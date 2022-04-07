Заявку Украины на членство в ЕС могут рассмотреть значительно быстрее обычного, - президент Европарламента Метсола
Временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе будут значительно меньше, чем в других случаях. Для этого нужно, чтобы Украина оперативно предоставила ответ на опросник Европейской комиссии.
Об этом президент Европейского парламента Роберта Метсола сказала в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам очень быстро ответы, то временные рамки будут тоже более суженными, чем в других ситуациях", - сказала президент Европарламента.
Метсола подчеркнула, что статус кандидата предоставляет стране доступ ко многим программам Европейского Союза. "Быть кандидатом - это огромный объем помощи, который страна может получить в отношении инфраструктуры, сплоченности, образовательных программ, доступа ко всем другим программам ЕС и т.д. И это начнется немедленно, что также пошлет сигнал Украине, что мы серьезные", - пояснила она.
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Венгрия член ЕС, руководство и олигархи пользуются бюджетом в своих интресах.
В Словакии был пророссийский премьер Фицо - тоже с олигархамипользовался бюджетом - сейчас только начали садить его подельников , а Словакия член ЕС уже около 20 лет.
Я, думаешь, не понимаю ТВОИ кацапские тезисы про реформы , которые пишут тролям в хремле.
Я живу в ЕС и лучше вижу состояние дел с их реформами и коррупцией.
ТАКШО дуйнахер - ЗУПИНИТЬ ВСТУП ДО ЕС І НАТО вам, козломордых,
НЕ ВДАСТЬСЯ.
Статус кандидата - є обов'язковим кроком на вступ в ЄС, без цього проміжного статусу, жодна країна не може приєднатись до ЄС.
Статус кандидата в ЄС - є обов'язковою умовою, але не гарантує, що країна кандидат, в короткостроковий, середньстроковий період, або взагалі будь-коли зможе приєднатись до Європейського Союзу.