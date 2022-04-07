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Германия уже предоставила Украине большие объемы оружия и работает над тем, чтобы дать еще больше, - Ламбрехт

зброя,німеччина

Германия уже отправила в Украину большие объемы оружия и работает над увеличением подобных поставок.

Об этом накануне в Бундестаге заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Германии.

"Из Германии уже поступили в Украину большие объемы оружия. И мы ежедневно упорно работаем, чтобы дать ей еще больше. Поэтому мы постоянно на связи с правительством Украины [...] Но мы не говорим о деталях, на что есть причина: Украина нас об этом четко попросила", – отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия может поставлять только оружие, которое Украина умеет использовать, - Шольц

Германия (6938) оружие (10202) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+16
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07.04.2022 06:51
+14
Проблема в том, что при Меркель сильно упала боеспособность бундесвера. Постоянное недофинансирование, практически отсутсвие перевооружения, привело к тому, что Германии, даже при большом желании, почти нечего отправить без ещё бОльшей потери боеспособности.
Сейчас правительство проверяет возможность покупки ( или уже покупает)оружие для Украины напрямую у заводов. Информации о том,что и сколько, очень мало
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07.04.2022 07:17
+13
Шольц - це не про путінська подружка по Штазі Меркель, яка чудово розмовляє російською, лицемірка і гадина, через неї не давали Україні зброю і не пускали в НАТО з 2008 року.
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07.04.2022 06:56
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07.04.2022 06:51 Ответить
Невже ще 50 тисяч касок?
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07.04.2022 07:27 Ответить
Шольц - це не про путінська подружка по Штазі Меркель, яка чудово розмовляє російською, лицемірка і гадина, через неї не давали Україні зброю і не пускали в НАТО з 2008 року.
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07.04.2022 06:56 Ответить
Не все так просто. Шольц, как только возглавил ФРГ, блеял то-же самое. СоСи.алисты, партию которых он возглавляет, "любили" лаптекопытных репоедов крепче, чем ХДС-ХСС, у руля которой стояла фрау штази. Чего только стоит Шредер, сосиалист, СДПГ, которого в награду за "труды" ***** устроило на теплое денежное место в кацапии. Но в ФРГ очень сильно гражданское общество. Сотни тысяч немцев вышли под флагами Украины в поддержку Украины и заставили Шольца послать ***** в эротическое путешествие, и теперь и немцы вооружают нас. Правда, не так, как бритты и штаты, но, как говорится, ложка дорога к обеду.
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07.04.2022 08:04 Ответить
Я думаю, что после войны, Украина будет #1 в мире по количеству оружия и "тяжелого" вооружения у мирного населения
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07.04.2022 06:56 Ответить
Мы, украинцы, народ запасливый. После победы очень много укромных мест на огородах на дачах и в селах будут поливать не водой, а машинным маслом. Ну, шоб колосилося.
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07.04.2022 08:08 Ответить
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07.04.2022 09:36 Ответить
Вспомнился савецкий анегдот.
В западной Украине приходит милиция к вуйку с обыском году так в 70-м и спрашивает:
- Дядьку, у вас писталет есть?
- Ні, нема.
- А винтовка есть?
- Ні, нема.
- А пулимёт?
- Нєма.
- А может пушка есть?
- Ось чого нема, того нема.

После войны уже украинской полиции придётся продолжить этот анек:
- А БТР у вас є?
- Ні, нема.
- А танк?
- Ні, немає.
- А гвинтокрил?
- Немає.
- А Точка-У?
- Ось чого нема, того нема.
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07.04.2022 10:02 Ответить
Та в нас в Миколаївській області фермери вже тягають хвости від геліоптерів, щоби встановити їх на дитячих майданчиках!

