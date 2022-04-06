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Украинцев в США готовили к применению дронов-камикадзе Switchblade, - Пентагон

безпілотник

Группа украинцев прошла обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, предназначенных для уничтожения бронетехники и танков. Вооруженные Силы Украины полностью адаптируются к активности России в Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, учения на Switchblade прошли около десятка украинских военнослужащих, находящихся в США. Ожидается, что они скоро вернутся в Украину.

Представитель Минобороны США добавил, что украинские силы полностью адаптируются и приспосабливаются в режиме реального времени к усилиям России по активизации своей деятельности на востоке Украины.

беспилотник (3559) Пентагон (1449) США (26489) обучение (525)


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Топ комментарии
+66
То може ви там і пілотів для F - 16 підготуєте, щоб 2 рази не їздить?
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06.04.2022 21:21
+64
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06.04.2022 21:24
+49
Які вдома навчать ще кілька десятків)
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06.04.2022 21:20
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Генерали НАТО недооцінили українців. Вони думали, якщо українці діють не як натівські війська, то вони діють неправильно. Це типова західна зверхність.

Абсолютно правильний висновок.
От чим ті генерали думають ?
Наші ж уже не раз на навчаннях =взували= їх.
Я пам'ятаю ту історію, коли наші десантники (13-й батальйон) в перший же день захопили все начальство, штаб, карти, плани ...

І вони зупили навчання на кілька днів, щоб переробити завдання.
В хлопців брали інтерв'ю, вони розказували, як винахідливо наші діють. На ходу придумують.

А ці чини вважають, що все має бути, як в книжці. Інакше - не правильно.
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07.04.2022 02:45 Ответить
генералы нато не учли главный козырь украинцев это смелость и героизм - это реально ни за какие деньги не купишь - ихние бы рейнжеры без поддержки брони тупо бы обосрались под ударами градов или ракет
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07.04.2022 03:46 Ответить
36% відсотків американців підтримують введення американських військ в Україну, попри ризик термоядерної війни з росією і це число росте. https://www.youtube.com/watch?v=-61_xDnFmLw
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06.04.2022 21:56 Ответить
"Тренеруйтесь на кошках" (с) ))
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06.04.2022 21:57 Ответить
Фотка левая, это не тот дрон.
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06.04.2022 22:01 Ответить
Це фото - тільки іллюстрація
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06.04.2022 22:21 Ответить
Это фотка купленная на стоке за пол доллара.
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06.04.2022 23:18 Ответить
шось така спешка не панятна, наверноє на 9 мая їх доставлять куда нада і будуть запускать на барражируваніє
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06.04.2022 22:01 Ответить
***! Ми і F15 i Patriot навчимося керувати дуже швидко! Тільки давайте зброю!
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06.04.2022 22:15 Ответить
Хочу ещё раз напомнить ,что подобный дрон под названием Мисливець,по параметрам не хуже 600 свичблада,был давно разработан у нас в Украине в Киеве,но баранячье правительство забило болт на все высокотехнологичное оружие.
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06.04.2022 22:30 Ответить
Упс, ***** русне в градах и буках
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06.04.2022 22:40 Ответить
Если уже сказали, значит уже завтра будут первые видосы
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06.04.2022 22:45 Ответить
Може там и пару расчетов для пэтриот случайно подготовилось?
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06.04.2022 23:13 Ответить
Западный военторг сейчас имеет уникальную возможность тестирования своей продукции на любом виде и скоплении рашистских орков. Что однозначно приближает победу над ними. Win-win для всех, кроме собственно, орков.
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06.04.2022 23:32 Ответить
АКТИВНОСТЬ ОБОРОНЫ

Активность обороны, непрерывное воздействие обороняющихся войск на противника; одно из основных требований к организации и ведению обороны. А. о. заключается в интенсивном огневом поражении противника при подготовке и в ходе его наступления, сочетании упорного удержания оборонительных рубежей с манёвром резервами и огнём на угрожаемые направления, проведением контратак и контрударов по вклинившимся и прорвавшимся группировкам войск, а также рейдовых и диверсионно-разведывательных действий в его тылу, в т. ч. с высадкой (выброской) десантов. Активное воздействие на наступающего противника могут оказывать части (подразделения) специального назначения, партизанские и др. иррегулярные формирования уничтожая его живую силу, технику, пункты управления, склады с боеприпасами, горючим и др. материальными средствами

В чому цінність гарних тлумачних словників із будь-якої сфери - такі речі лаконічно пояснюють суть справ. І хоча словник радянсько-російський але суть активності оборони що є основою ефективної оборони передає добре.

В тому числі пояснює роль дальніх засобів вогневого ураження типу Ракетні війська і артилерія та авіація. Але оскільки із авіацією в нас туго то це більше про РВіА.

Особливо це стосується безперервного впливу на противника - про вогневий вплив під час підготовки і в ході атаки, маневр вонгем на загрозливих напрямках.

Тому можете звичайно і далі свято вірити в те що лише західні зразки зброї проти броні дозволяли проводити ефективну оборону а можна таки мислити далі стереотипів які вигідно окремим західним експертам нав'язувати нам (бо ж якщо все забезпечують ПТРК і гранатомети то і більше Україні допомагати не треба) і бачити реальну картину.
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06.04.2022 23:44 Ответить
Чекаю з нетерпінням...
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07.04.2022 00:35 Ответить
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