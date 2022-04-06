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Санду прокомментировала информацию Генштаба ВСУ о подготовке аэродрома в Приднестровье к приему самолетов из РФ

молдова,санду

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что не располагает информацией о якобы подготовке аэропорта Тирасполя в непризнанном Приднестровье к приему российских самолетов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

"По данным наших органов, работы на этом аэродроме проводятся ежегодно. Трудно сказать, работы, которые производятся этой весной, отличаются от прошлогодних. Сейчас у наших органов и партнеров нет информации о подготовке к незаконному использованию этого аэродрома российскими самолетами. Это не значит, что риска нет. Мы продолжаем следить за ситуацией", - сказала Санду.

Напомним, 6 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что не исключено использование территории Приднестровья для поддержки наступательной операции армии РФ на Южнобужском направлении и на тираспольском аэродроме осуществляется подготовка для приема российских самолетов.

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армия РФ (19115) Приднестровье (657) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+30
Цікаво а яким шляхом туди літаки з РФії будуть залітати? Через підземний спецтунель між Масквою і Тирасполем? Бо повітряний простір в ЄС для літаків з РФії закритий
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06.04.2022 22:41
+30
Яким чином кацапія може їх розчавити "одним пальцем", якщо з одного боку Румунія (NATO), а з іншого -- Україна?
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06.04.2022 22:47
+28
Нібито її "нейтральна" позиція врятує молдову, якщо паРаша вирішить її розчавити одним пальцем, рашистам привід не потрібен.
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06.04.2022 22:47
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Була б ця Санду сміливіша, почала б військову операцію з приборкання Придністров'я.
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06.04.2022 23:00 Ответить
санда, а шо там по санкциям против кацапов? демократка ты наша
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06.04.2022 23:01 Ответить
Дайте кто-нибудь Санду атлас Европы - пусть посмотрит, как в Тирасполь росийские самолёты будут лететь.
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06.04.2022 23:02 Ответить
На фоні того, як постачають зброю Україні наші союзники, розказувати про беззбройну Молдову - якось по дебільному звучить. Це при тому, що їм протистоїть в основному піхота. Та й воювати ніхто не просить, введіть жополизи санкції, для початку хоч якісь і просто мобілізуйте свою "маленьку" армію.
Харківська область - велика і сильна, а Молдова - "маленька і слабенька". І це не тому, що в них менше населення, а тому, що молдавани - клоуни і Захід для них не союзник, тому їх і не підсилюють.
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06.04.2022 23:04 Ответить
Типа как Украина при Яныке.
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07.04.2022 02:51 Ответить
Та всім пох, що там твій гундосік в кого просить, нехай в свого папіка коломойського попросить.
Зброю дають тим, хто знає що з нею робити. Що тобі автомат дасть в цій війні? Гоноровіше в полон здашся, інтернет-воїн? Тотальної мобілізації немає, бо вона не потрібна, для виживання країни і професійних дій армії буде тільки шкода. А як хочеш в місті партизанити, то елементарно купи собі п'ятизарядку, чи хоть щось і не ний.
Я сам вже на другий день війни бачив колону з 50ти військових грузовиків з Польщі. На другий день!, без всякого гундосного смороду.
Австралійці напевно краще знають, чим допоміг захід Україні, ніж ти. Спитай військового, чи є в них чим стріляти і чим заправлятись...
Який автомат молдаванам? В них рогатки треба позабирати, щоб часом криса не пульнула в українця, який може буде воювати і бомбити їхню країну, Придністров'я.
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07.04.2022 12:06 Ответить
такого шанса как сейчас додавить этот анклав Шерифа у Молдовы небудет никогда. Полная блокада чирика и сами попросятся на родину
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06.04.2022 23:08 Ответить
СРАНЬду.
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06.04.2022 23:10 Ответить
От Кишинёва до Тирасполя 80 км. А так то х.ер его знает, что у них там происходит. Это ж blyad другой континент то, ****...
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06.04.2022 23:10 Ответить
Да этот анклав хоть завтра можно изолировать как калиниград,зеля всё чета ждет
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06.04.2022 23:33 Ответить
Дивна заява нашого генштабу. А як російські літаки долетять до Тирасполя,? Небо України закрите. Проліт через інші країни військових літаків РФ без їх дозволу неможливий. А це все країни НАТО. Якась дурня від генштабу чи АП
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06.04.2022 23:11 Ответить
Через центр Земли. Жирик туда уже отправился пробивать дорогу
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06.04.2022 23:20 Ответить
Пассажирским маршрутом Москва-Кишинев.
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07.04.2022 02:58 Ответить
кацапські літаки будуть злітати в Чорному морі і хмарою вузькою смужкою уздовж румунсько-українського кордону,здебільшого через румунську територію, сумніваюсь, що їх там збиватиме НАТО,

або,

найкоротший шлях - через Білгород-Дістровський лиман на максимальній висоті відБомбившись по Білгород-Дністровську, стінгери не дістануть, сідатимуть через простір Молдови в Тирасполі.
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07.04.2022 08:17 Ответить
ЗСУ накриває повністю не тільки Придністров"я, а й Молдову! Так що Санду варто думати головою, коли підігрує фашисту пуцкіну!

