Общие потери РФ с начала войны: около 18,9 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 698 танков и 1 891 бронированная машина
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 апреля потери личного состава противника составляют около 18,9 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 18900 человек,
танков ‒ 698 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,
артиллерийских систем – 332 ед,
РСЗО - 108 ед,
средства ПВО - 55 ед,
самолетов – 150 ед,
вертолетов – 135 ед,
автомобильной техники - 1358 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 111,
специальная техника – 25,
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Не лізуть так як на початку колонами. Тому і втрати в них не такі великі як на початку.