:18 Ответить
Які "наші" підуть у контрнаступ? Це хто? Часом не той, хто сказав, що його великою перемогою буде повернення на рубежі 24 лютого 2022 р.? Якщо воно навіть не мріє ні про який Донецьк і ніякий Крим, то як воно піде у контрнаступ?
показать весь комментарий
06.04.2022 21:25 Ответить
Суд в Севастополе отправил под арест на два месяца двоих граждан, которые повреждали автомобили с символикой Z. Так они выражали свое несогласие с проведением спецоперации российских войск на Украине. Ходили по ночам и резали колеса припаркованных во дворах машин.
показать весь комментарий
06.04.2022 21:30 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
06.04.2022 22:04 Ответить
Здихайте кацапи всіма своїми родинами в найстрашніших муках
показать весь комментарий
06.04.2022 22:28 Ответить
Логика ЫМПЕРСКИХ ВОЙН всегда одна и та же (на протяжение тысячелетий истории) - экстенсивный военный захват новых провинций (старые уже выжаты как лимон и не хватает ресурсов для безбедного существования метрополии), физическая ликвидация СВОБОДНЫХ (и непослушных, всех, кто сопротивляется агрессии и оккупации и способен дать отпор захватчикам), остальных (трусливых и безропотных) превратить в РАБОВ ЫМПЕРИИ!
показать весь комментарий
07.04.2022 07:08 Ответить
 
 