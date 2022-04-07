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Новости Война Резня в Буче
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Дуда назвал действия армии РФ в Украине геноцидом: Диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия

буча,ірпінь

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что действия России на территории Украины являются геноцидом. Он также отметил, что Европа должна поставить Путину ультиматум.

Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президента Польши в интервью спросили, согласен ли он с оценкой Владимира Зеленского, что действия России в Буче являются геноцидом. Дуда ответил, что с этим "трудно не согласиться".

Он также отметил, что главной целью вторжения является уничтожение украинской нации. По его словам, гибель такого количества мирных жителей свидетельствует об истинных намерениях России.

"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить", - добавляет он.

Также читайте: Продолжать войну с Украиной – самоубийство для российской власти, - Зеленский

геноцид (416) путин владимир (31224) россия (95413) Дуда Анджей (754) Буча (459)


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Топ комментарии
+51
надо чтобы Дуда вбил это в мозг "наивеличейшемудрейшегононеуважаемого" зеленьськага, который со штанов выскакивает, но хочет спрятать сепаратные переговоры хламидии и пепелаца с кацапами в турции...
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07.04.2022 06:24
+44
Ці слова треба донести Зеленському в голову, що нема про що з Путіним говорити, що Путіну треба ставити ультиматум, а не заглядати йому в щуріні очі.
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07.04.2022 06:25
+36
Та всі це давно зрозуміли, особливо ті що підтримують Україну зброєю. Але дехто вважає себе розумнішим за інших, прикриваючись і присвоюючи собі успіхи ЗСУ і українського народу.
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07.04.2022 06:26
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надо чтобы Дуда вбил это в мозг "наивеличейшемудрейшегононеуважаемого" зеленьськага, который со штанов выскакивает, но хочет спрятать сепаратные переговоры хламидии и пепелаца с кацапами в турции...
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07.04.2022 06:24 Ответить
Сложно вбить если мозг отсутствует
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07.04.2022 07:58 Ответить
Відлучіть від нього Єрмака і він заговорить по-іншому. Він не здатний на власну думку. Оце вибрали так вибрали...
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07.04.2022 14:29 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZVXT-jB2MwdXo8oRJKU3l_xlWCROYD3Qg9TeeLBqKmDVmTuBmPHN1oIqCx7-vn_rvb85eSRz31jAqCrmFK34zR6qJ04yMDOs8MIgytT-yQw_fPnJJAlnDHzxu9u1UFu8MeASjQS-9iulMhkHvU-QcXubvlHQxP2XvhgTYDfJNh13Q&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Країна під назвою «РФ» має припинити своє існування.

Самих тільки фото й відео з Бучі достатньо, аби нарешті остаточно переконати в цьому решту людства. І навіки заткати всіх тих …дєй, від макронів і чувачків з «Рено» до борцунів з cancel culture, які цілий цей місяць активно працювали над збереженням країни «РФ», на різні способи вбиваючи в громадську думку Заходу тезу про One Man's War.

Ні, це не Путін; так, це росіяни; ні, від часів Сталіна вони не змінились; так, це ви їм дозволили робити; так, ви - співучасники, - ось таким має бути віднині український дискурс в усіх без винятку перемовинах із нашими «союзниками».

І це МОЖНА зробити - якщо кожен із нас, в Украйні і не в Украйні сущих, стане «амбасадором Бучі». Вішатиме ці фотки в коментарях під статтями євроміністрів про те, чому неможливе ембарґо на російський газ. Носитиме в телефоні й показуватиме польським і словацьким волонтерам у відповідь на їхні «Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!..» Не проминатиме жодної нагоди тицьнути писком тих, хто «не міг собі й уявити» (а насправді, не хотів знати).

Маємо зробити так, щоб війна поділилась на «до Бучі» і «після». «Після» - це вже коли «неможливо удавати, що не знав». Неможливо й далі вважати, що розпад Росії може бути більшою катастрофою, ніж її дальше тривання.

(Збити бучу - всі ж іще пам'ятають цей вираз? Сама топоніміка нам підказує, що маємо робити, наші мертві до нас нею промовляють…)
Буча має стати для країни «РФ» - її «інформаційним Сталінградом».

І тоді - тоді всі наші жертви матимуть сенс. Виявляться немарними.

Carthago delenda est.
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07.04.2022 10:10 Ответить
«Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!..»

