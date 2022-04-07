Порошенко о решении Сената США по ленд-лизу: Это новый отсчет в отпоре агрессору
Петр Порошенко приветствовал решение Сената США согласовать законопроект о ленд-лизе для Украины
"Никогда не сомневался в лидерстве Вашингтона в поддержке борьбы Украины. То, что Сенат США согласовал законопроект о ленд-лизе для Украины, не только вдохновляет, но и запускает новый отсчет в отпор российскому агрессору", - написал Порошенко в Facebook, передает Цензор. НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Ранее пятый Президент предложил союзникам план принуждения путина к миру, который, в частности, предусматривает и программу ленд-лиза.
"Когда презентовал свой "План пяти ключевых шагов" верил, что невозможных решений нет. Чем больше международной поддержки Украине, тем быстрее будет наша общая победа", – убежден Петр Порошенко.
План Порошенко предусматривает введение программы ленд-лиза для Украины; нефтяное эмбарго против России и другие "адские" санкции; предоставление самолетов и систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства над Украиной; разработка плана восстановления Украины наподобие "плана Маршалла", а также ускорение членства Украины в ЕС.
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конче необхідніантисемітські закони прийняв ВАЗеленський перед війною?
Угомоніться ви.
У него щас мозги потекут!
Ну, или что там у него в башке...
Украіну від такої наволочі , як ти , яка нічогісінько не робить для країни , ноль
і від орків , які прийшли на нашу землю !
Чому не пиз@ иш про Ахметова , Пінчука , фірташа і Коломойського ,
які жодною копійкою не допомогли арміі, як це робить Порошенко?😡
https://ukranews.com/ua/news/762134-poroshenko-pidtrymuvav-harkivski-ugody-u-2010-rotsi
https://ukranews.com/ua/htmlsitemap/category/news/date/11.03.2021 11 БЕРЕЗНЯ 2021, ЧЕТВЕР, 19:19 1208
Порошенко підтримав "Харківські угоди"
Літаки стануть надавати, коли *********** всі аеродроми, нафтобази і інфрастуктуру передполітної підготовки?
А закрити небо?
"Краще пізно, ніж ніколи" - не в тому випадку...
@valery7matveev
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https://twitter.com/valery7matveev/status/1511730959670026257 17 ч
Единственное место, где Zсвастика смотрится на своём месте: серость, убогость, грязища, говнище и перечёркнутая ******, как болтающийся на ржавых трубах символ
а не брехнею про Пороха 😠
Про те скільки отримано(придбано) зброї в порівнянні клована та кнура, то тут перевага в тисячі разів не на користь останнього і з кожним днем вона тільки зростає
Він (клован) не мій, а наш. І буде наш й надалі, якщо недалекий крихолам з купкою своїх таких же недалеких і агресивних прихильників буде себе, дорогенького, з кожної праски пхати на вибори, а тим паче у другий тур. Ви знову зробите Зеленського президентом