Санду прокомментировала информацию Генштаба ВСУ о подготовке аэродрома в Приднестровье к приему самолетов из РФ

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что не располагает информацией о якобы подготовке аэропорта Тирасполя в непризнанном Приднестровье к приему российских самолетов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

"По данным наших органов, работы на этом аэродроме проводятся ежегодно. Трудно сказать, работы, которые производятся этой весной, отличаются от прошлогодних. Сейчас у наших органов и партнеров нет информации о подготовке к незаконному использованию этого аэродрома российскими самолетами. Это не значит, что риска нет. Мы продолжаем следить за ситуацией", - сказала Санду.

Напомним, 6 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что не исключено использование территории Приднестровья для поддержки наступательной операции армии РФ на Южнобужском направлении и на тираспольском аэродроме осуществляется подготовка для приема российских самолетов.

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