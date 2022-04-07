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Порошенко о решении Сената США по ленд-лизу: Это новый отсчет в отпоре агрессору

сша

Петр Порошенко приветствовал решение Сената США согласовать законопроект о ленд-лизе для Украины

"Никогда не сомневался в лидерстве Вашингтона в поддержке борьбы Украины. То, что Сенат США согласовал законопроект о ленд-лизе для Украины, не только вдохновляет, но и запускает новый отсчет в отпор российскому агрессору", - написал Порошенко в Facebook, передает Цензор. НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Ранее пятый Президент предложил союзникам план принуждения путина к миру, который, в частности, предусматривает и программу ленд-лиза.

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"Когда презентовал свой "План пяти ключевых шагов" верил, что невозможных решений нет. Чем больше международной поддержки Украине, тем быстрее будет наша общая победа", – убежден Петр Порошенко.

План Порошенко предусматривает введение программы ленд-лиза для Украины; нефтяное эмбарго против России и другие "адские" санкции; предоставление самолетов и систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства над Украиной; разработка плана восстановления Украины наподобие "плана Маршалла", а также ускорение членства Украины в ЕС.

помощь (7784) Порошенко Петр (19594) США (26511) Сенат США (499)


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Топ комментарии
+50
Есть еще порох в пороховницах.
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07.04.2022 11:58
+37
Ця людина створила ЗСУ за 5 років і продовжує боротьбу за Україну на всіх рівнях а за неьритим лайном БОневтік марш на ГГ
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07.04.2022 12:08
+34
Те що зробив Порох товоєму сморчку і не снилося так що закрийся зебот, і збирайся на шашлик як казав зебубочка десь під Волноваху чи Херсон…
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07.04.2022 12:05
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Есть еще порох в пороховницах.
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07.04.2022 11:58 Ответить
І не закінчиться. Тримайтесь і бережіть Україну
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07.04.2022 12:14 Ответить
Нехай булькає. Але ж ми всі пам'ятаємо, як він закликав українців до вибачення перед євреями за Холокост.
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07.04.2022 12:03 Ответить
Тому ти голосував за Зеленського?
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07.04.2022 12:05 Ответить
Ні, я голосував за Порошенка
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07.04.2022 12:06 Ответить
брехня. В частині, ніби українці винні в Голокості - такого він не казав. Пам'ятати Голокост - так казав,
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07.04.2022 12:14 Ответить
Пруф или триздобол
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07.04.2022 12:24 Ответить
Розумна людина сама знайде, а особисто ти можешь мене вважати ким завгодно
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07.04.2022 12:31 Ответить
Запросто міг і сказати...Ющенко теж казав, що без російської мови в Україні не обійтись, що правда й казав, що не за рахунок української...але через це міняти одного на Зеленського, а іншого на Януковича, було мало сказати, що недалекоглядно.
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07.04.2022 12:38 Ответить
І шо? Нагадати, які, конче необхідні антисемітські закони прийняв ВАЗеленський перед війною?
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07.04.2022 12:23 Ответить
Мене не треба ні в чьому переконувати. Я, як не бачив клована президентом, так і досі не бачу. Але маємо знати все і про всих
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07.04.2022 12:27 Ответить
Так, якщо Запад від нього тремтить і какається, то я хочу, щоб Україна мала такий же статус
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07.04.2022 12:34 Ответить
Тобто ти бачиш у Заході ворога України...
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07.04.2022 12:44 Ответить
Я бачу потенційного ворога усюди. Сьогодні це циганва, завтра жабоїди або ковбасники. Будапештський меморандум для мене все сказав.
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07.04.2022 12:52 Ответить
Хто порушив Будапештський меморандум? перед тим, як відповідати пропоную тобі прочитати його текст.
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07.04.2022 13:03 Ответить
Та знаю, я вже його текст. напам'ять. Ніхто нам нічого не винен. Тому читаємо мій попередній допис
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07.04.2022 13:08 Ответить
Ти виправдовуєш росію, бо лише росія його порушила.
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07.04.2022 13:38 Ответить
Не виправдовую від нас. Але від них - так. Я хочу глобус України. Можливо я не правий, але це просто моє єдєнолічноє бажання.
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07.04.2022 13:42 Ответить
А ви кого хотіли б рекламувати? Медведчука?
Угомоніться ви.
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07.04.2022 12:05 Ответить
Те що зробив Порох товоєму сморчку і не снилося так що закрийся зебот, і збирайся на шашлик як казав зебубочка десь під Волноваху чи Херсон…
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07.04.2022 12:05 Ответить
Ця людина створила ЗСУ за 5 років і продовжує боротьбу за Україну на всіх рівнях а за неьритим лайном БОневтік марш на ГГ
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07.04.2022 12:08 Ответить
Так зараз видають забезпечення закуплене ще при Порошенку, бронежилети, берці... де бл... хоча б щось від боневтіка?
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07.04.2022 12:13 Ответить
Якась мені тварина тут казала, що бубочка перевів 100 лямів своїх "чесно" зароблених коштів. Ви нічого не чули, а то я задовбався шукати інфу про це.
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07.04.2022 13:09 Ответить
Су@ ка закрий є@ бло і геть звідси
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07.04.2022 12:24 Ответить
Батенька, а вы передаст и зебилоид к тому же. Вас надо лечить ...током
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07.04.2022 12:26 Ответить
А хто краще справляється з обов'язками Президента - Порошенко, чи Зеленський?
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07.04.2022 12:28 Ответить
А як би по твоєму тоді на місці Порошенка вчинив би Зеленський?
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07.04.2022 12:42 Ответить
батенька, да вы изверг!
У него щас мозги потекут!
Ну, или что там у него в башке...
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07.04.2022 12:48 Ответить
Цікаво інше. Якби зараз на місці Зеленського вчинив би Порошенко. Бо коли ***** тільки пригрозило пальчиком незламний сивочолий криголам як заєць побіг у Мінськ і поеапідписував УСЕ, що наказав *****. Щоб було би 24 лютого, коли бомбили міста, лізли з усіх шпарин кацапи на танках? Невже б він змінився і почав нарешті збройний опір, а не плямкав що він президент миру, як робив це 5(п'ять) років? Чого б це?
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07.04.2022 12:51 Ответить
Я так думаю, що тоді б й нападу росії не було. І можливо, що ми навіть були би у НАТО.
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07.04.2022 13:00 Ответить
результат клоуно-асфальтчика - полномасштабная война.
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07.04.2022 12:49 Ответить
С приходом во власть клоуна с его монобольшинством напёрсточников, ***** и решило: сейчас можно...
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07.04.2022 13:11 Ответить
Думаю,краще справиться Залужний,або Марченко,або тисячі із числа наших воїнів,добровольців і волонтерів.Чи може старих підарасів погукаєм?
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07.04.2022 12:37 Ответить
Сприймай,як тобі зручно.
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07.04.2022 13:37 Ответить
Може досить патякати щось про Порошенка , який захищав і захищає
Украіну від такої наволочі , як ти , яка нічогісінько не робить для країни , ноль
і від орків , які прийшли на нашу землю !

