Дуда назвал действия армии РФ в Украине геноцидом: Диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что действия России на территории Украины являются геноцидом. Он также отметил, что Европа должна поставить Путину ультиматум.

Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президента Польши в интервью спросили, согласен ли он с оценкой Владимира Зеленского, что действия России в Буче являются геноцидом. Дуда ответил, что с этим "трудно не согласиться".

Он также отметил, что главной целью вторжения является уничтожение украинской нации. По его словам, гибель такого количества мирных жителей свидетельствует об истинных намерениях России.

"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить", - добавляет он.

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