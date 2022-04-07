У российской армии будут проблемы со снабжением на востоке Украины, - британская разведка

По данным британской разведки, российские войска будут продолжать сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и нехваткой запасов и личного состава, несмотря на переориентацию сил на востоке Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что развитие наступательных операций на востоке Украины является основным направлением действий российских вооруженных сил, российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе.

Удары россии по объектам инфраструктуры внутри Украины, скорее всего, направлены на то, чтобы снизить способность украинских вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинские власти, считают в британской разведке.

"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и недостатком припасов и личного состава", – говорится в сообщении.

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