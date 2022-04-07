Заявку Украины на членство в ЕС могут рассмотреть значительно быстрее обычного, - президент Европарламента Метсола

Временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе будут значительно меньше, чем в других случаях. Для этого нужно, чтобы Украина оперативно предоставила ответ на опросник Европейской комиссии.

Об этом президент Европейского парламента Роберта Метсола сказала в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам очень быстро ответы, то временные рамки будут тоже более суженными, чем в других ситуациях", - сказала президент Европарламента.

Метсола подчеркнула, что статус кандидата предоставляет стране доступ ко многим программам Европейского Союза. "Быть кандидатом - это огромный объем помощи, который страна может получить в отношении инфраструктуры, сплоченности, образовательных программ, доступа ко всем другим программам ЕС и т.д. И это начнется немедленно, что также пошлет сигнал Украине, что мы серьезные", - пояснила она.

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