Гарнизон Мариуполя сам выйти не сможет. Прорыв должен быть подготовлен. Украина должна сорвать планы Путина по захвату южного Донбасса, - Бутусов

Защитники Мариуполя своими жертвами спасли всю Украину, поскольку сковали огромные силы российских оккупантов.

Об этом рассказал в своем видеоблоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мариуполь фактически снесен до основания, но люди держатся. Это уже за пределами человеческой выносливости. Но наши защитники Мариуполя своей жертвенностью спасли юг Украины, а точнее - всю Украину.

Группировка в Мариуполе сковала минимум 6 усиленных батальонно-тактических групп регулярной кадровой армии РФ и нанесла им огромные потери. Крупные силы российской артиллерии, авиации работают исключительно по Мариуполю. И главные силы 1-го армейского корпуса, которые могли тоже наступать на других участках. Но они все бросают туда, даже мобилизованных. Все это делает Мариуполь, перемоловший огромную кучу российских резервов, который до сих пор не дает снять оттуда ни одного батальона. Это огромный подвиг", - отметил Бутусов.

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Сейчас гарнизон Мариуполя сам выйти оттуда не сможет. Дистанции большие. Они не смогут выйти, прорваться сами. Такого не бывает. Прорыв должен быть подготовлен. Есть ли возможность выйти? В принципе, возможности должны быть, если эта операция будет идти не на одной узкой дороге", - добавил журналист.

"Украина должна сорвать планы Путина по захвату южного Донбасса и коридора из России в Крым - это наша стратегия. Мариуполь сейчас дает нам возможность без всяких переговоров изменить обстановку на юге. Если мы это сделаем с помощью Мариуполя, мы спасем как наших героев, так и спасем стратегические для Украины регионы, без которых существование Украины невозможно.

Мы не можем вести переговоры, пока Путин сидит в Энергодаре, пока Россия контролирует нашу крупнейшую АЭС, пока Россия контролирует весь юг, днепровскую воду и угрожает непосредственно Запорожью и Николаеву" , – резюмировал он.