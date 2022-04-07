Украине нужны самолеты, противокорабельные ракеты, бронетранспортеры, тяжелые системы ПВО. Если мы быстро их получим – "Буч" больше не будет, - Кулеба
Украина нуждается в самолетах, противокорабельных ракетах, бронетранспортерах, тяжелых системах ПВО.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Самолеты, противокорабельные ракеты, бронетранспортеры, тяжелые системы противовоздушной обороны", - сказал Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг.
Он подчеркнул, что за последние недели украинская армия и вся украинская нация продемонстрировали, что знают, как бороться, как побеждать.
"Но без стабильных и достаточных поставок всего оружия, о котором просит Украина, эта победа будет сопровождаться огромными жертвами. Чем больше оружия мы получим и чем быстрее оно приедет в Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено и тем больше городов и сел не будут разрушены, и "Буч" больше не будет. Это мой месседж союзникам, он очень прост", - отметил Кулеба.
Он призвал всех союзников отложить их сомнения и нежелание предоставить Украине все, в чем она нуждается, потому что на сегодняшний день оружие служит цели мира.
"Моя повестка дня очень проста, в ней есть только три темы: оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас - предоставить ей все необходимое, чтобы сдержать Путина и нанести поражение российской армии на территории Украины, чтобы война не перебросилась дальше", - подчеркнул министр.
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В то же время Кулеба отметил, что не должно быть разницы между оборонительным оружием и наступательным, потому что любое оружие, которое используется на территории Украины украинской армией против иностранного агрессора, является обороннительным по определению.
"Поэтому эта разница между обороннительным и наступательным оружием не имеет смысла в ситуации в моей стране. И те страны, которые говорят, что предоставят Украине обороннительное оружие, но не могут предоставить наступательное оружие, лицемерят - это просто нечестный и неоправданный подход", - заявил Кулеба. .
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Чому на заході України, на міжнародній трасі якою їздить допомога, ями такі, що потрібно скидувати швидкість до 10 км/год.
Залишається тільки надіятись, що логістика для окупанта була налагоджена тільки через природню тупарилість зебабуїнів, а не через відвертих агентів парашки при владі. Але розум підказує, що це два в одному.
Та й отримують газ вони нібито з турецького потоку.
Ті БТР ж у кожній військовій частині є, ну і в ментів навіть були у кожному обласному центрі...
а особливо ракет
Зробимо Севастополь-Маріуполь міста побратими..
МОЖЕ ВЕСЬ НАРОД УКРАЇНИ ПЕТИЦІЮ ПІДПИШЕ?!
СПОСТЕРІГАЄ ГУМАННИЙ СВІТ, ЯК ЗНИЩУЮТЬ УКРАЇНУ!!!
1 - как Зе мог просрать развертывание 1-й очереди резерва (участники БД), при том, что амеры предупреждали нас об атаке еще в январе.
2 - как ВС РФ смогли пройти через перешеек в течение суток, при том, что у нас там все фортифицированно в бетоне за 8 лет) ?
3 - как (***** !!!) на направлении главного удара Гомель - Киев у нас оказались линейные части НГУ без бронетанковой техники и боевого опыта ?
И факультативный (необязательный) вопрос:
4 - кто ответит за эти проебы ?!
Она просралась не Зеленским, а потому что эти участники просто не хотели воевать когда никто еще не нападал. Это примерно то же как войска РФ идут воевать против страны которая не нападала. А когда началась война в военкоматы очереди стояли с огромной мотивацией. То что этих резервистов мурыжили бы зимой где-то на полигонах пару месяцев не принесло никакой пользы. Тот же пример с войсками РФ которые сидели два месяца на учениях голодные и холодные. Наши же пришли сытые и мотивированные.
Перешеек тот ничего не решал так как существующие фортификации находятся в степи и быстро подавляются авиацией и РСЗО с территории Крыма. Десант противника мог в любой момент был высажен в тылу и эта группировка была бы окружена и уничтожена в короткое время. Естественно мосты которые там есть они также ничего не решали так как там без каких-либо проблем можно организовать переправы в короткое время.
