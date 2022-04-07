На сегодняшний день согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Полный список
На сегодня, 7 апреля в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
Об этом сообщила сегодня в телеграм-канале вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, согласованы следующие гуманитарные коридоры:
Донецкая область:
▪️Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
На собственном транспорте и автобусами:
▪️Бердянск – Запорожье.
▪️Токмак – Запорожье.
▪️Мелитополь – Запорожье.
На собственном транспорте:
▪️Энергодар – Запорожье.
Луганская область:
▪️Северодонецк – Бахмут.
📍Место сбора: проспект Химиков, 28.
▪️Лисичанск – Бахмут.
📍Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
▪️Попасная – Бахмут.
📍Место сбора: ул. Первомайская, 42
▪️с. Горное – Бахмут.
📍Место сбора: ул. Гагарина, 13.
▪️Рубежное – Бахмут.
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