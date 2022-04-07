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Луганчане, не медлите с эвакуацией, это может быть последний шанс! - председатель ОВА Гайдай

луганщина

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призывает жителей области не медлить с эвакуацией. Враг пытается отрезать все возможные пути вывоза людей.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Готовимся к наступлению! Не тяните с эвакуацией! Возможно, эти несколько дней – это последний шанс уехать!" – призвал он.

Гайдай подчеркнул, что все свободные города Луганщины сейчас находятся под вражеским огнем. Из-за утреннего обстрела в Кременной погиб один человек.

Область готовится к наступлению врага: запасается горючим, транспортом и гуманитарной помощью.

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"Не медлите с эвакуацией! Враг пытается отрезать все возможные пути вывоза людей. Вчера был поврежден железнодорожный путь, благо - смогли отремонтировать, а если повторится, удастся ли снова?! Не тяните - эвакуируйтесь!" – призвал Гайдай.

Автор: 

эвакуация (2068) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Там армія катів гвалтівників, всі хто знаходиться в потенційних зонах наступу негайто виїзджайте хоча б в сусідні області, влада повинна організувати для таких людей хоча б базові умови проживання, залишатись в зонах можливої окупації не можна.
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07.04.2022 11:46 Ответить
владя організує - дочекаєтесь....палатки армейские посреди поля или от 700 бакинских за однушку убитую во Львове...
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07.04.2022 16:12 Ответить
І визволяти окуповану Луганщину буде легше, бо чим менше цивільних у зоні бойових дій - тим краще.
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07.04.2022 11:54 Ответить
 
 