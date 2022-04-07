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Новости Война
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Часть российских вертолетов переместилась из Беларуси на аэродром в Брянской области, - СМИ. ФОТО

Часть вертолетов РФ, базировавшихся на территории Республики Беларусь, сменили дислокацию на аэродром Сеща в Брянской области России. Сейчас в Сеще базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок за 6 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Радіо Свобода.

Часть российских вертолетов переместилась из Беларуси на аэродром в Брянской области, - СМИ 01

На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей, не менее 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые там постоянно базируются.

Часть российских вертолетов переместилась из Беларуси на аэродром в Брянской области, - СМИ 02
Часть российских вертолетов переместилась из Беларуси на аэродром в Брянской области, - СМИ 03
Часть российских вертолетов переместилась из Беларуси на аэродром в Брянской области, - СМИ 04

Ранее телеграм-канал "Белорусский Гаюн" сообщал, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси - в сторону Сещи.

На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить эти вертолеты.

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Часть российских вертолетов переместилась из Беларуси на аэродром в Брянской области, - СМИ 05

До начала вторжения России в Украину аэродром Сеща в Брянской области служил преимущественно для транспортных самолетов ИЛ-76 и АН-124-100. Приблизительно за месяц до начала войны на нем начали появляться бомбардировщики и истребители.

Автор: 

армия РФ (19115) Беларусь (7888)


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Топ комментарии
+34
нехай би через Чорнобаївку летіли , там шлях коротший .
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07.04.2022 00:38
+14
Уряд Фінляндії підготувався до відмови від російської нафти. Про це 4 квітня заявив міністр економіки країни Міка Линтіля, повідомила фінська телерадіокомпанія Yle.https://yle.fi/uutiset/18-334977
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07.04.2022 00:48
+11
Інформації достатньо для Точки-У. Ще цієї ночі!
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07.04.2022 00:42
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Ще на крок ближче до кабзона...
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07.04.2022 00:36 Ответить
нехай би через Чорнобаївку летіли , там шлях коротший .
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07.04.2022 00:38 Ответить
партизаны нужны.
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07.04.2022 00:39 Ответить
крылатые ракеты нужны!
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07.04.2022 11:08 Ответить
До Чорнобаївки ***** залишилася
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07.04.2022 00:41 Ответить
Інформації достатньо для Точки-У. Ще цієї ночі!
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07.04.2022 00:42 Ответить
Розташування

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D1%94%D1%89%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5)&params=53_42_55_N_33_20_20_E_type:airport 53°42′55″ пн. ш. 33°20′20″ сх. д.
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07.04.2022 00:43 Ответить
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07.04.2022 00:46 Ответить
Есть примерно 40 аэродромов на территории России, Беларуси и оккупированного Крыма, которые российские военные используют для своих целей.
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07.04.2022 01:20 Ответить
Козак Стінгер, покряхтівши, пішов на нове місце облаштовуватись. З його бурчання було розібрати тільки деякі слова: "кляті", "не сидиться", знов косити", "курви", "вовкам добре"...
"Шо ж вам вдома не жилося, що ви помирати сюди лізете" він сказав доволі гучно, коли збирав свій нехитрий скарб в дорогу...
Але хто ж його почув, окрім лісів, лугів, степів та лелек, що поверталися з вирію...
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07.04.2022 00:48 Ответить
Уряд Фінляндії підготувався до відмови від російської нафти. Про це 4 квітня заявив міністр економіки країни Міка Линтіля, повідомила фінська телерадіокомпанія Yle.https://yle.fi/uutiset/18-334977
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07.04.2022 00:48 Ответить
Точку У на их аэродромы .

‼️‼️пора переносить войну на территорию раши - пусть сами там копашаться и разбираются со своими трупами и кремлевскими маразматиками
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07.04.2022 00:52 Ответить
до 120 км дальность. У нас их не столько, сколько хотелось бы, а "сапсаны" остались под юзиковой щебенкой. Поэтому "точки" будут работать по нашей территории.
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07.04.2022 01:24 Ответить
П'яні російські військові зґвалтували студентку в білоруському Мозирі, ЗМІ.

20-річна дівчина розповіла, що у Мозирі ввечері поверталась додому після зустрічі з друзями. Тоді ж проігнорувала "увагу" п'яних росіян, які натомість схопили дівчину та затягнули в авто.
https://t.me/vert_i_call/2690 t.me/vert_i_call/2690
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07.04.2022 01:36 Ответить
Білорусь поки сплять то все добре аби не гірше.... Сцикуни там . Є правда що воюють але то мізер..Живе Беларусь.Слава Україні.
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07.04.2022 02:13 Ответить
"животные, бл*дь!" ©
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07.04.2022 08:40 Ответить
Я по роботі в Північній Македонії. Тільки просто люд підтримує а вся шобла на кордоні що в русія чи кацапія каже що Буча це фільм тобто фейк. Мозги тв проїла. Про Сербів мовчу то є та сама Білорусь і самі не нам Курви
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07.04.2022 02:18 Ответить
кушать для стилетов и стингеров подано
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07.04.2022 02:42 Ответить
Чому б не запустити туди байрактари, і не знищити те все, доки воно не прилетіло на наші голови?

Туди 150 км, байрактари як раз можуть управлятися на максимальну відстань 150 км.

Можливо можна якось створити звязок з байрактарами через масківський інтернет старлінк. Тоді їх можна буде посилати на більшу відстань. В Україні ж створювали виробництво байрактарів, тому, я думаю, можна будете знайти спеціалістів, які можуть вирішити цю проблему.
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07.04.2022 03:06 Ответить
що ти чешеш
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07.04.2022 09:16 Ответить
ти що послідовник игораЛ?
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07.04.2022 09:17 Ответить
*****, далековато. Кроме Точки ничем не дострельнуть.
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07.04.2022 04:54 Ответить
не сметь стрелять по мачулище-влагалище-кладбище (это боевой путь советского прапора на аэродроме мачулище под минском), давайте лучше ***** по Сеще, потом по Чкаловскому в жуковском под мацквой... вот будет радостно тогда, вот будет смех...
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07.04.2022 05:55 Ответить
...лять, скільки тут бажаючих зайняти місце Залужного! Воно й "понятно", бо ж не хочеться ото зараз вилазити із під теплого одіяла й шурувати зі стінгером у руцькі ліси
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07.04.2022 06:11 Ответить
А що там по тому вертольотику, якийсь ніби при перельоті взяв курс різко вправо?
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07.04.2022 07:46 Ответить
Цей аеродром від України максимум 350 км. Можна було б ******* по ньому ракетами асфальтом з великого будівництва
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07.04.2022 08:00 Ответить
Бомбить прям там же.
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07.04.2022 10:33 Ответить
 
 