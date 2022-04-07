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Сегодня главы МИД стран НАТО обсудят поставки более тяжелого оружия Украине, - Столтенберг

нато,зброя

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Есть потребность дальше поддерживать Украину. На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники поставляют оружие для обеспечения права на самооборону.

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НАТО (9968) оружие (10202) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+14
Ни дай Бог, если российский фашизм доберется до Европы. Российские фашисты не пожалеют никого в Европе, уничтожат города, целые народы, уничтожат женщин, детей, стариков, сожгут всех в крематориях. Поэтому всеми возможными способами помогайте Украине, помогайте всем: оружием, добровольцами, войсками, санкциями, эмбарго всего российского. Цивилизации угрожает смертельная опасность, все должны единым фронтом встать на борьбу против этих выродков
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07.04.2022 10:24
+7
вангую - знайдеться долбо-******, який все це в кращому випадку загальмує.
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07.04.2022 10:23
+5
Евродепутат назвал правительство Германии "унылым го*ном" и призвал ЕС усилить санкции против россии.

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал ЕС сильнее давить на рф.

"Почему ваши санкции не работают? Потому что они рассчитаны на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А в России нет общественного мнения, нет демократии. Что там в вашем пятом пакете санкций? Уголь? Смешно, это всего три процента импорта России. Что там дальше, SWIFT? Cмешно, более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Олигархи? Они почти ничего не потеряли от ваших санкций", - сказал евродепутат.
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07.04.2022 10:39
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вангую - знайдеться долбо-******, який все це в кращому випадку загальмує.
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07.04.2022 10:23 Ответить
Якщо німці роздупляться і згадають ким були, і скільки їм бучей зробили москалі, то аркам мало не покажеться. Гени то там повинні лишитися.
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07.04.2022 10:27 Ответить
Генетична пам`ять тут тільки нашкодить, на жаль. Це так ,як наші бабусі і дідусі до смерті цілували шкуринку хліба, якщо вона впала на підлогу, і її зразу ж їли. Так само і в німців є генетична пам`ять, що з ними зробили радянські війська і вони підсвідомо не хочуть це допустити, тому і не хочуть путіна сердити.
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07.04.2022 11:00 Ответить
І ми не хочемо путіна сердити? Де логіка? Свідомого фріца і козака не залякаєш навозом.
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07.04.2022 11:08 Ответить
Це херня. Списують й металоломом відправляють. Прийом нормальний й діє давно.
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07.04.2022 10:31 Ответить
особливо "металолом" там різні "джавеліни" " нлави" "дрони- камікадзе" і багато чого іншого , про що хирню пишуть никанори з чеботаревичами
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07.04.2022 10:38 Ответить
але це ж не німці дають, вони карлгустави дали, і то добре, і за те дякуємо.
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07.04.2022 11:35 Ответить
мова іде не про німців, а про постачання озброєнь взагалі для України.Те,що забороняють німці ,котрі є (прорашистськими холуями в ЄСі в НАТО ) зовсім не означає , що цієї зброї,або аналогічної не поставляють інші країни .Коли б не постачання озброєнь із США .Англії перед війною ,котрі мали всі дані аерокосмічної розвідки, про наявність і кількість рашистського "металолому" на границях з Україною,то мабуть своїм власним озброєнням Україні було би тияжко довго воювати з рашистським "металоломом".?Для "замилювання очей" і фріци де-які старі "плуги" постачають в Україну,медикаменти,швидкі,там каски і т.д,
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07.04.2022 14:07 Ответить
Ти іпануте? Є ЗАБОРОНЕНЕ на поставку, але воно приїхало! Пішовнах, тормоз тупий. Не бачиш далі носяри, бо пердиш у диван. А хоч, я тебе запрошу через військомат до нашої "танцплащядкі", тут дещо побачиш, плужара!
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07.04.2022 13:36 Ответить
Німці зараз отримали реальний шанс -"вспомніть всьо" То може і знову рукава закатають
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07.04.2022 10:34 Ответить
ой-вей(..
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07.04.2022 10:37 Ответить
Ни дай Бог, если российский фашизм доберется до Европы. Российские фашисты не пожалеют никого в Европе, уничтожат города, целые народы, уничтожат женщин, детей, стариков, сожгут всех в крематориях. Поэтому всеми возможными способами помогайте Украине, помогайте всем: оружием, добровольцами, войсками, санкциями, эмбарго всего российского. Цивилизации угрожает смертельная опасность, все должны единым фронтом встать на борьбу против этих выродков
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07.04.2022 10:24 Ответить
Кукурікаєш урюцькім ізіком, то помилок не роби принаймні. "нЕ дай бог". А писати ти взагалі не в Україну маєш, а в Західну Європу, плужара!
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07.04.2022 10:33 Ответить
Ти не правий. Українською так, без помилок писати треба, а російської, чим більше помилок - тим краще.
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07.04.2022 10:42 Ответить
Та воно ж не свідомо - плуга підняти не у стані... Інакше я б не клював
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07.04.2022 13:33 Ответить
Припиніть вже ЇХ називати фашистами чи нацистами. Не фашисти і не нацисти на протязі останніх 100 років робили в Україні голодомори, репресії та депортації, а російські комуністи та сталіністи. І ви ж згадайте про путінську істерику від української декомунізації.
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07.04.2022 10:36 Ответить
На мой взгляд, термином, обобщающим итог "эволюции" имперских амбиций московии, является - "коллективное *****"...
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07.04.2022 12:01 Ответить
Рашисти не змогли успішно подавити ЗСУ, а то їм у НАТО соватися.
Як раз ця війна на 100% довела, що країнам НАТО не загрожує нічого.
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07.04.2022 11:59 Ответить
А в цей час потенційний гарант безпеки і держава-терорист продовжує вбивати українців.
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07.04.2022 10:27 Ответить
Куди вони так поспішають?
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07.04.2022 10:31 Ответить
До СРАКИ, потриндять і розійдуться, в кращому випадку дадуть пару бтр з музеїв 2ої світової, а пафосу буде як наче пів армії вітдали. Надія тільке що сьогодні палата представників закон про ленд-ліз ухвалить, бо як що ні, то перерва на 2 тиждні, якіх у нас немає.
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07.04.2022 10:35 Ответить
Евродепутат назвал правительство Германии "унылым го*ном" и призвал ЕС усилить санкции против россии.

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал ЕС сильнее давить на рф.

"Почему ваши санкции не работают? Потому что они рассчитаны на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А в России нет общественного мнения, нет демократии. Что там в вашем пятом пакете санкций? Уголь? Смешно, это всего три процента импорта России. Что там дальше, SWIFT? Cмешно, более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Олигархи? Они почти ничего не потеряли от ваших санкций", - сказал евродепутат.
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07.04.2022 10:39 Ответить
ПОТРІБНО ТАКУ ЩОБ ДО МОСКВИ ДОЛІТАЛО!!!
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07.04.2022 10:42 Ответить
Важка зброя нам була потрібна ще вчора. Але якщо завтра, то також добре!!!!
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07.04.2022 10:44 Ответить
Сагайдачний пожалів селище московія не вирізав, цього разу Залужний жаліти не потрібно , московія повинна бути знищена назавжди
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07.04.2022 10:49 Ответить
та да, але дійти туди важко, і у них ядрьона дубінка є, можуть таки скористатись, самі здохнуть, але ж їм насрати.
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07.04.2022 11:36 Ответить
7.62 вместо 5.45?
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07.04.2022 11:33 Ответить
Лёд тронулся
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07.04.2022 12:05 Ответить
 
 