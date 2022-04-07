Германия уже предоставила Украине большие объемы оружия и работает над тем, чтобы дать еще больше, - Ламбрехт

Германия уже отправила в Украину большие объемы оружия и работает над увеличением подобных поставок.

Об этом накануне в Бундестаге заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Германии.

"Из Германии уже поступили в Украину большие объемы оружия. И мы ежедневно упорно работаем, чтобы дать ей еще больше. Поэтому мы постоянно на связи с правительством Украины [...] Но мы не говорим о деталях, на что есть причина: Украина нас об этом четко попросила", – отметила она.

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