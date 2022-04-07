Часть выведенных подразделений РФ разместили в палаточных городках вблизи границы Украины. Оккупанты активно отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях, - Генштаб

Начались сорок третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 7 апреля.

Как отмечается, основные усилия оккупанты сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать город Харьков и производит артиллерийские обстрелы.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная. Цель - нанесение огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины и возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское", - говорится в сводке.

На Южнобужском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.

Также сообщается, что часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей Российской Федерации, которые граничат с Украиной. Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины, - Генштаб

"Командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя , разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца. Также на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство", – информируют в Генштабе.

Оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Осуществляют принудительный вывоз населения Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены три воздушных цели: крылатая ракета, БПЛА и боевой самолет. Авиация Воздушных Сил продолжала нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов