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Украине нужны самолеты, противокорабельные ракеты, бронетранспортеры, тяжелые системы ПВО. Если мы быстро их получим – "Буч" больше не будет, - Кулеба

ппо

Украина нуждается в самолетах, противокорабельных ракетах, бронетранспортерах, тяжелых системах ПВО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Самолеты, противокорабельные ракеты, бронетранспортеры, тяжелые системы противовоздушной обороны", - сказал Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг.

Он подчеркнул, что за последние недели украинская армия и вся украинская нация продемонстрировали, что знают, как бороться, как побеждать.

"Но без стабильных и достаточных поставок всего оружия, о котором просит Украина, эта победа будет сопровождаться огромными жертвами. Чем больше оружия мы получим и чем быстрее оно приедет в Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено и тем больше городов и сел не будут разрушены, и "Буч" больше не будет. Это мой месседж союзникам, он очень прост", - отметил Кулеба.

Он призвал всех союзников отложить их сомнения и нежелание предоставить Украине все, в чем она нуждается, потому что на сегодняшний день оружие служит цели мира.

"Моя повестка дня очень проста, в ней есть только три темы: оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас - предоставить ей все необходимое, чтобы сдержать Путина и нанести поражение российской армии на территории Украины, чтобы война не перебросилась дальше", - подчеркнул министр.

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В то же время Кулеба отметил, что не должно быть разницы между оборонительным оружием и наступательным, потому что любое оружие, которое используется на территории Украины украинской армией против иностранного агрессора, является обороннительным по определению.

"Поэтому эта разница между обороннительным и наступательным оружием не имеет смысла в ситуации в моей стране. И те страны, которые говорят, что предоставят Украине обороннительное оружие, но не могут предоставить наступательное оружие, лицемерят - это просто нечестный и неоправданный подход", - заявил Кулеба. .

оружие (10202) ПВО (2726) ракеты (3559) самолет (3589) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
Точно, зєля нас вивів з первіснообщинного ладу. Навчив нас будувати дороги і будинки замість землянок.
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07.04.2022 09:55
+12
Кораблі мона знищувати шматками асфальту.
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07.04.2022 09:27
+8
Хай зелена шобла розкаже, де наші Вільхи, Стугни, Нептуни? Зате дороги є для рашистських танків.
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07.04.2022 09:49
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Кораблі мона знищувати шматками асфальту.
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07.04.2022 09:27 Ответить
Якби не дороги то логістики майже б не було,
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07.04.2022 09:29 Ответить
Точно, зєля нас вивів з первіснообщинного ладу. Навчив нас будувати дороги і будинки замість землянок.
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07.04.2022 09:55 Ответить
так твой зеля всё предвидел...?
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07.04.2022 10:30 Ответить
Доречі, а де той асфальт взагалі? Часом не на окупованих територіях? То не малоросня хотіла повимахуватись перед донбасньою асфальтом?
Чому на заході України, на міжнародній трасі якою їздить допомога, ями такі, що потрібно скидувати швидкість до 10 км/год.
Залишається тільки надіятись, що логістика для окупанта була налагоджена тільки через природню тупарилість зебабуїнів, а не через відвертих агентів парашки при владі. Але розум підказує, що це два в одному.
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07.04.2022 13:55 Ответить
тобто просити зброю не треба?
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07.04.2022 09:31 Ответить
Тобто треба було менше тіхонєчко в лєс.
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07.04.2022 09:56 Ответить
пропонуєте скласти лапки тому, що одні барани будували дороги, а інші не спромоглися ні на авіацію ні на флот? класна позиція с точки зору орди...продовжуй далі, сподіваюсь з часом таки зацінять кому треба.
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07.04.2022 10:09 Ответить
Это дело❗Как раз заявление в конву ленд лиза ложится👍❗
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07.04.2022 09:32 Ответить
А що ще лишається? О, знаю - шашлики на Перве мая!!!!
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07.04.2022 09:53 Ответить
А ви точно з України? Бо новина вроді позитивна, а ваш коментар - зовсім навпаки.
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07.04.2022 10:03 Ответить
Набагато б позитивнішою була новина, що ми вранці 24 лютого своїми Нептунами повністю знищили чорноморський флот рф.
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07.04.2022 10:18 Ответить
У вас розвинута фантазія. В реальності за 40+ днів війни відомо тільки про один (!) більш-менш успішний випадок застосування Нептуна. Виробник Нептуна не зміг забезпечити: 1) задекларовану ефективність та точність в бойових умовах 2) необхідні об'єми та строки виготовлення. На сьогодні це ще сира недопрацьована технологія.
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07.04.2022 11:07 Ответить
Дякую. А я про це й говорю!
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07.04.2022 11:21 Ответить
а фінансування йому забезпечили?
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07.04.2022 11:40 Ответить
Альоша, ти не в себе на болоті, тому не бикуй тут в культурному товаристві. Якщо маєш факти його вдалого враження цілей (крім одного загальновідомого) - кидай сюди лінки.
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07.04.2022 13:38 Ответить
Альоша твій тато, а ти, якщо маєш якісь факти крім тупого ...здежа, то викладуй, а лінки отримаєш по курсу руцкава *******.
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07.04.2022 14:27 Ответить
Що і треба було доказати... ви кацапи настільки тупі валянки, що зразу палитесь, і це не міняється з часом. Дуй звідси, Альоша, поки не заблокували.
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07.04.2022 14:57 Ответить
хто заблокує, ти чи що мерзото бидляча? іди ще шмарклявому підлижи, може пайку видасть.
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07.04.2022 15:27 Ответить
у тебе мозок сирий і недоопрацьований,
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07.04.2022 11:41 Ответить
Це порохобот. в нього навіть нік не справжній. Не зважайте на таких уваги. Але Україна зробила дуже вірний вибір! І вибрала справжньго лідера.
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07.04.2022 22:01 Ответить
Так, Зеленський помилявся, але чи збираєтеся ви перемогти, зосередившись на минулому та зосереджуючись на політиці?
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07.04.2022 10:15 Ответить
Зєля ні в чому не помилявся. Все робив за визначеним корупційним планом. І зараз продовжує.
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07.04.2022 11:26 Ответить
Таким довбойобам як ти треба шматок асфальту на голові розбивати, щоб за 5 копійок на чоколадного підара не працювали!
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07.04.2022 11:44 Ответить
Кому це ти кажеш, салага?
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07.04.2022 12:08 Ответить
А мод'яри ідуть в сраку !
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07.04.2022 09:31 Ответить
Модярам просто треба газ перекрити... Сказати, що москальські диверсанти трубу підірвали...
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07.04.2022 09:37 Ответить
Є спеціальна труба для *******?
Та й отримують газ вони нібито з турецького потоку.
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07.04.2022 09:41 Ответить
Ну через Закарпаття ніби один з газопроводів іде...
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07.04.2022 09:57 Ответить
Мод'ярка ґадіт.
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07.04.2022 09:51 Ответить
А закарпатцям не потрібен газ довбойобе?! Сиди у себе в Голландії, кури шмаль і не *****!
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07.04.2022 11:47 Ответить
Кулебі вірю, зеленим мухам - ні
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07.04.2022 09:32 Ответить
А він точно не зелений мух?
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07.04.2022 09:50 Ответить
Літаки, ППО, ракети - згоден, але бронетранспортери? Їх ж у нас тисячі ще з совка, плюс нових сотні закупили з 2015 року...
Ті БТР ж у кожній військовій частині є, ну і в ментів навіть були у кожному обласному центрі...
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07.04.2022 09:38 Ответить
С совка в нормальном состоянии тех что отремонтировали это штук 100 может чуть больше, новых до 200 шт. Смешные цифры. У нас теробороны десятки тысяч, если уже не сотня. Ездят на обычных джипах, бусиках и легковушках. Бронетехника очень нужна. Тем более на колесном ходу которая не требует специальных навыков вождения.
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07.04.2022 10:09 Ответить
БТРі БМП були спроектовані як захищений транспортний засіб для доставки піхоти до поля бою. . Ще перед великою війною вони спроектували легкий танк т 50, зробили 50 штук. Зараз на повному серйозі проєктують легкий танк. А поки,що по лаптевій традиції, почепили навіть на БТР 82 гармату, а про БМД нічого говорити. В них завжди виходить, щось крупнокаліберне. І використовують його саме як танки. Гудеріан в 1937 році писав,що 100 танків обовязково прорвуть ПТО, яка складатиметься із 100 гармат. І орки буквально дотримуються його. А те,що 1 бензовоз конвоюють танки і БТРи, це побоку.
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07.04.2022 11:31 Ответить
Гудеріан потім сам себе заперечив - під Бродами 88-міліметрові Флаки (яких було менше 100) зупинили сотні кацапських танків...
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07.04.2022 12:12 Ответить
Имеется в ЦАХАЛ "два в одном"это "Меркава" : танк- БМП,но израильтяне напрочь отказались его продавать..Для нашей активной обороны этот танк был бы выше всяких похвал..
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07.04.2022 12:44 Ответить
меркава спроектований як розвиток задуму Морозова.. Він пропонував винести боєзапас на зовні, мотор посередині, бойовий розрахунок поза баштою. І цей танк призначався виключно як винищувач танків і обмежена кількість. Був розроблений двигун трансміся, але одне - відсутній унітарний снаряд калібру більше 100 і низька якість пороху. І теперішні танки детонують саме через снаряди в бойовому відділенні.
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07.04.2022 19:34 Ответить
В кб.им.Морозова был спроектирован и построен на экспорт танк"Ятаган" с внешней боеукладкой,но с сожалению, не прошел конкурсный отбор.Хранился в единственном экземпляре на территории Харьковского института ТВ(б.ХГВТКУ).После обстрела института судьба его пока неизвестна.
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07.04.2022 19:55 Ответить
треба більше всього
а особливо ракет
Зробимо Севастополь-Маріуполь міста побратими..
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07.04.2022 09:40 Ответить
Лучше москва мариуполь❗
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07.04.2022 09:44 Ответить
В росії танки фермер робив з га.на,а в Україні влада нептуни з асфальту
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07.04.2022 09:40 Ответить
Також ДУЖЕ потрібні гібрідні добровольці - "відпустники", бажано зі зброєю із "будь-якого воєнторгу"...
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07.04.2022 09:47 Ответить
Хай зелена шобла розкаже, де наші Вільхи, Стугни, Нептуни? Зате дороги є для рашистських танків.
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07.04.2022 09:49 Ответить
дрони-камікадзе , щоб знищувани російську техніку.
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07.04.2022 09:53 Ответить
Наступает тот этап войны, когда Россия неизбежно применит стратегическую авиацию. "Длинная рука" у Украины уже есть. Поставляют раньше объявлений об поставках. Взлетит - не сядет. Но есть одно "но". Поставляются не самые последние модификации, значит, очень сложные в управлениие. Так что судьбу страны сегодня решает не Кулеба, а ребята на за кордонных полигонах, которые учатся работать с дальней противовоздушной обороной.
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07.04.2022 09:54 Ответить
Это должно быть очевидно для каждого
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07.04.2022 09:55 Ответить
ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ТРЕБА?!
МОЖЕ ВЕСЬ НАРОД УКРАЇНИ ПЕТИЦІЮ ПІДПИШЕ?!
СПОСТЕРІГАЄ ГУМАННИЙ СВІТ, ЯК ЗНИЩУЮТЬ УКРАЇНУ!!!
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07.04.2022 09:57 Ответить
Гуманний світ ПІВРОКУ попереджав Україну про вторгнення. ПІВРОКУ!!! Чим з листопада 2021-го Україна займалася? Тіхонєчько в лєс, Державний переворот 1 грудня, Порошенко убіжав, Порошенко прибіжав, національна гра "Посади Порошенка, а він на х*й посилає", шашлики на 1 Мая. Ви розумієте, що країна ідіотів у ці півроку займалася ВСІМ, чим тільки можна, крім того, що треба!
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07.04.2022 10:05 Ответить
Не країна ідіотів, а конкретні люди на конкретних посадах.
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07.04.2022 10:11 Ответить
Зі всією повагою,але чим твої букви зараз допоможуть ЗСУ?
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07.04.2022 10:17 Ответить
Ви б конкретно сказали, що треба і що можна зробити за півроку. Можна було вирити окопи в Рудому лісі, біля границі і чекати півроку. Все йде за планом погодженим з Америкою та Британією. Це все що потрібно розуміти.
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07.04.2022 10:21 Ответить
Попробуйте ответить на такие вопросы-
1 - как Зе мог просрать развертывание 1-й очереди резерва (участники БД), при том, что амеры предупреждали нас об атаке еще в январе.

