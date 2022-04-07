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Новости Война
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Часть выведенных подразделений РФ разместили в палаточных городках вблизи границы Украины. Оккупанты активно отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях, - Генштаб

рф,окупанти

Начались сорок третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 7 апреля.

Как отмечается, основные усилия оккупанты сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник продолжает блокировать город Харьков и производит артиллерийские обстрелы.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная. Цель - нанесение огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины и возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское", - говорится в сводке.

На Южнобужском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.

Также сообщается, что часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей Российской Федерации, которые граничат с Украиной. Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины, - Генштаб

"Командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя , разведчика, а также младших командиров. Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение сборов по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца. Также на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство", – информируют в Генштабе.

Оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Осуществляют принудительный вывоз населения Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой области.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены три воздушных цели: крылатая ракета, БПЛА и боевой самолет. Авиация Воздушных Сил продолжала нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам оккупантов

армия РФ (19115) Генштаб ВС (6225) россия (95413)


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Топ комментарии
+26
Работа артиллеристам, в 4-5 утра обстрел этих "говнометов".
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07.04.2022 07:02
+12
По наметових містечках орків - Вогонь!
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07.04.2022 07:35
+11
Вони ж ,потвори, думали що грабувать будуть , гвалтувать і вбивати дітей і беззбройних, а тут воно он як вийшло. Здихать в чесному бою гнила "друга" армія світу не готова. Бо супротивник набагато сильніший виявився, а орда сциклива.
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07.04.2022 08:03
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Работа артиллеристам, в 4-5 утра обстрел этих "говнометов".
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07.04.2022 07:02 Ответить
Крим, Донбас це Україна!
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07.04.2022 09:35 Ответить
Добре, що відмовляються... Боженка, закінчи це!...
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07.04.2022 07:21 Ответить
Нехай у всіх них буде погіршення морального стану. І де ж той коронавірус дівся? В антисанітарії був би в нагоді.
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07.04.2022 07:23 Ответить
Вы ещё так и не поняли😁
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07.04.2022 07:27 Ответить
На коронавірус мала надія. Мутував до звичайного грві. Природа.
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07.04.2022 09:10 Ответить
Остання жертва Жириновський
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07.04.2022 09:12 Ответить
Саботаж скоро примет массовый характер❗Тогда в бункер сможет зайти тот, кого ху.йло не ожидал увидеть💥. И всё☠
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07.04.2022 07:23 Ответить
Дай то Бог , щоб так сталося , як ви кажете ☹️
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07.04.2022 07:37 Ответить
Не надо заходить в бункер к *****. Надо этот бункер залить бетоном или водой.
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07.04.2022 08:35 Ответить
По наметових містечках орків - Вогонь!
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07.04.2022 07:35 Ответить
Все никак хлебушек с солью
выхаркать не могут)
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07.04.2022 07:48 Ответить
Вони ж ,потвори, думали що грабувать будуть , гвалтувать і вбивати дітей і беззбройних, а тут воно он як вийшло. Здихать в чесному бою гнила "друга" армія світу не готова. Бо супротивник набагато сильніший виявився, а орда сциклива.
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07.04.2022 08:03 Ответить
мндя
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07.04.2022 08:14 Ответить
Впервые в мире удобрение имеет имя и фамилию
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07.04.2022 08:37 Ответить
А Лукашенко лякав, що не продаватиме нам добрива. Ой, та і не треба! Вони і самі прийдуть. Можемо самі продавати.
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07.04.2022 09:48 Ответить
Лукашонка три тижні тому горлав,що коли в Україну увійдуть бульбен-десантура то почнться "настаящчшая мясарубка" .Тепер сидить і не п..ть , як миша у вінику
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07.04.2022 14:31 Ответить
А на фото він свого командира цілує?
То він як гей їхав і сподівався, що його в Україні будуть ...
То й сталося, тільки не таким образом як він думав
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07.04.2022 10:40 Ответить
<******* ВСЕХ РОССИЯН ******* И СЕБЯ В ТОМ ЧИСЛЕ !)
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07.04.2022 09:42 Ответить
 
 