Чому не пиз@ иш про Ахметова , Пінчука , фірташа і Коломойського ,
які жодною копійкою не допомогли арміі, як це робить Порошенко?😡
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07.04.2022 12:23 Ответить
Пороху уже пора озвучить свою позицию по вопросу нейтралитета,который пытается подписать Зеленский с рашкой.
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07.04.2022 12:04 Ответить
А что тебе непонятно? Он ее озвучил и не раз внеся этот вопро в Конституцию. Еще что-то?
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07.04.2022 12:06 Ответить
Не раз, но каждый раз по разному. Когда то грюкав лобом по трибуне ВР, кляня на весь свет "агрессивный блок НАТО", потом через время кричал, что нельзя вступать в НАТО, чтоб не спровоцировать кацапов, потом поддержал продолжение пребывания кацапского флота в Севастополе аж до 2042 года, а значит до того далёкого момента вступ в НАТО был бы не возможен. Когда же этот принципиальный деятель говорил правду?
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07.04.2022 12:33 Ответить
русскім п.дарасам на замєтку - https://www.youtube.com/watch?v=U_lADHIBeSQ https://www.youtube.com/watch?v=U_lADHIBeSQ

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07.04.2022 12:55 Ответить
І це теж для них Прошу звернути увагу, що СБУ вважає (і цілком справедливо до речі), що всі хто приймав ці злочинні угоди, а також підтримував їх державними зрадниками

https://ukranews.com/ua/news/762134-poroshenko-pidtrymuvav-harkivski-ugody-u-2010-rotsi

https://ukranews.com/ua/htmlsitemap/category/news/date/11.03.2021 11 БЕРЕЗНЯ 2021, ЧЕТВЕР, 19:19 1208
Порошенко підтримав "Харківські угоди"
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07.04.2022 13:30 Ответить
На одному відео підтрильностмав, а на іншому не підтримав...а як ти думаєш, хто Порошенко по національності?
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07.04.2022 13:49 Ответить
У тебя есть Конституция. Чего тебе еще надо?
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07.04.2022 14:01 Ответить
Надання літаків та систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору над Україною?

Літаки стануть надавати, коли *********** всі аеродроми, нафтобази і інфрастуктуру передполітної підготовки?

А закрити небо?

