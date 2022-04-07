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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны: около 18,9 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 698 танков и 1 891 бронированная машина

рф

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 апреля потери личного состава противника составляют около 18,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18900 человек,

танков ‒ 698 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

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РСЗО - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 135 ед,

автомобильной техники - 1358 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Общие потери РФ с начала войны: около 18,9 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 698 танков и 1 891 бронированная машина 01

Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6225) ликвидация (3503) уничтожение (6864) потери (4374)


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Топ комментарии
+12
Ігор Бєланов, володар "Золотого м'яча".
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07.04.2022 10:59
+7
я на вертушки ставил до девятамая. Пока проигрываю. Думаю, что спор проиграю - вертолеты вообще перестали вылетать на обстрелы НУРСами, ссут здорово. Вылетают на какие-то экстренные случаи, на эвакуации... Вон вчера один крался типа незаметный, так его вообще "стугной" порвало. А стингеров сейчас в подразделениях - у каждого менеджера Укрпочты, не говоря уже про злых со старстриками ...
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07.04.2022 11:56
+6
Так самолёт был вчера вроде? Я за самолёты болею! Хотя по танкам намечается круглое число тоже
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07.04.2022 10:30
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Так самолёт был вчера вроде? Я за самолёты болею! Хотя по танкам намечается круглое число тоже
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07.04.2022 10:30 Ответить
При знищенні 1000 танків орки не зможуть без труднощів проводити операції, а знищення 1200-1300 танків зупинить їх військову машину взагалі.
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07.04.2022 10:36 Ответить
главное - сколько у них обученных танкистов и летчиков. железа у них много
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07.04.2022 11:10 Ответить
кацолетчики у них болеть начали - гипертония и всё такое ... на штурмовую ускоренный выпуск сучилища сажать будут. Ну, и еще четверо смелых непуганых "армян" прилетело на Су-30. Где-то в воронеже затаились.
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07.04.2022 12:04 Ответить
я на вертушки ставил до девятамая. Пока проигрываю. Думаю, что спор проиграю - вертолеты вообще перестали вылетать на обстрелы НУРСами, ссут здорово. Вылетают на какие-то экстренные случаи, на эвакуации... Вон вчера один крался типа незаметный, так его вообще "стугной" порвало. А стингеров сейчас в подразделениях - у каждого менеджера Укрпочты, не говоря уже про злых со старстриками ...
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07.04.2022 11:56 Ответить
Шось літаки вже не враховують. Вчора ж збили чи то 1 чи 3. але не сумували. МАбуть уточняють.
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07.04.2022 10:31 Ответить
БПЛА прямо 15 штук! І по танчиках с ББМ непогано так!
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07.04.2022 10:36 Ответить
Судячи з кількості сбитиз БПЛА - рашисти активно почали розвідувати.
Не лізуть так як на початку колонами. Тому і втрати в них не такі великі як на початку.
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07.04.2022 10:43 Ответить
Ігор Бєланов, володар "Золотого м'яча".
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07.04.2022 10:59 Ответить
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07.04.2022 14:23 Ответить
 
 