2 - как ВС РФ смогли пройти через перешеек в течение суток, при том, что у нас там все фортифицированно в бетоне за 8 лет) ?

3 - как (***** !!!) на направлении главного удара Гомель - Киев у нас оказались линейные части НГУ без бронетанковой техники и боевого опыта ?

И факультативный (необязательный) вопрос:

4 - кто ответит за эти проебы ?!
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07.04.2022 17:11 Ответить
Уважаемый.
Она просралась не Зеленским, а потому что эти участники просто не хотели воевать когда никто еще не нападал. Это примерно то же как войска РФ идут воевать против страны которая не нападала. А когда началась война в военкоматы очереди стояли с огромной мотивацией. То что этих резервистов мурыжили бы зимой где-то на полигонах пару месяцев не принесло никакой пользы. Тот же пример с войсками РФ которые сидели два месяца на учениях голодные и холодные. Наши же пришли сытые и мотивированные.

Перешеек тот ничего не решал так как существующие фортификации находятся в степи и быстро подавляются авиацией и РСЗО с территории Крыма. Десант противника мог в любой момент был высажен в тылу и эта группировка была бы окружена и уничтожена в короткое время. Естественно мосты которые там есть они также ничего не решали так как там без каких-либо проблем можно организовать переправы в короткое время.
Основная задача была сохранить армию. Мы ждали когда российские войска продвинуться как можно дальше. На всем их пути мы били колонны авиацией, и когда мы их встречали у них уже не было никакого желания воевать.

На направлении Гомель - Киев как раз все было нормально. Ведь в том направлении так и не удалось прорваться российским войскам к Киеву. Основные силы в Броварском направлении прорвались из Сумской области. Прошли огромное расстояние и пришли к Киеву практически небоеспособными.

Если вы имеете в виду направление Мозырь-Киев, то там сложно сказать. Наверно не думали что они попрут через Чернобыльскую зону с такой скоростью. Да и вариантов зайти там очень много. При этом армию я видел в Житомирской области в первый день войны. Как минимум под Коростенем их ждали. Мы не знали вступит ли в войну армия Беларуси. Нужно понимать что армия у нас не резиновая и держать на всей протяженности границы ее просто невозможно. Вариантов наступления множество, а для передислокации техники нужно время. И держать всю армию под Киевом это просто сдать другие регионы.

