Украине нужны самолеты, противокорабельные ракеты, бронетранспортеры, тяжелые системы ПВО. Если мы быстро их получим – "Буч" больше не будет, - Кулеба

Украина нуждается в самолетах, противокорабельных ракетах, бронетранспортерах, тяжелых системах ПВО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Самолеты, противокорабельные ракеты, бронетранспортеры, тяжелые системы противовоздушной обороны", - сказал Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг.

Он подчеркнул, что за последние недели украинская армия и вся украинская нация продемонстрировали, что знают, как бороться, как побеждать.

"Но без стабильных и достаточных поставок всего оружия, о котором просит Украина, эта победа будет сопровождаться огромными жертвами. Чем больше оружия мы получим и чем быстрее оно приедет в Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено и тем больше городов и сел не будут разрушены, и "Буч" больше не будет. Это мой месседж союзникам, он очень прост", - отметил Кулеба.

Он призвал всех союзников отложить их сомнения и нежелание предоставить Украине все, в чем она нуждается, потому что на сегодняшний день оружие служит цели мира.

"Моя повестка дня очень проста, в ней есть только три темы: оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас - предоставить ей все необходимое, чтобы сдержать Путина и нанести поражение российской армии на территории Украины, чтобы война не перебросилась дальше", - подчеркнул министр.

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В то же время Кулеба отметил, что не должно быть разницы между оборонительным оружием и наступательным, потому что любое оружие, которое используется на территории Украины украинской армией против иностранного агрессора, является обороннительным по определению.

"Поэтому эта разница между обороннительным и наступательным оружием не имеет смысла в ситуации в моей стране. И те страны, которые говорят, что предоставят Украине обороннительное оружие, но не могут предоставить наступательное оружие, лицемерят - это просто нечестный и неоправданный подход", - заявил Кулеба. .