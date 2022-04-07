Цели России не изменились, несмотря на уход войск РФ из северной Украины: мы не должны питать иллюзий, - Белый дом

Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что сцен, подобных резне в Буче, будет больше, и отметила, что никто не должен питать иллюзий, что цели Кремля изменились, несмотря на уход российских войск из северной Украины.

"Их цель остается максимально ослабить Украину. И мы не должны питать иллюзий, что эта цель не изменилась, даже если изменилась их тактика", - сказала Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Она также рассказала о последствиях санкций США.

"Мы знаем, что из-за влияния экономических санкций, в том числе тех, которые мы предприняли сегодня, и шагов, которые мы предприняли в течение времени, мы видим несомненное, значительное влияние на экономику России", - сказала Псаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель санкций США против России - заставить ее выбирать между дефолтом и истощением долларовых резервов, - Псаки

"Россия может потерять свой статус крупной экономики. И наша цель состоит в том, чтобы реализовать эти последствия, чтобы значительно усложнить президенту Путину финансирование войны. И мы уже видим прямые последствия этого", – добавила она.