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Новости Агрессия России против Украины Война
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У российской армии будут проблемы со снабжением на востоке Украины, - британская разведка

росія,насильство,згвалтування,злочини,вбиство

По данным британской разведки, российские войска будут продолжать сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и нехваткой запасов и личного состава, несмотря на переориентацию сил на востоке Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сосредоточилась на подготовке наступательных операций на востоке Украины, - разведка Великобритании

Отмечается, что развитие наступательных операций на востоке Украины является основным направлением действий российских вооруженных сил, российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе.

Удары россии по объектам инфраструктуры внутри Украины, скорее всего, направлены на то, чтобы снизить способность украинских вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинские власти, считают в британской разведке.

"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и недостатком припасов и личного состава", – говорится в сообщении.

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Великобритания (4941) разведка (4171)


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Топ комментарии
+6
Не судіть по собі британчики, ці паскуди планують забирати в людей...
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07.04.2022 12:35
+6
раздайте людям яды , в каждом погребе должен быть вкусный и полезный (последний) обед
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07.04.2022 12:42
+5
Та нічо, ЗСУ їх всіх утилізує...
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07.04.2022 12:45
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Не судіть по собі британчики, ці паскуди планують забирати в людей...
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07.04.2022 12:35 Ответить
Вона з усим і усіма проблеми матиме, і навіть , вже потім,з господом Богом
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07.04.2022 12:39 Ответить
Зараз би швидше позеленіли дерева і кущі. Наші військові тоді будуть мати значно більше можливостей робити засідки і знищувати рашистів
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07.04.2022 12:40 Ответить
і партизани з місцевих мисливців ...
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07.04.2022 13:02 Ответить
Якщо кожна жінка почне збивати безпілотники банкою з огурцями, то щось на закусь в них таки буде
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07.04.2022 12:42 Ответить
раздайте людям яды , в каждом погребе должен быть вкусный и полезный (последний) обед
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07.04.2022 12:42 Ответить
Та нічо, ЗСУ їх всіх утилізує...
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07.04.2022 12:45 Ответить
ще б їм розбомбили парочку аеродромів і нафтобаз у Бєлгороді, Ростові, Курську, взагалі б прекрасно було.
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07.04.2022 12:55 Ответить
Щоб вони здохли всі в один день шакали
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07.04.2022 13:00 Ответить
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07.04.2022 13:01 Ответить
Бо ягелю в нас не росте
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07.04.2022 13:17 Ответить
 
 