Ничего от этого не изменится, пока раша не распадется на мелкие образования.
Только удушение экономически может помочь осуществить это.
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07.04.2022 11:11 Ответить
вбити одного х...ла мало, це тільки зупинить, і то не факт, те що відбувається на якийсь час, там весь нарот колективне х...ло. Вони знову собі призначать такого самого, за пару років підлатаються і почнуть знову.
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07.04.2022 13:40 Ответить
Может эти переговоры - единственная возможность тянуть время, пока враг не истощит свои ресурсы.
Хочется надеяться, что это именно так, иначе какой нормальный человек будет говорить с бандитом о мире.
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07.04.2022 11:08 Ответить
прикиньте, будуть, бо янелох продовжує бачить "мир в глазах путена"
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07.04.2022 14:32 Ответить
Ці слова треба донести Зеленському в голову, що нема про що з Путіним говорити, що Путіну треба ставити ультиматум, а не заглядати йому в щуріні очі.
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07.04.2022 06:25 Ответить
Та всі це давно зрозуміли, особливо ті що підтримують Україну зброєю. Але дехто вважає себе розумнішим за інших, прикриваючись і присвоюючи собі успіхи ЗСУ і українського народу.
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07.04.2022 06:26 Ответить
З москалями нема спільної мови тільки кров і залізо розсудять нас." Ярослав Стецько.
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07.04.2022 06:51 Ответить
Ех, поляків би впросити, щоб віддали Дуду в президенти України до кінця війни.
Наскільки спокійніше стало б.
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07.04.2022 06:55 Ответить
І з своїх можна вибрати
На вовочці світ клином не зійшовся
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07.04.2022 08:05 Ответить
А дадуть?
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07.04.2022 08:34 Ответить
Ага, тепер вибери, воно насадило любих друзів всюди. Та ще й *******...
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07.04.2022 08:39 Ответить
Сподіваюсь Зе таки досягне своєї мєчти, загляне путіну в очі, та підпише з ним гарантії безпеки, а на зворотному шляху на Київ літак зе стане законною ціллю нашого ппо. Так буде краще всім українцям.
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07.04.2022 07:07 Ответить
Правильно с *********** нехер общаться, но чтобы ставить ультиматум мы должны быть уверены с поддержке запада и НАТО. И не только на словах, а конкретными ресурсами
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07.04.2022 07:21 Ответить
Тобі зброї мало задля "уверены"?
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07.04.2022 08:41 Ответить
А кого НАТО має чи мало підтримувати? Маріонеток Коломоя, який під слідством в США? Виборці самі винуваті в цьому що сталось, буде наукой як без місків ходити на вибори.
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07.04.2022 14:36 Ответить
***** потрібно повість, як Хусейна
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07.04.2022 07:28 Ответить
Дуже швидка та проста смерть. Ось догори ногами можна підвісити - кров залишається в мозку, смерть досить довга і з панічними галюцинаціями
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07.04.2022 08:06 Ответить
з фашистом беніто мусоліні так і зробили
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07.04.2022 12:22 Ответить
запад должен это понять наконец, путлер хочет уничтожить украинцев, а *** ему.
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07.04.2022 07:30 Ответить
Запад понимает но вот украинский президент ни как не поймет, ну очень сильно хочеться поговорить с путиным,
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07.04.2022 08:01 Ответить
Он "пагаварить" хочет что бы выглядеть миротворцем, еще и може премию Мира отхватить, и поднять "элохторат". А жертвы, принципы, моральный долг перед мертвыми и живыми - то не его...
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07.04.2022 08:29 Ответить
Столько грамматических ошибок.. А как вы в Германии оказались и что вы там вообще делаете?
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07.04.2022 10:02 Ответить
А че утебя за флажок ск'ажи укрнаціки придут расталкуют все'
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07.04.2022 10:28 Ответить
Я родился и живу там, и знаю язык этой страны, этого достаточно?
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07.04.2022 12:09 Ответить
Саме так!!!
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07.04.2022 07:42 Ответить
Чому Дуда розумнiший за Зе? Як тiльки пi шли страти цивiльних нiяких переговорiв!! Це ясно як божий день!
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07.04.2022 07:47 Ответить
Пускай Дуда побудет немного нашим президентом, а то Дерьмак сейчас нашепчет зеленому про сдачу и "нада дагавариваться", и у зеленого снова "мир в глазах путина" начнет мерещиться.
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07.04.2022 08:27 Ответить
Президент братской Польши это понимает, а Зеленский не понимает и всё пытается заглянуть ***** в очко.
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07.04.2022 08:40 Ответить
Президента Польщі в інтерв'ю запитали, чи згоден він з оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом.

Краще б спитали, чи погоджується він з тими переговорами з окупантом, які веде Банкова, та хатєлкою Зеленського про особисту зустріч з ******
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07.04.2022 09:06 Ответить
Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить", - добавляет он.

Так в чём суть ультиматума?
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07.04.2022 09:49 Ответить
Это просто тупое зверское массовое убийство! Убивали без разбора и смысла!

Геноцид - это ВЫБОРОЧНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ людей с определенными НАЦИОНАЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ (темпераментом, врожденными свойствами и способностями, с теми или иными наклонностями и поведением). Геноцид - сознательное действие (кстати не всегда "плохое" - иногда как последняя отчаянная мера) неприятное и мерзкое, но необходимое для достижение поставленной цели (это целая академическая тема в истории человечества)

Не надо бросаться НАУЧНЫМИ ТЕРМИНАМИ для придания политической "остроты", нивелируя их истинное значение и смысл!
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07.04.2022 09:54 Ответить
Геноцид может быть не только по национальному или расовому признаку, но и по другим, например - по религиозному.
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07.04.2022 10:11 Ответить
Росбот, че тіхо не сідітся в опплеваной тобой же америке. Жри и негавкай, спеціаліст по Термінам
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07.04.2022 10:25 Ответить
ПрезИдент !
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07.04.2022 11:16 Ответить
хоть би частину розуму Дуди нашому презу...
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07.04.2022 12:01 Ответить
Діалог з росією немає сенсу!100%
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07.04.2022 12:18 Ответить
Путіну потрібно поставити жорсткі умови: мило, мотузку і інструкцію по спеціальній операції самоліквідації.
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07.04.2022 12:29 Ответить
Естественно что эта тварь нападала не для того чтобы с ней говорили! С ней говорили в течении 8 лет, и это результат разговоров с ним! Но гейропейским ЛГБТ-лидерам либо невдомёк, либо это у них такие ролевые игры!
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07.04.2022 12:45 Ответить
у малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата другие планы на этот счет, ведь киностудии в маЦковии продолжают работать с подвязанными к ним офшорами через шефиров, майно в маЦковии и Крыму не арестовано, сваты продолжают крутить на ПИД,,,рашенских каналах и т.д...
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07.04.2022 13:44 Ответить
 
 