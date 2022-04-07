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Новости Война
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Мать уничтоженного российского танкиста Аврова призналась, что сын мог отказаться от участия в нападении на Украину. Оккупанты все знали и сделали такой выбор, - Бутусов

рф

У российских военнослужащих, шедших воевать в Украину, был шанс отказаться.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Еще одно доказательство, что все российские военные ехали убивать украинцев добровольно и возможность отказаться была у всех!
Российский танкист Никита Авров был ликвидирован под Изюмом 25 марта. Его мать рассказала в интервью изданию severreal.org, что ему предлагали отказаться от участия в нападении на Украину, но он сделал выбор – написал добровольное согласие на "участие в спецоперации", - пишет он.

По словам Бутусова, судя по месту службы, Авров служил в 488-м мотострелковом полку 144-й мотострелковой дивизии.

"Поэтому все заявления задержанных российских террористов, что "их прислали по приказу" и что "они ничего не знали" - ложь. Отказаться можно было. Они все знали, и потому они стреляют в украинцев, в детей, женщин, пожилых людей без сожаления. Они сделали. такой выбор", – добавляет Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас"

Мать уничтоженного российского танкиста Аврова призналась, что сын мог отказаться от участия в нападении на Украину. Оккупанты все знали и сделали такой выбор, - Бутусов 01

армия РФ (19123) россия (95418) Бутусов Юрий (4351)


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Топ комментарии
+49
здох авров, здохне і лавров)
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07.04.2022 13:08
+42
Интересные носки у солдата *************

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07.04.2022 13:09
+39
на учения - говорили они
мы не знали - говорили они
брехливые твари, убийцы и насильники...
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07.04.2022 13:11
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здох авров, здохне і лавров)
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07.04.2022 13:08 Ответить
Головне щоб здохли татаров та портнов
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07.04.2022 17:59 Ответить
Сын Авроры ******* ,подох Максим да и *** с ним ....хотя тут есть варианты ...
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07.04.2022 13:08 Ответить
Ты с именами то поокуратней, особенно в условиях войны когда каждый день гибнут люди, в том числе и с именем Максим
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07.04.2022 14:12 Ответить
Спочатку було "Никодим", потім винахідливі вирішили **********.
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07.04.2022 20:31 Ответить
Интересные носки у солдата *************

