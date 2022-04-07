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Новости Война
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Оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова, ночью нанесен ракетный удар по Лозовой, - Синегубов

харків

Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. За сутки враг нанес 48 ударов с РСЗО, артиллерии и минометов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вследствие вчерашнего артиллерийского обстрела в Балаклее погибли три человека, многие дома разрушены.

"Ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет. Напомню, что в Лозовой и Барвенковом мы призываем эвакуировать население. Уже удалось уехать 15 тыс. граждан", - пишет Синегубов.

Кроме того, он отмечает, что сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова.

"Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил в Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу.  Вооруженные силы Украины всегда готовы к обороне и удерживают позиции!" - резюмирует глава региона.

Читайте также: Харьков хорошо вооружен и подготовлен к обороне, - Терехов

Автор: 

армия РФ (19123) Лозовая (42) обстрел (26995) Харьков (7460) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+8
Харків - люди як мурашки, все прибирають, розгрібають після обстрілів, орда знов стріляє, бомбить, а харків'яни знов виходять наводити порядок. Повага!
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07.04.2022 10:46
+5
Ці кацапскі тварюки навіть собачу будку ********,"втарая армія міра"
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07.04.2022 10:48
+4
командний пункт.
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07.04.2022 10:55
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Китай сделал выводы от войны в Украине.
И,скорее всего, Китай нападет на Тайвань.
Потому что, ни нефте-газовое эмбарго Европа не ввела, ничего...
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07.04.2022 10:38 Ответить
Харків - люди як мурашки, все прибирають, розгрібають після обстрілів, орда знов стріляє, бомбить, а харків'яни знов виходять наводити порядок. Повага!
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07.04.2022 10:46 Ответить
Ці кацапскі тварюки навіть собачу будку ********,"втарая армія міра"
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07.04.2022 10:48 Ответить
Тепер орк буде мати де жити. Ліпше, чим в землянці-норі.
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07.04.2022 10:51 Ответить
В будке будет жить командир.
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07.04.2022 10:51 Ответить
командний пункт.
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07.04.2022 10:55 Ответить
Везуть дитячу кімнату для своїх личинок.
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07.04.2022 10:57 Ответить
На кацапських ресурсах вже пишуть шо готується в цьому місті 'украінская правакация' з цистерною з хлором. Так лапті готуються її зірвати
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07.04.2022 10:59 Ответить
Цистерна с хлором по сравнению с ЭТИМ - детский лепет.

https://regnum.ru/news/3554600.html Кацапы готовят превентивный удар по Павлогрдскому ПХЗ.
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07.04.2022 11:12 Ответить
Харківська вата буде дуже рада нюхнути правакацію. Хоча багато вже перевзулося із лаптєй, але маю списки.
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07.04.2022 11:34 Ответить
 
 