Венгрия не поддержит санкции против российской нефти и газа. "Это красная линия", - Сийярто

Венгрия не поддержит какие-либо санкции против российского газа, нефти и атомной энергетики, поскольку для Будапешта это будет "красной линией".

Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Венгрия отвергает любые санкции в отношении российской нефти и газа, а введение каких-либо санкций на деятельность, связанную с ядерной энергетикой, тоже является "красной линией" для Венгрии", - сказал Сийярто.

Он также заявил, что в среду Венгрия получила первую партию топлива для АЭС "Пакш" из России. Его передали воздухом, "поскольку из-за войны в Украине доставка по железной дороге стала невозможной".

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