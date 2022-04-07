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Новости Война
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Гарнизон Мариуполя сам выйти не сможет. Прорыв должен быть подготовлен. Украина должна сорвать планы Путина по захвату южного Донбасса, - Бутусов

маріуполь

Защитники Мариуполя своими жертвами спасли всю Украину, поскольку сковали огромные силы российских оккупантов.

Об этом рассказал в своем видеоблоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мариуполь фактически снесен до основания, но люди держатся. Это уже за пределами человеческой выносливости. Но наши защитники Мариуполя своей жертвенностью спасли юг Украины, а точнее - всю Украину.

Группировка в Мариуполе сковала минимум 6 усиленных батальонно-тактических групп регулярной кадровой армии РФ и нанесла им огромные потери. Крупные силы российской артиллерии, авиации работают исключительно по Мариуполю. И главные силы 1-го армейского корпуса, которые могли тоже наступать на других участках. Но они все бросают туда, даже мобилизованных. Все это делает Мариуполь, перемоловший огромную кучу российских резервов, который до сих пор не дает снять оттуда ни одного батальона. Это огромный подвиг", - отметил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В захваченной части Мариуполя оккупанты начали принудительную мобилизацию мужчин

Сейчас гарнизон Мариуполя сам выйти оттуда не сможет. Дистанции большие. Они не смогут выйти, прорваться сами. Такого не бывает. Прорыв должен быть подготовлен. Есть ли возможность выйти? В принципе, возможности должны быть, если эта операция будет идти не на одной узкой дороге", - добавил журналист.

"Украина должна сорвать планы Путина по захвату южного Донбасса и коридора из России в Крым - это наша стратегия. Мариуполь сейчас дает нам возможность без всяких переговоров изменить обстановку на юге. Если мы это сделаем с помощью Мариуполя, мы спасем как наших героев, так и спасем стратегические для Украины регионы, без которых существование Украины невозможно.
Мы не можем вести переговоры, пока Путин сидит в Энергодаре, пока Россия контролирует нашу крупнейшую АЭС, пока Россия контролирует весь юг, днепровскую воду и угрожает непосредственно Запорожью и Николаеву" , – резюмировал он.

Мариуполь (5708) Бутусов Юрий (4349)


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Топ комментарии
+50
На думку одного з найавторитетніших військових видань Jane's Defence Weekly, український батальйон «Азов» визнаний світовими військовими експертами, як найбоєздатніший, найелітніший, бойовий підрозділ у світі. За Маріуполь! Браво, азовці!
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07.04.2022 09:41
+37
Маю надію, що генштаб знає, що потрібно робити.
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07.04.2022 09:36
+31
Слава Героям! Вся Україна молиться за Маріуполь! Нехай швидше прийде той день, коли ЗСУ звільнить це славне місто!
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07.04.2022 09:42
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Serg Marco
Ярослав Згода в Мариуполе воюют 36, 501, группа 503 батальона что была оставлена для охраны части, Азов, нацгвардейцы, погранцы, даже полицейские есть.
Они рассредоточились по периметра правой части Мариуполя и держат оборону.
501 сдался.
Оборона продолжается.
В остальном ждите сводок официальных источников.
Азов и другие морпехи сдаваться не собираются.
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07.04.2022 10:59 Ответить
https://www.facebook.com/serg.marco
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07.04.2022 11:00 Ответить
Американские ударные БПЛА управляемые за тысячи км, с нанесенной на них украинской символикой, плюс удары высокоточными боеприпасами РСЗО HIMARS, бьющими на 300км, могли бы снять блокаду Мариуполя. Всё дело за политической волей Байдена - которой нет. Он даже не позволяет дать советские самолеты...
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07.04.2022 11:19 Ответить
Захисники Маріуполя своєю відвагою. самопожертвою. патріотизмом ЗАСЛУЖИЛИ ПРАВО на ПОРЯТУНОК !!! Збройні Сили України готові до деблокації міста ! НЕМАЄ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ !!!
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07.04.2022 12:37 Ответить
Как говаривал немецкий танковый туз Гудериан:-"Нет отчаянных положений,есть отчаявшиеся люди". Вся надежда на наш доблестный ГШ ВСУ,который разработает или уже разработал и осуществит соответствующую операцию..На наших политиков-говорунов надежды никакой..,хотя и она умирает последней
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07.04.2022 13:06 Ответить
Уже две недели начштаба Азова говорит в своих видеообращениях, что такой план реален... Говорит, что есть в ГШ генералы - специалисты по рейдовым операциям...

Комбат Семенченко согласно призыва президента дать каждому возможность защищать родину - уже месяц... каждый день... пишет зеленскому письма с просьбой выпустить его и дать возможность пройти по тылам врага в Мариуполь....

В ответ - молчание....

Только Арестович нам объясняет что это никак не возможно... увы..... при таких "экспертах" и "говнокомандующих"....
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08.04.2022 10:07 Ответить
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