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Сенат США принял законопроект о ленд-лизе, он позволит быстрее поставлять оружие Украине, - Politico

сша,сенат

Сенат США поздно в среду единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, обстреливающих украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время второй мировой войны, считалась переломной в ходе войны, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

Законодатели прибегают к экстраординарной тактике, которая последний раз применялась во время крупнейшего глобального конфликта 20-го века — это еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что вторжение России представляет экзистенциальную угрозу либеральному порядку.

Это свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина теперь может выиграть борьбу с российскими захватчиками.

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Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Неясно, рассмотрит ли Палата представителей принятый Сенатом закон о ленд-лизе перед тем, как обе палаты покинут Вашингтон в четверг на предварительно запланированный двухнедельный перерыв. Ожидается, что Палата представителей примет законопроект о торговле с Россией после голосования Сената в четверг утром.

Автор: 

оружие (10202) США (26506) Сенат США (499)


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Топ комментарии
+84
Это просто охринительная новость. От тут тобi москаль жаба дасть цицьки!
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07.04.2022 08:14
+74
Пентагон: Путін не досягнув жодної з цілей, Україна здатна перемогти Росію
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07.04.2022 08:14
+68
Котик, якого витягли з-під завалів будинку в Бородянці.Незламний Бандерокіт!!!! )
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07.04.2022 08:19
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А якби меркельша не була такою *****, то взагалі війни б не було.
у 2008 послала Ющенка,
спустила на тормозах Грузію,
зробила ***** газовим монополістом,
переконала Обаму не постачати зброю нам,
постачала обладнання для зброї кацапам,
північний потік-2

і все інше, щоб зростити нового фюрера.
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07.04.2022 12:31 Ответить
Ну якщо ще глибше копнути, то треба було б українцям не вибирати комуняку у 91- му році.
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07.04.2022 12:43 Ответить
Ага, після 70 років окупації українці прям мали бути такими свідомими.
У поляків і чехів не було суворого кумуністичного режиму, тому вони зберегли самоідентифікацію.
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07.04.2022 12:46 Ответить
А Литва, Латвія та Естонія не зберегли самоідентифікацію? Не шукайте відповіді на питання там, де їх нема.
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07.04.2022 13:25 Ответить
в них теж не було такого жорсткого комунізму і репресій.
Репресії нищили все думаюче населення, залишалось або привчити себе бути як всі, або попасти під маховик.
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07.04.2022 14:58 Ответить
Тим більш, ми 70 років бути під репресіями і вибрали те саме, розуму немає. Я висловив свою думку, ви залишайтеся при своїй.
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07.04.2022 15:18 Ответить
а за тріждинєсудімава янукОвоща і за того, хто Україну на весь світ називав німецькою порноактрисою теж несвідомі після окупації наголосували? ні, це наш "мудрийнарід" наголосував, па-пріколу, хуженєбудєт, какаяразніца... а тепер вся країна сьорбає кроваву юшку та кладе своїх кращих синів та доньок...
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07.04.2022 13:49 Ответить
це все наслідки совка.
Навіть при царській імперії українці були свідомим, розумним, самодостатнім народом. А потім зворотня селекція.
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07.04.2022 15:00 Ответить
да-да! 1918-1920 рр показали оцю "самодостатність"! угу...
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07.04.2022 19:11 Ответить
То ти ведеш до того, що народ завджди був дефективним?
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07.04.2022 20:01 Ответить
І шо такого страшного наробили українці в 18-20?
В 17 не маючи держави організували органи влади. Через півроку більшовики пішли.
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07.04.2022 20:20 Ответить
Благоларю,Вселенная,за здравомыслие!Свет победит тьму.Раша как государство исчезнет с карты мира,нет сомнений.Боагослови,Всевышний,Украину на Победу.Слава ВСУ!!!Хай живе В1льна Укра1на,!
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07.04.2022 10:31 Ответить
Сказати, що цей закон надважливий.це нічого не сказати.У другу світову війну США відправили матеріальних ресурсів яки дорівнював 78,4% от годового объема советского ВВП!
Колосальна підтримка.
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07.04.2022 10:55 Ответить
Це американські вантажіввки.1943рік йдуть транзитом через Іран до срсру.
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07.04.2022 10:58 Ответить
Тисячи танків "Шерман" М4А235 та "Валентин" МК-9 ,літаки та мільйони тон пального....800 радіостанцій,5899 радіоприймачів,348 раділокаторів,32 200 мотоциклів,409,5 тисячі вант.автомобілі,1900 паровозів та 66 дизель-електровозів, 115,4 тис станків металообробки та пресів,майже вся мідь та алюміній советів була по ленд-лізу,також продовольчіі товари 664,6 тис.тон м'ясних консервів,610 тис тон цукру,півмільона тон свиного сала та субпродуктів,105 тис т меланжа.Та багато іншого!
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07.04.2022 11:21 Ответить
пройшло кілька років і московія в образі сересеру об'явила головним ворогом США. Оце така московська вдячність.
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07.04.2022 12:20 Ответить
довбаний совок ще кілька п'ятерічок експлуатував американські вантажівки та іншу техніку в тому числі обладнання,всім відомий факт але про це неможна було говорити чи писати в пресі є документ про цензуру,ось тут можна подивитися-https://gordonua.com/ukr/specprojects/cenzor.html
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07.04.2022 12:34 Ответить
Щиро дякуємо!
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07.04.2022 11:15 Ответить
Це дуже крута новина
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07.04.2022 11:43 Ответить
Как мне не нравится все это. Масштабы растут день ото дня.
Сначала конфликт был аля чеченская война, потом афган, вьетнам, теперь выходим на уровень второй мировой?
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07.04.2022 12:05 Ответить
***** ти тупий.
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07.04.2022 12:26 Ответить

Прозапас

А в рамках "єдиної інформаційної політики" буде висвітлено, що крок Сенату США до довгоочікуваного "ленд-лізу" анонсований "планом Порошенка" ще кілька тижнів тому?

Та взагалі схоже Петро Олексійович свої поздки на Захід за місяць до війни не просто так проводив, реагуючи на дані розвідок союзників, поки його премудро в Україні пакувати збирались.

Риторичне питання, колективна Мосійчук ліпитиме інших героїв за "американські кунги".

Але нехай полежить для історії, як завжди.



1 тис.Ви та ще 1 тис.




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07.04.2022 12:22 Ответить
нехай полежить трохи),але для тих хто думає, що нинішний рейтинг влади то назавжди історія доводить зворотнє,після війни Черчилль на виборх 1945 р отримав нищівну поразку на виборах,ось так.
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07.04.2022 12:42 Ответить
Це значить, що американці впевнені в нашій перемозі.
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07.04.2022 12:25 Ответить
браво сша!!!!
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07.04.2022 14:26 Ответить
Американці в шоці від того, як воюють українці.
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07.04.2022 16:33 Ответить
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