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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе отбиты 9 атак. Враг потерял 2 самолета, 6 танков, 5 единиц бронированной техники, 4 артиллерийские системы, - штаб ООС

техніка,чернігівщина

На Донецком и Луганском направлении украинские защитники успешно отбивали атаки российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Также смотрите: Захоронение погибших от рук российских оккупантов мирных жителей Чернигова. ВИДЕО

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Нічого... Тихше їдеш... далі будеш!!! Молодці хлопці!!! ДЯКУЄМО!!!
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06.04.2022 22:09
+14
пилоты кончаются.
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06.04.2022 22:07
+13
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06.04.2022 22:04
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06.04.2022 22:03 Ответить
6 танков. минус 60 млн долл.
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06.04.2022 22:03 Ответить
2 самолета. еще минус 30.
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06.04.2022 22:05 Ответить
Але за сьогодні кацапи отримали кілька мільярдів за газ/нафту. Цифри неспівмірні.
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06.04.2022 22:11 Ответить
ці лярди ще треба реалізувати, а їх (лярдів) все меншеає та меншає
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06.04.2022 22:16 Ответить
Не було ніколи навіть 1 млрд$ за день за нафту і газ навіть разом, не перебільшуйте...
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06.04.2022 23:38 Ответить
Я ще навіть применшив. Авжеж.
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07.04.2022 12:50 Ответить
Да ну. Ржавье кацапское по ляму за штуку максимум, а то и дешевле в Африку идет. Дыровцам ничего дорого типа Т-90 не дают.
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06.04.2022 22:14 Ответить
возможно. но думаю что там были современные ведра с болтами.
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06.04.2022 22:17 Ответить
Современные зализывают раны. И проявятся в районе Изюм-Барвенково. А на Луганщине и Донеччине сплошь старье и мясо.
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06.04.2022 23:06 Ответить
18 млн за 6 танков
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06.04.2022 23:21 Ответить
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06.04.2022 22:04 Ответить
шось маловато с каждым днем...или ворог вже всравься
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06.04.2022 22:05 Ответить
пилоты кончаются.
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06.04.2022 22:07 Ответить
Нічого... Тихше їдеш... далі будеш!!! Молодці хлопці!!! ДЯКУЄМО!!!
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06.04.2022 22:09 Ответить
эт я от жадности и злости
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06.04.2022 22:15 Ответить
Ой, аби ж то! Затишшя перед бурею. Перекидання БТГр з півночі України на схід та південний схід, обмежене застосування авіації НАД територією України, мобілізація "м'яса" на окупованих територіях... Заруба буде та ще. Але й наші ЗСУ не беззубі та поюс допомога...

Але ж так хочеться вірити в те, що вони видихлися і розбіжаться самі... От тільки в бункерного дибілоїда та 80% запорєбрікової біомаси зовсім інші думки та плани, на жаль...
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06.04.2022 22:16 Ответить
Не треба тільки ніякої ейфорії та перемог заздалегідь...
Так, какцапська армія стала меншою, але кто не знав що тут до чого чи хто хотів розбіжатись, ті втекли, зараз там залишились найбільш мотивовані та відморожені, треба серйозно їх вбивати без розбору, без жалю, без полону!
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06.04.2022 23:44 Ответить
Ейфорія тільки в Арестовича та тих, хто вірить в його "вангування". Реальність "трохи" жорсткіша.
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07.04.2022 00:12 Ответить
посмотрите сегодняшний подробный разбор с Ю.Бутусовым, сил у россии держат темп атак уже нет на этих направлениях
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06.04.2022 22:42 Ответить
Згадалася казочка із світлого та мирного дитинства про отакого собі плазуна-ящура тіпа дракона, в якого аж три ненаситні жахливі голови. Усіх охочіх побороти цю істоту вона її жерла люттю своєю та вогнем-сте палила. Аж доки не з'явив на її шлясі справний моцний чолов'яга, який мужньо повідрубав усі хвалені дурні голови та й навіки поклав цю потвору гнити. До чого? А ще нащадок цієї казкової "особі" зненацька намалювався з тьму-парашинарії у вигляді двоголової синьої задохлдої курки-мутанта. Та знайде наша славетна Україна міць, аби відтяти у цього клятого на віки бройлера-матанта його башки та нгавяки-вуічні заснувати мир, НОВИЙ МИР на Землі нашій! Перемога буде за Україною! Борімося - й Поборемо!!! Бо з нами БОГ ПРАВЕДНИЙ! Слава Героям!
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06.04.2022 22:08 Ответить
Расея включила режим самоуничтожения...
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06.04.2022 22:10 Ответить
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06.04.2022 22:11 Ответить
Молодці! Слава нашим захисникам !
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06.04.2022 22:12 Ответить
Каждый день Раша получает от ЕС за газ и нефть 1млрд. Долларов.
Нужно полное эмбарго.
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06.04.2022 22:14 Ответить
давайте хлопцi, трощите, приводьте до тями мразей

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06.04.2022 22:15 Ответить
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06.04.2022 22:20 Ответить
Древняя фреска похороны сатаны (путлера) и ручки буквой Z и одеяльцем- колорадкой прикрыт паскуда ,сдохни тварь )(уйло !
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06.04.2022 22:22 Ответить
Борони Вас Бог і Свята Покрова, Хлопці! од куль і снарядів.
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06.04.2022 22:25 Ответить
 
 