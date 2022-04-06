Санду прокомментировала информацию Генштаба ВСУ о подготовке аэродрома в Приднестровье к приему самолетов из РФ
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что не располагает информацией о якобы подготовке аэропорта Тирасполя в непризнанном Приднестровье к приему российских самолетов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.
"По данным наших органов, работы на этом аэродроме проводятся ежегодно. Трудно сказать, работы, которые производятся этой весной, отличаются от прошлогодних. Сейчас у наших органов и партнеров нет информации о подготовке к незаконному использованию этого аэродрома российскими самолетами. Это не значит, что риска нет. Мы продолжаем следить за ситуацией", - сказала Санду.
Напомним, 6 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что не исключено использование территории Приднестровья для поддержки наступательной операции армии РФ на Южнобужском направлении и на тираспольском аэродроме осуществляется подготовка для приема российских самолетов.
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Харківська область - велика і сильна, а Молдова - "маленька і слабенька". І це не тому, що в них менше населення, а тому, що молдавани - клоуни і Захід для них не союзник, тому їх і не підсилюють.
Зброю дають тим, хто знає що з нею робити. Що тобі автомат дасть в цій війні? Гоноровіше в полон здашся, інтернет-воїн? Тотальної мобілізації немає, бо вона не потрібна, для виживання країни і професійних дій армії буде тільки шкода. А як хочеш в місті партизанити, то елементарно купи собі п'ятизарядку, чи хоть щось і не ний.
Я сам вже на другий день війни бачив колону з 50ти військових грузовиків з Польщі. На другий день!, без всякого гундосного смороду.
Австралійці напевно краще знають, чим допоміг захід Україні, ніж ти. Спитай військового, чи є в них чим стріляти і чим заправлятись...
Який автомат молдаванам? В них рогатки треба позабирати, щоб часом криса не пульнула в українця, який може буде воювати і бомбити їхню країну, Придністров'я.
або,
найкоротший шлях - через Білгород-Дістровський лиман на максимальній висоті відБомбившись по Білгород-Дністровську, стінгери не дістануть, сідатимуть через простір Молдови в Тирасполі.
п.с. А Україна введе своїх миротворців у Придністров"я, якщо Україні прийде звідти загроза!
«Перспективи української революції» від автора Степан Бандера: опис, факти, цитати
2. Чого вона щось там не робить/вводить? А скільки летіти ракетам з чорного моря до неї? Є хоч натяк на ппо? Чи ви тупорилі коментатори будете їх збивати ?
3. Прибалти в НАТО, тому і сміливі хоч і малі! Молдова не в НАТО і беззбройна! Чи може ви кончені коментатори хочете щоб зброя наша поїхала зараз на Молдову а не на наш фронт?!
4. Що робити зараз Має і Молдові? Сидіти тихо і не додавати проблем гіпотетичних союзникам із заходу! А в кінці війни коли перемога України стане очевидною, попросити Залужного тихесенько роз'їбати градами з території України весь рашистсько- сепарській контингент!
5. Дякую Молдові за приймання біженців. Все.
ТЕМ БОЛЕЕ ЕС ДАЕТ МОЛДОВЕ ФИНАНСЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА БЕЖЕНЦЕВ. ПРОСТО АДЕКВАТНО ОЦЕНИТЕ СИТУАЦИЮ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Впрочем, хитро.опых щас большая часть Европы