В Ирпене оккупанты ездили по расстрелянным украинцам танками. Мы лопатами от асфальта отдирали тела, - мэр Маркушин
Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал о зверствах российских оккупантов. Они расстреливали людей, затем ездили по телам танками. После освобождения Ирпеня останки пришлось собирать лопатами.
Об этом Маркушин рассказал во время онлайн-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По его словам, оккупанты разделяли семьи - мужчин забирали на обмен пленными, а детей и женщин оставляли. Тех, кто им не нравился или кто отказывался повиноваться, расстреливали.
"Еще жесточайшие, просто бесчеловечные были проявления, когда они наших людей расстреляли, а потом ездили танками по этим телам, и только когда мы выгнали эту гадость, мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела", - сказал Маркушин.
Мэр также отметил, что есть факты изнасилования женщин.
Кроме убийств и издевательств над женщинами, российские захватчики беспощадно грабили жилища ирпенцев.
По словам Маркушина, они вывозили все – от стиральных машин до нижнего белья.
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Мэр украинского города Ирпеня пан Александр Маркушин рассказал во время онлайн-конференции о зверствах российских православных оккупантов из рпц мп Кирилла Гундяева. Во время оккупации москвитяне расстреливали жителей города, а затем ездили по трупам танками. После освобождения Ирпеня от фашистов останки погибших мучеников коммунальщикам пришлось собирать лопатами.
Этот вид зверства воины «Русского мира» привезли с Донбасса.
После очередной атаки россиян на руины донецкого аэропорта, остатки элитного батальона спецназа ФСБ «Вымпел» отходили с большими потерями, оставляя на бетоне раненых и трупы «добровольцев», приехавших из Залесья на Донбасс «по зову сердца».
Ближе к вечеру танкисты предприняли новую атаку на диспетчерскую вышку аэропорта, и наступающие российские танки давили гусеницами еще живых раненых и трупы своих сослуживцев. Не зря российский депутат Государственной Думы четырех созывов, а ныне публицист Александр Невзоров предупреждал западных политиков, что «Русская идея всегда приводит только к одному - к необходимости намотать чужие кишки на гусеницы танков».
1.1. В беларусском Мозыре пьяные российские солдаты изнасиловали студентку. Девушка боялась вызывать милицию, потому что кацапы ее убьют.
Таких изнасилований на улицах городов в бульбаленде все больше.
https://twitter.com/i/status/1511647610263777280
допоможіть його забомбити!!
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https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
Льотчик або ракетник, який беземоційно натискає кнопку пуск і гинуть десятки - набагато більш ганебна потвора, ніж піхотинець, який переїжджає танком вбитого.