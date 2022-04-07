Общие потери РФ с начала войны: около 18,9 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 698 танков и 1 891 бронированная машина

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 апреля потери личного состава противника составляют около 18,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18900 человек,

танков ‒ 698 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

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РСЗО - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 135 ед,

автомобильной техники - 1358 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.