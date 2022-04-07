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Германия уже предоставила Украине большие объемы оружия и работает над тем, чтобы дать еще больше, - Ламбрехт
Германия уже отправила в Украину большие объемы оружия и работает над увеличением подобных поставок.
Об этом накануне в Бундестаге заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Германии.
"Из Германии уже поступили в Украину большие объемы оружия. И мы ежедневно упорно работаем, чтобы дать ей еще больше. Поэтому мы постоянно на связи с правительством Украины [...] Но мы не говорим о деталях, на что есть причина: Украина нас об этом четко попросила", – отметила она.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия может поставлять только оружие, которое Украина умеет использовать, - Шольц
Топ комментарии
+16 Alter Nator
показать весь комментарий07.04.2022 06:51
+14 Benjie Lucic #475977
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+13 Olena Storozhenko #514213
показать весь комментарий07.04.2022 06:56
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В западной Украине приходит милиция к вуйку с обыском году так в 70-м и спрашивает:
- Дядьку, у вас писталет есть?
- Ні, нема.
- А винтовка есть?
- Ні, нема.
- А пулимёт?
- Нєма.
- А может пушка есть?
- Ось чого нема, того нема.
После войны уже украинской полиции придётся продолжить этот анек:
- А БТР у вас є?
- Ні, нема.
- А танк?
- Ні, немає.
- А гвинтокрил?
- Немає.
- А Точка-У?
- Ось чого нема, того нема.
Скоро вже цілі танки будуть ставити - хай дітки собі бавляться.
Сейчас правительство проверяет возможность покупки ( или уже покупает)оружие для Украины напрямую у заводов. Информации о том,что и сколько, очень мало
З доповіді Міноборони ФРН на 2 грудня 2015 року ПС ФРН мають у своєму розпорядженні всього 55 літаків здатних виконувати бойові завдання. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-autogenerated1-2 [2] .
106 https://uk.wikipedia.org/wiki/Panavia_Tornado Panavia Tornado
. З них 66 знаходяться в експлуатації, а здатних виконувати бойові завдання лише 29.
Будь-яка країна не віддасть найновіше озброєння..
інколи навіть за гроші..
Тим більше .що немає попередніх угод...
Бо по обіцянках допомогти вони перед Естонією на кілька порядків... а от по наданій допомозі тиждень тому були в рази позаду.
А треба ворога вибивати з рідної землі.