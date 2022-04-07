Порошенко о решении Сената США по ленд-лизу: Это новый отсчет в отпоре агрессору

Петр Порошенко приветствовал решение Сената США согласовать законопроект о ленд-лизе для Украины

"Никогда не сомневался в лидерстве Вашингтона в поддержке борьбы Украины. То, что Сенат США согласовал законопроект о ленд-лизе для Украины, не только вдохновляет, но и запускает новый отсчет в отпор российскому агрессору", - написал Порошенко в Facebook, передает Цензор. НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Ранее пятый Президент предложил союзникам план принуждения путина к миру, который, в частности, предусматривает и программу ленд-лиза.

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"Когда презентовал свой "План пяти ключевых шагов" верил, что невозможных решений нет. Чем больше международной поддержки Украине, тем быстрее будет наша общая победа", – убежден Петр Порошенко.

План Порошенко предусматривает введение программы ленд-лиза для Украины; нефтяное эмбарго против России и другие "адские" санкции; предоставление самолетов и систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства над Украиной; разработка плана восстановления Украины наподобие "плана Маршалла", а также ускорение членства Украины в ЕС.