Часть российских вертолетов переместилась из Беларуси на аэродром в Брянской области, - СМИ. ФОТО
Часть вертолетов РФ, базировавшихся на территории Республики Беларусь, сменили дислокацию на аэродром Сеща в Брянской области России. Сейчас в Сеще базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76.
Об этом свидетельствует спутниковый снимок за 6 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Радіо Свобода.
На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей, не менее 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые там постоянно базируются.
Ранее телеграм-канал "Белорусский Гаюн" сообщал, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси - в сторону Сещи.
На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить эти вертолеты.
До начала вторжения России в Украину аэродром Сеща в Брянской области служил преимущественно для транспортных самолетов ИЛ-76 и АН-124-100. Приблизительно за месяц до начала войны на нем начали появляться бомбардировщики и истребители.
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"Шо ж вам вдома не жилося, що ви помирати сюди лізете" він сказав доволі гучно, коли збирав свій нехитрий скарб в дорогу...
Але хто ж його почув, окрім лісів, лугів, степів та лелек, що поверталися з вирію...
‼️‼️пора переносить войну на территорию раши - пусть сами там копашаться и разбираются со своими трупами и кремлевскими маразматиками
20-річна дівчина розповіла, що у Мозирі ввечері поверталась додому після зустрічі з друзями. Тоді ж проігнорувала "увагу" п'яних росіян, які натомість схопили дівчину та затягнули в авто.
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Туди 150 км, байрактари як раз можуть управлятися на максимальну відстань 150 км.
Можливо можна якось створити звязок з байрактарами через масківський інтернет старлінк. Тоді їх можна буде посилати на більшу відстань. В Україні ж створювали виробництво байрактарів, тому, я думаю, можна будете знайти спеціалістів, які можуть вирішити цю проблему.
ракетамиасфальтом з великого будівництва