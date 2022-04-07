Одна из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT и МИД Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Одна из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT и Министерство иностранных дел подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Согласно документу, МИД Украины будет предоставлять своевременную и достоверную информацию для граждан Украины, которые из-за войны ищут временное убежище на территории иностранных государств. Компания WhiteBIT обеспечит необходимые технические возможности и освещение информации на своих ресурсах.

Кроме того, WhiteBIT обеспечит комплексную организационную поддержку и помощь для консульской службы в странах, где компания имеет свои представительства, передает Цензор.НЕТ.

Также WhiteBIT будет поддерживать Антикризисный центр МИД и круглосуточный call-центр для предоставления консультаций гражданам Украины. Среди прочего меморандум предусматривает поддержку технического оснащения мобильных групп МИД.

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Как пояснили в WhiteBIT, компания также будет способствовать созданию безбарьерного доступа для людей с нарушениями слуха в зарубежные дипломатические учреждения МИД и их услуги.

"В период войны и тяжелых испытаний для Украины мы в компании считаем, что бизнес обязательно должен поддерживать и помогать государству и нашим гражданам. И наше сотрудничество с МИДом – яркий пример успешной и эффективной коллаборации бизнеса и государственных институций. WhiteBIT имеет собственные представительства на территории иностранных государств, у нас есть возможности, ресурсы и желание помочь украинцам, вынужденно выехавшим за границу, кроме того, у нас есть технический, информационный и ИТ потенциал, который, я уверен, пригодится для МИД и Украины, и поможет приблизить нашу победу", – рассказал CEO WhiteBIT Владимир Носов.

В WhiteBIT напомнили, что у компании уже есть опыт успешного сотрудничества с украинскими государственными сервисами. В частности, недавно криптовалютная биржа оперативно запустила интеграцию с государственным сервисом Дія, которая позволила существенно ускорить процедуру верификации пользователей для совершения операций на криптовалютном рынке.

Также компания WhiteBIT создала совместный проект с WhitePay, где каждый желающий может выбрать из более 90 криптовалют и отправить средства на помощь Минздрава или пострадавшим мирным людям во время войны в Украине.

Справка:

WhiteBIT – это централизованная криптовалютная биржа с командой, насчитывающая 400 человек. Платформа поддерживает фиатные валюты (гривны, доллары, евро). Главная цель компании – достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптовалютное сообщество, предоставляя безопасное и простое в использовании платформу.

WhiteBIT – крупная криптовалютная биржа Европы, лидер в Украине, отвечает всем требованиям KYC и AML, а ее услугами пользуются более 2 миллионов клиентов.

Сегодня WhiteBIT входит в ТОП-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.

Например, благодаря передовым технологиям WhiteBIT гарантирует быстрое внесение и снятие средств. Депозиты и снятия осуществляются с помощью карт Visa и Mastercard, а также через партнерские платежные системы. В частности, компания является партнером киберспортивной платформы FACEIT, а также сотрудничает с lifecell, являющейся дочерней компанией Turkcell, одним из крупнейших операторов мобильной связи в Турции.