п.с. А Україна введе своїх миротворців у Придністров"я, якщо Україні прийде звідти загроза!
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06.04.2022 23:12 Ответить
Та давно пора их изолировать,лишний аргумент Бут на переговорах
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06.04.2022 23:36 Ответить
вже потрібно проводити розяснювальну роботу снрнд українців Придністровя, бо це українська земля

«Перспективи української революції» від автора Степан Бандера: опис, факти, цитати

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07.04.2022 08:35 Ответить
що можуть, то роблють, не ругайте їх. не всі кіборги, молдаване наших біженців прийняли й обогріли, на тому й спасибі. куйло на то й разраховує, що всі пійдуть проти всіх - але куй йому на всю рожу
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06.04.2022 23:20 Ответить
От этой продажной п отаскушки Мона всё ожидать,она как орбан,за газ удавыця
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06.04.2022 23:22 Ответить
Ви сповна розуму? Наші піарники з АП чи генштабу роблять дебільбні заяви, очільниця Молдови їх спростовує, а ви її обзиваєте. На Придністров'я неможливо попасти , лише через повітряний простір України. Жоден російський літак не може перетнути простір Євросоюзу, він закритий. Щодо газу, то загляньте в нашу трубу. Там гарно пахне російський газ. І війну РФ Україна чомусь не об'явила..
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07.04.2022 07:15 Ответить
Збройним Силам України відомі всі позиції сєпарів Придністров"я і наші "гради" вже давно на позиціях біля Придністров"я ! Тільки спробуйте сунутись звідти в Україну...
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06.04.2022 23:24 Ответить
Яка огидна!
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06.04.2022 23:34 Ответить
О ***,у нас опять трэвога
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06.04.2022 23:38 Ответить
Походу прийдеться Україні спочатку визволити Придністров"я, а потім взяти його у склад України! Молдова проти не буде...
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06.04.2022 23:39 Ответить
1. Мая Санду найкраща президентка за всі часи у Молдові ! Дякую молдавцям за правильний нарешті вибір.
2. Чого вона щось там не робить/вводить? А скільки летіти ракетам з чорного моря до неї? Є хоч натяк на ппо? Чи ви тупорилі коментатори будете їх збивати ?
3. Прибалти в НАТО, тому і сміливі хоч і малі! Молдова не в НАТО і беззбройна! Чи може ви кончені коментатори хочете щоб зброя наша поїхала зараз на Молдову а не на наш фронт?!
4. Що робити зараз Має і Молдові? Сидіти тихо і не додавати проблем гіпотетичних союзникам із заходу! А в кінці війни коли перемога України стане очевидною, попросити Залужного тихесенько роз'їбати градами з території України весь рашистсько- сепарській контингент!
5. Дякую Молдові за приймання біженців. Все.
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06.04.2022 23:47 Ответить
Підтримую.
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07.04.2022 00:28 Ответить
Пані, Ви все правильно пишете, але матюкатися все-таки не слід. Ми ж тут культурно спілкуємося.
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07.04.2022 01:07 Ответить
Жирік падла здохло, не дочекалося, як рухне кацапстан.
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07.04.2022 00:07 Ответить
У неї є унікальний шанс звільнити Придністров'я, а вона банально обісралася, навіщо було братися за керівництво країною?
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07.04.2022 00:09 Ответить
В Молдові не має армії зовсім, їх в свій час договорами роззброїла РФ, а тепер так саме хоче зробити і з Україною.
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07.04.2022 06:44 Ответить
Санду давай мандруй накуй, хочешь и рыбку сьесть и накуй не сесть.
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07.04.2022 02:13 Ответить
Вже продалась, ************ куйлу, як і Орбан.
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07.04.2022 02:25 Ответить
надо было не иплом щелкать а воевать ) что стонем? хватай калаш и иди бить русский мир в приднестровье. Самое время. Или ты мечтал что за тебя воевать будут ?
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07.04.2022 06:46 Ответить
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ РАЗНАЯ ВЛАСТЬ . А НАРОД УКРАИНСКИЙ ПОСЛЕ РАСПАДА ССРИ ВСЕ ВРЕМЯ ВОЕВАЛА ПРОТИВ РОСИЯН. НЕ ВЛАСТЬ ,А НАРОД. И СЕЙЧАС К ВАМ ИДЕТ НАРОД А НЕ ВЛАСТЬ.
ТЕМ БОЛЕЕ ЕС ДАЕТ МОЛДОВЕ ФИНАНСЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА БЕЖЕНЦЕВ. ПРОСТО АДЕКВАТНО ОЦЕНИТЕ СИТУАЦИЮ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.04.2022 06:59 Ответить
Молдова - кусок, отхваченный когда-то москальской ымперией, который она до сих пор считает "своим" и ведет себя соответствующие этому. Поэтому до тех пор пока Молдова вновь не воссоединится с Румынией паРашка не отступится от намерений ее захватить!
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07.04.2022 07:26 Ответить
Вот **** - "не обладаею информацией" не значит, что аэродром не готовят. И ни слова, что Молдова будет препятствовать незаконному функционированию аэродрома на своей конституционной территории.
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07.04.2022 08:05 Ответить
Сандулеса образилась на Україну через викрадення судді Чауса на території Молдови.
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07.04.2022 18:35 Ответить
Хотят на укр крови в рай въехать( вы укр, побеждайте Путина ценой тысяч жизней - Приднестровье нам достанется как зрелый плод с дерева.)
Впрочем, хитро.опых щас большая часть Европы
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07.04.2022 08:49 Ответить
почему молдоване не едят помидоры в закатках?голова в банку не влазит.прошу прощения у нормальных молдован без обид.но может хватит дурака включать.чего ждем?если мы проиграем то и ВАМ ****** придет.
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07.04.2022 09:02 Ответить
понятно.голова в банку не влазит.
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07.04.2022 12:05 Ответить
Молдовська влада - наздари і боягузи. Мали цьогоріч один шанс щоб спробувати знищити русню в Придністров'ї і ліквідувати цю недореспубліку. Проср@ли.
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07.04.2022 18:33 Ответить
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