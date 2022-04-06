В результате обстрела центра предоставления гуманитарной помощи в Северодонецке ранены 5 гражданских лиц, - ОВА

В результате обстрелов российской армией Северодонецка сегодня, 6 апреля, были ранены 5 гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил: "Враг открыл огонь по жилым кварталам города, нанеся мощный артиллерийский удар. По меньшей мере 10 домов охвачено пламенем, еще во многих многоэтажках выбиты окна, повреждены крыши, есть разрушения сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах. 5 раненых - они стояли в очереди в центре оказания гуманитарной помощи. Не имея успехов на фронте, россияне продолжают цинично целиться по мирным жителям".

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