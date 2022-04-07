В Ирпене оккупанты ездили по расстрелянным украинцам танками. Мы лопатами от асфальта отдирали тела, - мэр Маркушин

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал о зверствах российских оккупантов. Они расстреливали людей, затем ездили по телам танками. После освобождения Ирпеня останки пришлось собирать лопатами.

Об этом Маркушин рассказал во время онлайн-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По его словам, оккупанты разделяли семьи - мужчин забирали на обмен пленными, а детей и женщин оставляли. Тех, кто им не нравился или кто отказывался повиноваться, расстреливали.

"Еще жесточайшие, просто бесчеловечные были проявления, когда они наших людей расстреляли, а потом ездили танками по этим телам, и только когда мы выгнали эту гадость, мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела", - сказал Маркушин.

Мэр также отметил, что есть факты изнасилования женщин.

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Кроме убийств и издевательств над женщинами, российские захватчики беспощадно грабили жилища ирпенцев.

По словам Маркушина, они вывозили все – от стиральных машин до нижнего белья.