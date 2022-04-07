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Новости Война
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Цели России не изменились, несмотря на уход войск РФ из северной Украины: мы не должны питать иллюзий, - Белый дом

дім,білий

Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что сцен, подобных резне в Буче, будет больше, и отметила, что никто не должен питать иллюзий, что цели Кремля изменились, несмотря на уход российских войск из северной Украины.

"Их цель остается максимально ослабить Украину. И мы не должны питать иллюзий, что эта цель не изменилась, даже если изменилась их тактика", - сказала Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Она также рассказала о последствиях санкций США.

"Мы знаем, что из-за влияния экономических санкций, в том числе тех, которые мы предприняли сегодня, и шагов, которые мы предприняли в течение времени, мы видим несомненное, значительное влияние на экономику России", - сказала Псаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель санкций США против России - заставить ее выбирать между дефолтом и истощением долларовых резервов, - Псаки

"Россия может потерять свой статус крупной экономики. И наша цель состоит в том, чтобы реализовать эти последствия, чтобы значительно усложнить президенту Путину финансирование войны. И мы уже видим прямые последствия этого", – добавила она.

армия РФ (19123) россия (95418) США (26511) Псаки Джен (168)


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поки що не бачимо суттєвих наслідків від ваших санкцій щодо кацапофашстського мордору, таке враження, що Штатам вигідна затяжна війна українського народу проти московицької орди...
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07.04.2022 11:39 Ответить
увы так это называвется чужими (нашими руками) таскать каштаны из огня
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07.04.2022 11:47 Ответить
Україні потрібна реальна допомога, а не аналітики
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07.04.2022 11:40 Ответить
где то читал-- что 6 мая прилетит камушек из Космоса с размером в стадион место падения вроде как район Сибири Урала короче Рашка так что ждемс...
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07.04.2022 11:46 Ответить
не, ну конечно я тоже слышал, но не с нашим еврейским счастьем
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07.04.2022 11:50 Ответить
Так,багато хто говорить що з білорусі війська можуть вдарити,відволікаючи ..і може бути наступ .тому що з Заходу до нас йде той самий ленд-ліз.ось теж тут говориться https://www.youtube.com/watch?v=JGhqc6ByZtQ
Росія атакуватиме з боку Білорусі, щоб відволікати ЗСУ від Сходу, - Жданов
https://www.youtube.com/watch?v=JGhqc6ByZtQ
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07.04.2022 11:58 Ответить
 
 