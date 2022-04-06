На Донбассе отбиты 9 атак. Враг потерял 2 самолета, 6 танков, 5 единиц бронированной техники, 4 артиллерийские системы, - штаб ООС

На Донецком и Луганском направлении украинские защитники успешно отбивали атаки российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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