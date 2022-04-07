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Новости Война
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На сегодняшний день согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список

евакуація

На сегодня, 7 апреля в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

Об этом сообщила сегодня в телеграм-канале вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, согласованы следующие гуманитарные коридоры:

Донецкая область:

▪️Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

На собственном транспорте и автобусами:

▪️Бердянск – Запорожье.

▪️Токмак – Запорожье.

▪️Мелитополь – Запорожье.

На собственном транспорте:

▪️Энергодар – Запорожье.

Луганская область:

▪️Северодонецк – Бахмут.

📍Место сбора: проспект Химиков, 28.

▪️Лисичанск – Бахмут.

📍Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

▪️Попасная – Бахмут.

📍Место сбора: ул. Первомайская, 42

▪️с. Горное – Бахмут.

📍Место сбора: ул. Гагарина, 13.

▪️Рубежное – Бахмут.

Смотрите: Зачатие и зарождение символа "Z" (зло). ФОТО

эвакуация (2068) Верещук Ирина (504) гуманитарный коридор (125)


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