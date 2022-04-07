Сенат США принял законопроект о ленд-лизе, он позволит быстрее поставлять оружие Украине, - Politico
Сенат США поздно в среду единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, обстреливающих украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время второй мировой войны, считалась переломной в ходе войны, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.
Законодатели прибегают к экстраординарной тактике, которая последний раз применялась во время крупнейшего глобального конфликта 20-го века — это еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что вторжение России представляет экзистенциальную угрозу либеральному порядку.
Это свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина теперь может выиграть борьбу с российскими захватчиками.
Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.
Неясно, рассмотрит ли Палата представителей принятый Сенатом закон о ленд-лизе перед тем, как обе палаты покинут Вашингтон в четверг на предварительно запланированный двухнедельный перерыв. Ожидается, что Палата представителей примет законопроект о торговле с Россией после голосования Сената в четверг утром.
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у 2008 послала Ющенка,
спустила на тормозах Грузію,
зробила ***** газовим монополістом,
переконала Обаму не постачати зброю нам,
постачала обладнання для зброї кацапам,
північний потік-2
і все інше, щоб зростити нового фюрера.
У поляків і чехів не було суворого кумуністичного режиму, тому вони зберегли самоідентифікацію.
Репресії нищили все думаюче населення, залишалось або привчити себе бути як всі, або попасти під маховик.
Навіть при царській імперії українці були свідомим, розумним, самодостатнім народом. А потім зворотня селекція.
В 17 не маючи держави організували органи влади. Через півроку більшовики пішли.
Колосальна підтримка.
Сначала конфликт был аля чеченская война, потом афган, вьетнам, теперь выходим на уровень второй мировой?
Прозапас
А в рамках "єдиної інформаційної політики" буде висвітлено, що крок Сенату США до довгоочікуваного "ленд-лізу" анонсований "планом Порошенка" ще кілька тижнів тому?
Та взагалі схоже Петро Олексійович свої поздки на Захід за місяць до війни не просто так проводив, реагуючи на дані розвідок союзників, поки його премудро в Україні пакувати збирались.
Риторичне питання, колективна Мосійчук ліпитиме інших героїв за "американські кунги".
Але нехай полежить для історії, як завжди.
1 тис.Ви та ще 1 тис.