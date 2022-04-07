РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7051 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 739 21

В Ирпене оккупанты ездили по расстрелянным украинцам танками. Мы лопатами от асфальта отдирали тела, - мэр Маркушин

ірпінь

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал о зверствах российских оккупантов. Они расстреливали людей, затем ездили по телам танками. После освобождения Ирпеня останки пришлось собирать лопатами.

Об этом Маркушин рассказал во время онлайн-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По его словам, оккупанты разделяли семьи - мужчин забирали на обмен пленными, а детей и женщин оставляли. Тех, кто им не нравился или кто отказывался повиноваться, расстреливали.

"Еще жесточайшие, просто бесчеловечные были проявления, когда они наших людей расстреляли, а потом ездили танками по этим телам, и только когда мы выгнали эту гадость, мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела", - сказал Маркушин.

Мэр также отметил, что есть факты изнасилования женщин.

Смотрите также: В Гостомеле найдены 11 трупов гражданских, расстрелянных российскими снайперами. ВИДЕО

Кроме убийств и издевательств над женщинами, российские захватчики беспощадно грабили жилища ирпенцев.

По словам Маркушина, они вывозили все – от стиральных машин до нижнего белья.

Автор: 

Ирпень (370) оккупация (10130) военные преступления (1430) Маркушин Александр (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Не, не. Ни в коем случае! А то ведь с работы могут уволить или ещё хуже в тюрьму посадить. Надо просто потерпеть. У нас свои методы и Майдан нам не нужен, а то питун нападет.(сарказм)
показать весь комментарий
07.04.2022 13:04
+11
Тварі.... Чого було очікувати від Орків....😡
показать весь комментарий
07.04.2022 12:52
+8
показать весь комментарий
07.04.2022 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони ще пожаліють що на світ народилися
показать весь комментарий
07.04.2022 12:52 Ответить
Невзоров был прав!

Мэр украинского города Ирпеня пан Александр Маркушин рассказал во время онлайн-конференции о зверствах российских православных оккупантов из рпц мп Кирилла Гундяева. Во время оккупации москвитяне расстреливали жителей города, а затем ездили по трупам танками. После освобождения Ирпеня от фашистов останки погибших мучеников коммунальщикам пришлось собирать лопатами.

Этот вид зверства воины «Русского мира» привезли с Донбасса.

После очередной атаки россиян на руины донецкого аэропорта, остатки элитного батальона спецназа ФСБ «Вымпел» отходили с большими потерями, оставляя на бетоне раненых и трупы «добровольцев», приехавших из Залесья на Донбасс «по зову сердца».

Ближе к вечеру танкисты предприняли новую атаку на диспетчерскую вышку аэропорта, и наступающие российские танки давили гусеницами еще живых раненых и трупы своих сослуживцев. Не зря российский депутат Государственной Думы четырех созывов, а ныне публицист Александр Невзоров предупреждал западных политиков, что «Русская идея всегда приводит только к одному - к необходимости намотать чужие кишки на гусеницы танков».

показать весь комментарий
07.04.2022 17:10 Ответить
Тварі.... Чого було очікувати від Орків....😡
показать весь комментарий
07.04.2022 12:52 Ответить
Москаль - не людина! Смерть москалю!
показать весь комментарий
07.04.2022 12:52 Ответить
Белоруси может уже необходимо просыпаться?
1.1. В беларусском Мозыре пьяные российские солдаты изнасиловали студентку. Девушка боялась вызывать милицию, потому что кацапы ее убьют.
Таких изнасилований на улицах городов в бульбаленде все больше.

https://twitter.com/i/status/1511647610263777280
показать весь комментарий
07.04.2022 12:54 Ответить
Не, не. Ни в коем случае! А то ведь с работы могут уволить или ещё хуже в тюрьму посадить. Надо просто потерпеть. У нас свои методы и Майдан нам не нужен, а то питун нападет.(сарказм)
показать весь комментарий
07.04.2022 13:04 Ответить
нада снять обувь, залезть на скамеечку и стать в удобную позу чтобы не провоцировать
показать весь комментарий
07.04.2022 13:20 Ответить
Білоруси з кожним днем тільки поглиблюють свої проблеми. Якщо кацапська армія лишиться там на утримання, у них там невдовзі з'являться свої Ірпені, Бучі та Бородянки.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:23 Ответить
Це ж скільки ненависті у них до нас? Жах.
показать весь комментарий
07.04.2022 12:55 Ответить
Єдине про шо мрію- щоб все це відбувалося в кожному мацкалячому місті !!!
показать весь комментарий
07.04.2022 12:56 Ответить
Нащо фото приліпили нашого БТР-3
показать весь комментарий
07.04.2022 12:56 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2022 12:58 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

працюємо через VPN
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
показать весь комментарий
07.04.2022 12:58 Ответить
Війна з кацапами триває вже більше 300 років , прокидайтеся
показать весь комментарий
07.04.2022 12:59 Ответить
Заборона мови, книгодрукування, знищення книг, асиміляція, денаціоналізація, голодомори, завезення вагонами кацапських свинособак їз нечорнозем,я в Україну, комунізм, навязування ворожої культури, літератури, мови, гидотного кокошника, касаваротки... - це все знищення України й українців. позбавляємось окупаційних елементів у всьому. Все кацапське й кацапію в смітник!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 13:20 Ответить
Це істоти з іншого виміру.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:00 Ответить
Істота на ім'я Ангела Меркель стала Ангелом смерті не тільки для 166 українських діточок,але й для їх батьків.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:06 Ответить
А знаєте чому Меркель так часто їздила до Пу? Вона періодично нестерпно бажала відсмоктати прутня і Пу
показать весь комментарий
07.04.2022 13:53 Ответить
Чого ще очікувати від первісних дикунів. Не втомлююся повторювати - чим більше їх наші військові та ТрО закатруплять, тим менше залишиться на потім і тим чистішим стане цей світ.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:19 Ответить
Не має ніякої різниці як саме поводилися кацапи з трупами, є лише суха статистика вбитих, скалічених та біженців.
Льотчик або ракетник, який беземоційно натискає кнопку пуск і гинуть десятки - набагато більш ганебна потвора, ніж піхотинець, який переїжджає танком вбитого.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:23 Ответить
УБЕЙ РУССКОГО ЗВЕРЬКА !
показать весь комментарий
07.04.2022 13:32 Ответить
 
 