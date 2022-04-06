Украинцев в США готовили к применению дронов-камикадзе Switchblade, - Пентагон
Группа украинцев прошла обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, предназначенных для уничтожения бронетехники и танков. Вооруженные Силы Украины полностью адаптируются к активности России в Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокопоставленного представителя Пентагона.
По его словам, учения на Switchblade прошли около десятка украинских военнослужащих, находящихся в США. Ожидается, что они скоро вернутся в Украину.
Представитель Минобороны США добавил, что украинские силы полностью адаптируются и приспосабливаются в режиме реального времени к усилиям России по активизации своей деятельности на востоке Украины.
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Абсолютно правильний висновок.
От чим ті генерали думають ?
Наші ж уже не раз на навчаннях =взували= їх.
Я пам'ятаю ту історію, коли наші десантники (13-й батальйон) в перший же день захопили все начальство, штаб, карти, плани ...
І вони зупили навчання на кілька днів, щоб переробити завдання.
В хлопців брали інтерв'ю, вони розказували, як винахідливо наші діють. На ходу придумують.
А ці чини вважають, що все має бути, як в книжці. Інакше - не правильно.
Активность обороны, непрерывное воздействие обороняющихся войск на противника; одно из основных требований к организации и ведению обороны. А. о. заключается в интенсивном огневом поражении противника при подготовке и в ходе его наступления, сочетании упорного удержания оборонительных рубежей с манёвром резервами и огнём на угрожаемые направления, проведением контратак и контрударов по вклинившимся и прорвавшимся группировкам войск, а также рейдовых и диверсионно-разведывательных действий в его тылу, в т. ч. с высадкой (выброской) десантов. Активное воздействие на наступающего противника могут оказывать части (подразделения) специального назначения, партизанские и др. иррегулярные формирования уничтожая его живую силу, технику, пункты управления, склады с боеприпасами, горючим и др. материальными средствами
В чому цінність гарних тлумачних словників із будь-якої сфери - такі речі лаконічно пояснюють суть справ. І хоча словник радянсько-російський але суть активності оборони що є основою ефективної оборони передає добре.
В тому числі пояснює роль дальніх засобів вогневого ураження типу Ракетні війська і артилерія та авіація. Але оскільки із авіацією в нас туго то це більше про РВіА.
Особливо це стосується безперервного впливу на противника - про вогневий вплив під час підготовки і в ході атаки, маневр вонгем на загрозливих напрямках.
Тому можете звичайно і далі свято вірити в те що лише західні зразки зброї проти броні дозволяли проводити ефективну оборону а можна таки мислити далі стереотипів які вигідно окремим західним експертам нав'язувати нам (бо ж якщо все забезпечують ПТРК і гранатомети то і більше Україні допомагати не треба) і бачити реальну картину.