Дуда назвал действия армии РФ в Украине геноцидом: Диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия
Президент Польши Анджей Дуда уверен, что действия России на территории Украины являются геноцидом. Он также отметил, что Европа должна поставить Путину ультиматум.
Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Президента Польши в интервью спросили, согласен ли он с оценкой Владимира Зеленского, что действия России в Буче являются геноцидом. Дуда ответил, что с этим "трудно не согласиться".
Он также отметил, что главной целью вторжения является уничтожение украинской нации. По его словам, гибель такого количества мирных жителей свидетельствует об истинных намерениях России.
"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить", - добавляет он.
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Країна під назвою «РФ» має припинити своє існування.
Самих тільки фото й відео з Бучі достатньо, аби нарешті остаточно переконати в цьому решту людства. І навіки заткати всіх тих …дєй, від макронів і чувачків з «Рено» до борцунів з cancel culture, які цілий цей місяць активно працювали над збереженням країни «РФ», на різні способи вбиваючи в громадську думку Заходу тезу про One Man's War.
Ні, це не Путін; так, це росіяни; ні, від часів Сталіна вони не змінились; так, це ви їм дозволили робити; так, ви - співучасники, - ось таким має бути віднині український дискурс в усіх без винятку перемовинах із нашими «союзниками».
І це МОЖНА зробити - якщо кожен із нас, в Украйні і не в Украйні сущих, стане «амбасадором Бучі». Вішатиме ці фотки в коментарях під статтями євроміністрів про те, чому неможливе ембарґо на російський газ. Носитиме в телефоні й показуватиме польським і словацьким волонтерам у відповідь на їхні «Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!..» Не проминатиме жодної нагоди тицьнути писком тих, хто «не міг собі й уявити» (а насправді, не хотів знати).
Маємо зробити так, щоб війна поділилась на «до Бучі» і «після». «Після» - це вже коли «неможливо удавати, що не знав». Неможливо й далі вважати, що розпад Росії може бути більшою катастрофою, ніж її дальше тривання.
(Збити бучу - всі ж іще пам'ятають цей вираз? Сама топоніміка нам підказує, що маємо робити, наші мертві до нас нею промовляють…)
Буча має стати для країни «РФ» - її «інформаційним Сталінградом».
І тоді - тоді всі наші жертви матимуть сенс. Виявляться немарними.
Carthago delenda est.
Ничего от этого не изменится, пока раша не распадется на мелкие образования.
Только удушение экономически может помочь осуществить это.
Хочется надеяться, что это именно так, иначе какой нормальный человек будет говорить с бандитом о мире.
Наскільки спокійніше стало б.
На вовочці світ клином не зійшовся
Краще б спитали, чи погоджується він з тими переговорами з окупантом, які веде Банкова, та хатєлкою Зеленського про особисту зустріч з ******
Так в чём суть ультиматума?
Геноцид - это ВЫБОРОЧНОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ людей с определенными НАЦИОНАЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ (темпераментом, врожденными свойствами и способностями, с теми или иными наклонностями и поведением). Геноцид - сознательное действие (кстати не всегда "плохое" - иногда как последняя отчаянная мера) неприятное и мерзкое, но необходимое для достижение поставленной цели (это целая академическая тема в истории человечества)
Не надо бросаться НАУЧНЫМИ ТЕРМИНАМИ для придания политической "остроты", нивелируя их истинное значение и смысл!