Проебы естественно были, это война. Но главное это результат который мы имеем на данный момент. Если бы кто-то сказал что наступит война с Россией и через полтора месяца они захватят из крупных центров только Херсон и тот без особого боя. Наверно все бы сказали что этот чеовек псих. Все западные эксперты давали нам несколько дней. Нужно исходить только из результата. А результат это последствие решений. И сложно представить лучший результат на данный момент когда практически вся боеспособная сухопутная армия РФ была на территории Украины. И от нее осталось меньше чем две трети. Элитные части уничтожены. Это огромная победа Украины. Но война еще не закончена и не нужно на каждом шагу разводить зрады. Резервы подтягиваются, поставки оружия и техники поставлены на поток. Дипломатия у нас сейчас на высшем уровне. Это сильнейшая власть кто бы что не говорил.
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07.04.2022 22:23 Ответить
"эти участники просто не хотели воевать " - отсутствовало финансирование, которое блокировалось СН? Вы это имеете в виду? Или сокращение армии из-за недофинансирования?
"Перешеек тот ничего не решал" - он давал ВРЕМЯ.
"фортификации находятся в степи и быстро подавляются авиацией и РСЗО с территории Крыма." - это работает и в обратную сторону. Колонны на марше легко подавляются авиацией и РСЗО, под прикрытием ПВО. Кстати, разминирование занимает много времени, если конечно, его не провели заранее
"Естественно мосты которые там есть они также ничего не решали" - просто давали время на подтягивание резервов. Х-ня какая.
"Мы ждали когда российские войска продвинуться как можно дальше." - боже, какой бред.
"Наверно не думали что они попрут через Чернобыльскую зону с такой скоростью" - это правда, совсем не думали. Даже когда глава ЦРУ с разведданными прибыл.
"Вариантов наступления множество" - но столицу оставить без прикрытия, просто гениально.
"Проебы естественно были, это война" - и дальше просто бред. У ******* есть имя и фамилия, и выводы, и ответственность.
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07.04.2022 22:40 Ответить
Какую боевую часть сократили из-за недофинансирования? Разминирование дороги занимает много времени? Бред. ПВО у нас не хватает на основные города, на перешеек тем более. Поражение на перешейке означало бы что дальше встретить было бы некому. Практически все действия согласовывались с американцами и британцами. Естественно этого никто не скажет.
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07.04.2022 23:16 Ответить
"Слуга народа" Давид Арахамия озвучил в День защитника Украины, который отмечался в стране в середине октября. Свое предложение Арахамия аргументировал тем, что у государства нет денег на перевооружение армии, в частности на приобретение новых высокотехнологичных образцов оружия. Выходом из этого, по мнению политика, стало бы "уменьшение бюджета проедания и увеличение бюджета на развитие и инновации".
Более 20 тысяч должностей будет сокращено в Вооруженных Силах Украины до конца этого года. Об этом сообщает информагентство Министерства обороны https://**********.com.ua/2020/09/u-genshtabi-povidomyly-na-skilky-planuyut-zmenshyty-shtatnu-chyselnist-vijska-czogo-roku/?fbclid=IwAR2om6lGRECz9elP_yPO3mMNSvlsZOq_aNn8lW3yXrL8oGLl27I0oyzWfCo "***********" ,

Дальше, не тупи "Поражение на перешейке означало бы" - что его надо разминировать? Шо за хрень ты несёшь?
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07.04.2022 23:22 Ответить
Ну и где там про боевые части? Тех же самолетов все меньше, денег на новые нет, да и не продает никто. Смысл держать персонал? Простой пример, в лесу в Житомирской области часть которая обслуживала ракеты ПВО, она уже 20 лет ничего не обслуживает, но часть была и просто проедала средства. Их давно нужно было расформировать потому что никакой боевой значимости у нее не было. И только у этой власти до них руки дошли, да и то не успели расформировать.
По поводу разминирования перешейка обычный вброс. Дорогу никто не минировал, естественно и разминировать было нечего. Никакого подтверждения что кто-то что-то разминировал нет.
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07.04.2022 23:48 Ответить
Скажи мне друг, ты вообще в армии служил? А так да, нахрен не нужны роты РМО, ну и обслуживание ракет ПВО - така херня, шо им станется . Правда значение кадрированной части, тебе хрен известно, и зачем они существуют.
А перешеек был заминирован. Давай так, я тебе пруфы, а ты признаешься шо трепло, ок? Например - https://ru.krymr.com/a/hersonschina-krym-vtorzheniye-admingranitsa-ukraina-rossiya/31711506.html

Еще - Как брали Херсон? «Глупость или предательство, возможно, и то и другое», - говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

- Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до нападения его разминировали какого-то хера.
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08.04.2022 00:45 Ответить
А чому вам була непотрбна зброя до 24 лютого?
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07.04.2022 10:39 Ответить
Кулєба, кайло в руки і довбай асфальт! Під асфальтом наша зброя!
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07.04.2022 10:48 Ответить
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07.04.2022 11:20 Ответить
 
 