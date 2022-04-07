Ситуация в регионах: Херсонщина нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации, вражеские атаки с применением артиллерии и авиации в Марьинке и Новомихайловке, - отчеты ОВА
В Херсонской области люди пытаются уехать с захваченных россиянами сел, необходима эвакуация.
Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины на 8:00, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На Херсонщине в последние сутки раздавалось много взрывов, в том числе российские войска стреляют из "Градов". Есть сообщения о разрушенных домах, школах, раненых и погибших (подробная информация уточняется). Люди самостоятельно пытаются выезжать из оккупированных сел. Область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации людей, в частности Бериславский район и села на границе с Николаевщиной.
Враг ночью снова обстреливал жилые районы Харькова. Также ночью войска России осуществили ракетные удары по Лозовой Харьковской области, пострадавших нет. В Лозовой и Барвенково продолжается эвакуация населения.
На Луганщине россияне не смогли войти в Новотошковское, сутки обстреливают из всех видов оружия Горскую громаду. Загорелись крыша северодонецкой больницы и жилые дома в Лисичанске, есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственных сооружений в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке. Ночью спасатели ликвидировали пожар на крыше больницы в Северодонецке. Вспыхнули пожары в по меньшей мере 10 домах в Северодонецке, во многих многоэтажках выбиты окна, повреждены крыши.
На Донетчине в Марьинке и Новомихайловке - вражеские атаки с применением артиллерии и авиации. Войска России обстреливают Авдеевку, Очеретинскую и Торецкую территориальные громады. Объемы разрушений и количество пострадавших устанавливаются. Мариуполь остается в блокаде. Сопротивление продолжается.
Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Днепропетровской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях.
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