Скоро вже цілі танки будуть ставити - хай дітки собі бавляться.
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07.04.2022 10:06 Ответить
Головне, щоб це не почало працювати проти нас
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07.04.2022 11:04 Ответить
Это хорошо.
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07.04.2022 07:07 Ответить
у немцев есть *********** гаубицы вот бы их подогнать PzH 2000
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07.04.2022 07:08 Ответить
крутая самоходка. Дальность вдвое больше наших. Сильно надо, но вряд-ли отдадут.
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07.04.2022 07:59 Ответить
У штатов есть "Палладин", который не хуже, и наши вроде-бы запросили его.
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07.04.2022 08:10 Ответить
Хай там як хочуть, а з німців 100 танків і 100 БМП, а також 700 ПЗРК і 2400 одноразових ПТРК ще причитається.
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07.04.2022 07:11 Ответить
доллар и миллион вертолетов. никто не даст серьезного оружия большевистскому правительству
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07.04.2022 07:15 Ответить
Проблема в том, что при Меркель сильно упала боеспособность бундесвера. Постоянное недофинансирование, практически отсутсвие перевооружения, привело к тому, что Германии, даже при большом желании, почти нечего отправить без ещё бОльшей потери боеспособности.
Сейчас правительство проверяет возможность покупки ( или уже покупает)оружие для Украины напрямую у заводов. Информации о том,что и сколько, очень мало
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07.04.2022 07:17 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon 123 Eurofighter Typhoon


З доповіді Міноборони ФРН на 2 грудня 2015 року ПС ФРН мають у своєму розпорядженні всього 55 літаків здатних виконувати бойові завдання. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-autogenerated1-2 [2] .

106 https://uk.wikipedia.org/wiki/Panavia_Tornado Panavia Tornado

. З них 66 знаходяться в експлуатації, а здатних виконувати бойові завдання лише 29.
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07.04.2022 08:25 Ответить
Не совсем так-у большинства крупных немецких военных концернов есть на складах десятки и сотни готовых БТР, БМП, САУ-полученных от бундесвера на демилитаризацию-не знаю как танки,но около 300 мардеров и 50 гепардов точно есть-немецкие концерны уже месяц пытаются добиться разрешения на продажу и офис канцлера тянет резину.(по немецким законам нужен на экспорт разрешение от канцлера)
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07.04.2022 10:26 Ответить
Самая большая проблема у оборонки немцев сейчас - денег из рейхстага им дали немерено, но всё необходимое ещё надо произвести и купить. А дыра такая, что на перевооружение уйдёт не один год.
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07.04.2022 11:17 Ответить
Vot eto pust dajut frici.Tut oni lucyje v mire svojiom klase.Uroven zacyti krome vsego 6,to jest necego podobnogo ne odno BTR neimejet
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07.04.2022 08:08 Ответить
ILi vot eti puski,tut takze lucyje v mire.Mozno odnim vystrelim pustit 5 snariadov v raznyje celi.53 kilometra rekord u nix
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07.04.2022 08:11 Ответить
будьмо реалістами.

Будь-яка країна не віддасть найновіше озброєння..

інколи навіть за гроші..

Тим більше .що немає попередніх угод...
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07.04.2022 08:15 Ответить
Puski netu novyje,imejet i v sklade.Teper nemci kak raz novyje delajut poxoze na nix,no tam budet vsego 2 celoveka,platforma kak na verxu BTR,Interesno sto streliajet na xodu,im nenado ostanavlivatsia.Eti tak da nedast
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07.04.2022 08:24 Ответить
Естонію німці вже догнали по об"ємах допомоги, хтось в курсі?

Бо по обіцянках допомогти вони перед Естонією на кілька порядків... а от по наданій допомозі тиждень тому були в рази позаду.
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07.04.2022 08:19 Ответить
Куда им. С учётом разницы населения США отстают от Эстонии раза на 40, с учётом разницы мощи экономики - почти 100 раз. Германии до хотя бы таких цифр еще далеко
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07.04.2022 14:42 Ответить
Простой пример: даже частных пожертвовании с Эстонии больше 20 миллионов евро, не считая вещевых и прямых пожертвовании на счет ЗСУ. Умножим на число населения Германии. Смотрим на результат
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07.04.2022 14:52 Ответить
зброя що дали німці-то для партизанської війни
А треба ворога вибивати з рідної землі.
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07.04.2022 09:48 Ответить
 
 