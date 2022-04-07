Луганчане, не медлите с эвакуацией, это может быть последний шанс! - председатель ОВА Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призывает жителей области не медлить с эвакуацией. Враг пытается отрезать все возможные пути вывоза людей.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Готовимся к наступлению! Не тяните с эвакуацией! Возможно, эти несколько дней – это последний шанс уехать!" – призвал он.

Гайдай подчеркнул, что все свободные города Луганщины сейчас находятся под вражеским огнем. Из-за утреннего обстрела в Кременной погиб один человек.

Область готовится к наступлению врага: запасается горючим, транспортом и гуманитарной помощью.

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"Не медлите с эвакуацией! Враг пытается отрезать все возможные пути вывоза людей. Вчера был поврежден железнодорожный путь, благо - смогли отремонтировать, а если повторится, удастся ли снова?! Не тяните - эвакуируйтесь!" – призвал Гайдай.