Основная задача была сохранить армию. Мы ждали когда российские войска продвинуться как можно дальше. На всем их пути мы били колонны авиацией, и когда мы их встречали у них уже не было никакого желания воевать.
На направлении Гомель - Киев как раз все было нормально. Ведь в том направлении так и не удалось прорваться российским войскам к Киеву. Основные силы в Броварском направлении прорвались из Сумской области. Прошли огромное расстояние и пришли к Киеву практически небоеспособными.
Если вы имеете в виду направление Мозырь-Киев, то там сложно сказать. Наверно не думали что они попрут через Чернобыльскую зону с такой скоростью. Да и вариантов зайти там очень много. При этом армию я видел в Житомирской области в первый день войны. Как минимум под Коростенем их ждали. Мы не знали вступит ли в войну армия Беларуси. Нужно понимать что армия у нас не резиновая и держать на всей протяженности границы ее просто невозможно. Вариантов наступления множество, а для передислокации техники нужно время. И держать всю армию под Киевом это просто сдать другие регионы.
Проебы естественно были, это война. Но главное это результат который мы имеем на данный момент. Если бы кто-то сказал что наступит война с Россией и через полтора месяца они захватят из крупных центров только Херсон и тот без особого боя. Наверно все бы сказали что этот чеовек псих. Все западные эксперты давали нам несколько дней. Нужно исходить только из результата. А результат это последствие решений. И сложно представить лучший результат на данный момент когда практически вся боеспособная сухопутная армия РФ была на территории Украины. И от нее осталось меньше чем две трети. Элитные части уничтожены. Это огромная победа Украины. Но война еще не закончена и не нужно на каждом шагу разводить зрады. Резервы подтягиваются, поставки оружия и техники поставлены на поток. Дипломатия у нас сейчас на высшем уровне. Это сильнейшая власть кто бы что не говорил.
"Перешеек тот ничего не решал" - он давал ВРЕМЯ.
"фортификации находятся в степи и быстро подавляются авиацией и РСЗО с территории Крыма." - это работает и в обратную сторону. Колонны на марше легко подавляются авиацией и РСЗО, под прикрытием ПВО. Кстати, разминирование занимает много времени, если конечно, его не провели заранее
"Естественно мосты которые там есть они также ничего не решали" - просто давали время на подтягивание резервов. Х-ня какая.
"Мы ждали когда российские войска продвинуться как можно дальше." - боже, какой бред.
"Наверно не думали что они попрут через Чернобыльскую зону с такой скоростью" - это правда, совсем не думали. Даже когда глава ЦРУ с разведданными прибыл.
"Вариантов наступления множество" - но столицу оставить без прикрытия, просто гениально.
"Проебы естественно были, это война" - и дальше просто бред. У ******* есть имя и фамилия, и выводы, и ответственность.
Более 20 тысяч должностей будет сокращено в Вооруженных Силах Украины до конца этого года. Об этом сообщает информагентство Министерства обороны https://**********.com.ua/2020/09/u-genshtabi-povidomyly-na-skilky-planuyut-zmenshyty-shtatnu-chyselnist-vijska-czogo-roku/?fbclid=IwAR2om6lGRECz9elP_yPO3mMNSvlsZOq_aNn8lW3yXrL8oGLl27I0oyzWfCo "***********" ,
Дальше, не тупи "Поражение на перешейке означало бы" - что его надо разминировать? Шо за хрень ты несёшь?
По поводу разминирования перешейка обычный вброс. Дорогу никто не минировал, естественно и разминировать было нечего. Никакого подтверждения что кто-то что-то разминировал нет.
А перешеек был заминирован. Давай так, я тебе пруфы, а ты признаешься шо трепло, ок? Например - https://ru.krymr.com/a/hersonschina-krym-vtorzheniye-admingranitsa-ukraina-rossiya/31711506.html
Еще - Как брали Херсон? «Глупость или предательство, возможно, и то и другое», - говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.
- Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до нападения его разминировали какого-то хера.