На Донбассе отбиты 9 атак. Враг потерял 2 самолета, 6 танков, 5 единиц бронированной техники, 4 артиллерийские системы, - штаб ООС
На Донецком и Луганском направлении украинские защитники успешно отбивали атаки российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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Але ж так хочеться вірити в те, що вони видихлися і розбіжаться самі... От тільки в бункерного дибілоїда та 80% запорєбрікової біомаси зовсім інші думки та плани, на жаль...
Так, какцапська армія стала меншою, але кто не знав що тут до чого чи хто хотів розбіжатись, ті втекли, зараз там залишились найбільш мотивовані та відморожені, треба серйозно їх вбивати без розбору, без жалю, без полону!
Нужно полное эмбарго.