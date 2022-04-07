С начала вторжения РФ в Украине погибли 167 детей, 297 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 464 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

По состоянию на утро 7 апреля официальное число детей-жертв не изменилось – 167. Возросло количество раненых – более 297, сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрел детской больницы в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 86, Донецкой – 81, Харьковской – 73, Черниговской – 50, Николаевской – 39, Луганской – 32, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

6 апреля в морг доставлено тело 12-летней девочки, которая во время обстрелов в марте сгорела в автомобиле на трассе вблизи с. Ягодное Черниговской области.

Стало известно, что во время временной оккупации в марте территорий Вышгородского района Киевской области, военнослужащие вооруженных сил и других военных формирований РФ произвели обстрел гражданского населения пгт Дымер. В результате обстрела получил ранение ребенок, а его отец погиб на месте.

22 марта 4-летний мальчик получил тяжелые ранения в результате артобстрела города Харькова.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.