"Краще пізно, ніж ніколи" - не в тому випадку...
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07.04.2022 12:05 Ответить
Зато у нас есть коломойский, были дороги и предполагалось посадить Пороха. Про ПВО, самолеты и армию последние несколько лет не предполагалось. но было весело, квартал рулил. Дорулился.
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07.04.2022 12:08 Ответить
Як кажуть наші американські друзі зараз може поставлятися все, крім ЯЗ.
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07.04.2022 12:07 Ответить
Valeriy


@valery7matveev

·
https://twitter.com/valery7matveev/status/1511730959670026257 17 ч



Единственное место, где Zсвастика смотрится на своём месте: серость, убогость, грязища, говнище и перечёркнутая ******, как болтающийся на ржавых трубах символ

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07.04.2022 12:07 Ответить
Такой Закон как раз умывает руки США в части поставка товаров и техники ЛЮБОЙ это по сути аренда прокат.. в СССР все после войны пришлось вернуть за отсутствием того что боеприпасы патроны продукты питания медикаменты топливо а танки автомобили грузовики и самолеты все было возвращено за вычетом подбитых на войне в боях такое будет в Украине США по этому з-закону спокойно могут поставлять свою авиацию любую готовить технический и летный персонал запчасти для обслуживания и ремонта топливо ракеты бомбы патроны боеприпасы для них системы ПВЫО полным комплектом и техническим обслуживанием системы ПРО.. танки бронетехнику санитарный тран6спорт продукты питания боеприпасы патроны снаряды ракеты медикаменты средства защиты пассивной защиты активной защиты.. А САМОЕ СМЕШНОЕ ТАКОЙ ЗАКОН НЕ ДАЕТ ПРАВА РАШКЕ ОРАТЬ ПРО ВМЕШАТЕЛЬСТВО США КАК ЧЛЕНА НАТО В ДАННУЮ ВОЙНУ ЭТО ВОВА БИЗНЕС.... НИЧЕГО КРОМЕ БИЗНЕСА...
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07.04.2022 12:08 Ответить
Я свого часу працював з одним чоловіком який був фронтовим шофером. Так він розповідав як після війни повертали американцям Студебеккери. Перевіряли комплектність інструменту в машині до останнього ключа, щоб всі гайки були на місці. Потім заганяли машину під величезний пресс. Чвак-чвак і машина перетворювалась у сперсований металобрухт, а потім вантажили на кораблі і везли в Штати.
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07.04.2022 12:33 Ответить
Тебя, падаль зеденожопо-хуйловская - забыли спросить. Иди к зеле на хрен. Хотя о чем я , вы оба с зелей у ***** там и находитесь . С чем вас и поздравляю.
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07.04.2022 12:22 Ответить
Гут Вольдемар, гут, корисний ідійот.
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07.04.2022 12:37 Ответить
Цензор знову поламався, поремонтуйте
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07.04.2022 12:14 Ответить
24 лютого, каломойше вкрав у держави 80 млн баксів. Нагадай, що заважає бубочці розпочати кримінальну справу?
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07.04.2022 12:23 Ответить
Валодя , йди на .....й звідси , а копійчину заробиш в інший спосіб ,
а не брехнею про Пороха 😠
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07.04.2022 12:32 Ответить
При порошенко була створена фактично з нуля ракетна програма, залишалось рік-два і держава могла б почати закуповувати ракети з дальністю ураження 500 км. Однак насєлєніє хотіло поржати, і тому з кінця 2019-го, ракетна програма України була знищена, персонал звільнений, а підприємства закриті. Тому коли зєфєлітики питають де наші ракети, які можуть бомбувати аеродроми в курськах і бєлгородах, відповідь лише одна - в асфальті великого крадівництва.
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07.04.2022 12:21 Ответить
Шо ж це за така потужна прахрама за якою треба було пару років, щоб тільки почати ЗАКУПОВУВАТИ ракети?
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07.04.2022 12:26 Ответить
Я тобі нагадаю, що за 2.5 років правління твого малороського клована, для української армії не було придбано жодної одиниці техніки. А все тому що зегнида хотіла дагаварітся па средінє з куйлом
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07.04.2022 14:01 Ответить
Так все ж таки що це за програма така, що дозволить щось купувати, та й то через декілька років?
Про те скільки отримано(придбано) зброї в порівнянні клована та кнура, то тут перевага в тисячі разів не на користь останнього і з кожним днем вона тільки зростає

Він (клован) не мій, а наш. І буде наш й надалі, якщо недалекий крихолам з купкою своїх таких же недалеких і агресивних прихильників буде себе, дорогенького, з кожної праски пхати на вибори, а тим паче у другий тур. Ви знову зробите Зеленського президентом
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07.04.2022 14:23 Ответить
За кого голосував?
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07.04.2022 12:45 Ответить
Ой, а хто це клятого мертведчука випустив закордон?! А, це ж зе-команда! Як несподівано, правда зефілітик?
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07.04.2022 13:58 Ответить
Збіглася зелена саранча на цю новину , ніби тут медом намазано
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07.04.2022 12:38 Ответить
С американцами дело пойдет. Таких союзников приятно видеть.
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07.04.2022 12:39 Ответить
надеюсь к лету американцы дадут нам ТРК MGM-140 ATACMS вместо закопанного под юзиковую щебёнку нашего "Сапсана". Всё равно снимают с вооружения, а у них этих ПУ как грязи и полсотни, и даже сотня ПУ из из восемьсот пусковых пусть "похранятся" у нас. Ну и четыре тысячи ракет не надо будет утилизировать - мы с радостью это сделаем бесплатно.
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07.04.2022 12:42 Ответить
Боже храні Сєнат (с) 😌
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07.04.2022 12:43 Ответить
 
 