Оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова, ночью нанесен ракетный удар по Лозовой, - Синегубов

Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. За сутки враг нанес 48 ударов с РСЗО, артиллерии и минометов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вследствие вчерашнего артиллерийского обстрела в Балаклее погибли три человека, многие дома разрушены.

"Ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет. Напомню, что в Лозовой и Барвенковом мы призываем эвакуировать население. Уже удалось уехать 15 тыс. граждан", - пишет Синегубов.

Кроме того, он отмечает, что сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова.

"Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил в Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Вооруженные силы Украины всегда готовы к обороне и удерживают позиции!" - резюмирует глава региона.

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