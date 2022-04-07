Сегодня главы МИД стран НАТО обсудят поставки более тяжелого оружия Украине, - Столтенберг

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Есть потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники поставляют оружие для обеспечения права на самооборону.

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