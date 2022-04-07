Часть российских вертолетов переместилась из Беларуси на аэродром в Брянской области, - СМИ. ФОТО

Часть вертолетов РФ, базировавшихся на территории Республики Беларусь, сменили дислокацию на аэродром Сеща в Брянской области России. Сейчас в Сеще базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок за 6 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Радіо Свобода.

На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей, не менее 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые там постоянно базируются.







Ранее телеграм-канал "Белорусский Гаюн" сообщал, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси - в сторону Сещи.

На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить эти вертолеты.

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До начала вторжения России в Украину аэродром Сеща в Брянской области служил преимущественно для транспортных самолетов ИЛ-76 и АН-124-100. Приблизительно за месяц до начала войны на нем начали появляться бомбардировщики и истребители.