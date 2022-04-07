Цели России не изменились, несмотря на уход войск РФ из северной Украины: мы не должны питать иллюзий, - Белый дом
Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что сцен, подобных резне в Буче, будет больше, и отметила, что никто не должен питать иллюзий, что цели Кремля изменились, несмотря на уход российских войск из северной Украины.
"Их цель остается максимально ослабить Украину. И мы не должны питать иллюзий, что эта цель не изменилась, даже если изменилась их тактика", - сказала Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Она также рассказала о последствиях санкций США.
"Мы знаем, что из-за влияния экономических санкций, в том числе тех, которые мы предприняли сегодня, и шагов, которые мы предприняли в течение времени, мы видим несомненное, значительное влияние на экономику России", - сказала Псаки.
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"Россия может потерять свой статус крупной экономики. И наша цель состоит в том, чтобы реализовать эти последствия, чтобы значительно усложнить президенту Путину финансирование войны. И мы уже видим прямые последствия этого", – добавила она.
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