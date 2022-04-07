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Заявку Украины на членство в ЕС могут рассмотреть значительно быстрее обычного, - президент Европарламента Метсола

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе будут значительно меньше, чем в других случаях. Для этого нужно, чтобы Украина оперативно предоставила ответ на опросник Европейской комиссии.

Об этом президент Европейского парламента Роберта Метсола сказала в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам очень быстро ответы, то временные рамки будут тоже более суженными, чем в других ситуациях", - сказала президент Европарламента.

Метсола подчеркнула, что статус кандидата предоставляет стране доступ ко многим программам Европейского Союза. "Быть кандидатом - это огромный объем помощи, который страна может получить в отношении инфраструктуры, сплоченности, образовательных программ, доступа ко всем другим программам ЕС и т.д. И это начнется немедленно, что также пошлет сигнал Украине, что мы серьезные", - пояснила она.

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Автор: 

членство в ЕС (1002) Евросоюз (17088) Мецола Роберт (78)


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Топ комментарии
+16
Можемо замінити Угорщину. Вона у вас явно зайва
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07.04.2022 12:19
+9
Сама жахлива річ для зе-команди полягає у тому, що дорожня карта вступу у ЄС передбачає реформи. Такі болючі для зеленіх виродків-мародерів реформи, які не дозволять їм більше грабувати бідну державу.
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07.04.2022 12:27
+3
Та давайте вже приймайте, задовбали
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07.04.2022 12:22
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Можемо замінити Угорщину. Вона у вас явно зайва
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07.04.2022 12:19 Ответить
Та давайте вже приймайте, задовбали
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07.04.2022 12:22 Ответить
Україну приймуть у ЄС виключно після проведення реформ і зміни законодавства до рівня Євросоюзу. Це може бути через 3-5 років. Однак не завтра точно. Так що остинь.
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07.04.2022 12:29 Ответить
Не пишите чушь. Украину примут без реформ - Украина будет делать реформы после вступления , КАК ДЕЛАЛИ СЛОВАКИ ПОЛЯКИ ЧЕХИ
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07.04.2022 12:52 Ответить
Для нас можуть, а напевне і зроблять певні поступки, але на дани час, об'єктивно Україна ще далека від критеріїв Європейського Союзу і першу чергу в законодавстві, яке дуже відрізняється від Європейського. Думаю, при наявності політичної волі як в ЕС, так і в Україні, в 2025-26 рр., ми могли б вступити в ЕС, а до кінця цього року, отримати статус кандидата.
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07.04.2022 13:46 Ответить
В связи с обстоятельствами не будет медлить. Про это уже писали не раз.
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07.04.2022 12:55 Ответить
Головне - аби відповіді не Дерьмак писав!
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07.04.2022 12:27 Ответить
Сама жахлива річ для зе-команди полягає у тому, що дорожня карта вступу у ЄС передбачає реформи. Такі болючі для зеленіх виродків-мародерів реформи, які не дозволять їм більше грабувати бідну державу.
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07.04.2022 12:27 Ответить
Снимите розовые очки

Венгрия член ЕС, руководство и олигархи пользуются бюджетом в своих интресах.
В Словакии был пророссийский премьер Фицо - тоже с олигархамипользовался бюджетом - сейчас только начали садить его подельников , а Словакия член ЕС уже около 20 лет.
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07.04.2022 12:50 Ответить
Пошёл кацап ВСЛЕД ЗА РУЦКИМ КОРАБЛЕМ . ‼️‼️‼️

Я, думаешь, не понимаю ТВОИ кацапские тезисы про реформы , которые пишут тролям в хремле.

Я живу в ЕС и лучше вижу состояние дел с их реформами и коррупцией.

ТАКШО дуйнахер - ЗУПИНИТЬ ВСТУП ДО ЕС І НАТО вам, козломордых,

НЕ ВДАСТЬСЯ.
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07.04.2022 12:59 Ответить
Дуй в рашу кацап
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07.04.2022 15:37 Ответить
уявляю, як зешобла затягуватиме надання відповідей
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07.04.2022 13:04 Ответить
Є шість визнаних кандидатів на членство в Європейському Союзі: Туреччина (подана в 1987 р.), Північна Македонія (подана в 2004 р.), Чорногорія (подана в 2008 р.), Албанія (подана в 2009 р.), Сербія (подана в 2009 р.) та Україна (подана в 2022 р.). Усі розпочали переговори про вступ.
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07.04.2022 13:20 Ответить
Україна не має статусу кандидата в ЕС. При оптимістичному сценарію, отримає статус кандидата до кінця цього року. Підкреслюю, при оптимістичному сценарію, якби не війна і напад московії, навіть статусу кандидата ми не отримали б в наступні 4-5 років. Це об'єктивна реальність.
Статус кандидата - є обов'язковим кроком на вступ в ЄС, без цього проміжного статусу, жодна країна не може приєднатись до ЄС.
Статус кандидата в ЄС - є обов'язковою умовою, але не гарантує, що країна кандидат, в короткостроковий, середньстроковий період, або взагалі будь-коли зможе приєднатись до Європейського Союзу.
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07.04.2022 13:55 Ответить
Я це і маю на увазі кандидатом можна бути так довго як і Туреччина.
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07.04.2022 14:00 Ответить
Путін лише у НАТО забороняє Україні вступати?
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07.04.2022 13:33 Ответить
Україні краще б було запросити приєднатись до Сполучених Штатів або Британії. У них є території які офіційно називаються "протекторатами". Вони знаходяться за тисячу міль від столиць. Неофіційно, це штати з обмеженими повноваженнями (не мають права голосу в Конгрессі ). Вони потрапили в стан протекторату через війни і захоплення. Тому найпростіший спосіб стати протекторатом, це проголосити війну США або Британії, і капітулювати.
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09.04.2022 02:28 Ответить
 
 