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07.04.2022 13:09 Ответить
доїв пайок, порвав тєльника і згорів(((
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07.04.2022 13:23 Ответить
А что не так с носками?
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07.04.2022 13:25 Ответить
Носки смародеренные,а не казенные.Карма.
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07.04.2022 13:31 Ответить
Они в частях половину обмундирования за свой счёт покупают, там в каждой части есть кукушка, которая от начсклада приторговывает. А бесплатно только лежалое дают, которому место на помойке, посмотри вон пленные в чем. Это ж клоуны а не вояки, один Чмоня чего стоит.
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07.04.2022 13:35 Ответить
Носки хорошої якості, мабуть житомирські, тільки вони цілі і залишилися
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07.04.2022 16:14 Ответить
на учения - говорили они
мы не знали - говорили они
брехливые твари, убийцы и насильники...
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07.04.2022 13:11 Ответить
Ну і *****
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07.04.2022 13:12 Ответить
Воно попхалось мачіть хахлов, а замочили його.
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07.04.2022 13:13 Ответить
А мать шо теперь хвастается? - Жду пакет из Украины.
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07.04.2022 13:14 Ответить
денег хочет. доброволец. патриет. насильник и убийца. а так в сми засветилась - могут и не кинуть. а могут и кинуть, если больше ненарожала.
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07.04.2022 13:37 Ответить
Звісно ж знали і розуміли . Треба бути або постійно і добряче під кайфом , або геть повним дебілом , щоб не орієнтуватись в тому що діється навкруги , не розуміти куди тебе посилають , куди їдеш і навіщо . .
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07.04.2022 13:15 Ответить
Такі там теж є, думаю)) Ну ще можна якось десь повірити, що призовників 18-20-річних погнали, але льотчики чи танкісти - це переважно контрактники і вони не могли не знати!
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07.04.2022 13:29 Ответить
Зе, По... Давай Бутусова в президенти! Це буде Бу?
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07.04.2022 13:18 Ответить
Бутусов не готовий бути презедентом, не зможе перебрехати zeнаріка...
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07.04.2022 13:26 Ответить
Не переживай, якщо в нас клован був готовий, то Бутусов якось впорається
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07.04.2022 13:29 Ответить
Не варто жартувати такими речами, а ви ніби тіти. Нажартувалися. Назвіть президента України - українця за походженням, чи це теж "яка різниця"?
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07.04.2022 15:33 Ответить
тіти(опечатка) діти.
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07.04.2022 15:37 Ответить
"яка різниця" теж опечатка))) какаяразница...)))
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07.04.2022 16:11 Ответить
Ой, мамачка загрустила. Синочка вбили кляті бендеровці. ЗА ЩО?
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07.04.2022 13:20 Ответить
Усі расєяни добровільно, навіть залюбки йдуть вбивати українців, коли ми вже зрозуміємо що це патологічна ненависть расєян до нас українців, скільки можна розганяти вже смішний наратив про те що не усі расеяни однакові і це всьё путєн...
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07.04.2022 13:23 Ответить
Ничего, ещё нарожает...
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07.04.2022 13:24 Ответить
Приріст населення на московії відбувається за рахунок азійських націй.
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07.04.2022 15:36 Ответить
www.youtube.com/watch?v=QQRrqbt5H5U
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07.04.2022 13:28 Ответить
"он не мог такого сделать, это не он был, мой сын на это не способен, он детей любит, это другой не мой, насиловал, да ваши могли, нет я не верю, вот соседей спросите, какой добрый всем помогал... Анализ днк говорите? Его могли заставить биндеровцы..его пытали.. "
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07.04.2022 13:31 Ответить
Ну и как, научился?
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07.04.2022 13:35 Ответить
Штош. Здох орк та й здох
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07.04.2022 13:39 Ответить
Помогать кому? Помогать в чем?
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07.04.2022 13:48 Ответить
Кому помогать, ****! Убивать мирное население пошел!
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07.04.2022 13:49 Ответить
смотрю на эти рожи - расса перейобков и отбросов. генетический мусор.
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07.04.2022 14:01 Ответить
Здох как падаль Никита -
Его рыло даже землёй не покрыто.
Сожрали Никиту собаки,
Потом пожевали Никиту раки.
Мамка Никиток ещё нарожает,
А Параша их на убой посылает.
Ни чему мамку Никиты жизнь не научила,
Здох твой ********, как последний мудила.
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07.04.2022 14:04 Ответить
"-У нас семья в принципе состоятельная, холодильник и микроволновка есть.... , а вот блендер и мясорубку не довёз "сынуля" ...
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07.04.2022 14:09 Ответить
все 100% знали куда и зачем идут, а эти сказки "я на знав, мы ночью, и т.п..." ну да бог с ними, каждый выбирает свой путь который приведёт его к суду небесному...и там не отбрешешься...
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07.04.2022 14:25 Ответить
ну что можно сказать - ликуем вместе с его мамой, поздравляю, от души
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07.04.2022 14:26 Ответить
їм так промили мізки, що і вмовляти не треба було, самі готові здохнути за х..ла
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07.04.2022 14:34 Ответить
А штош разведчик зеленского Буданов проморгал такой очевидный факт и не подготовились к войне?
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07.04.2022 14:45 Ответить
Воистину ..в жизни нужно сделать правильный выбор..Не жалко…
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07.04.2022 15:46 Ответить
На одного памагатєля менше!
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07.04.2022 16:34 Ответить
геймер наверное...а тут жизнь одна.быдломасса
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07.04.2022 16:45 Ответить
Так я не понял, свиноматке дадут компенсацию или не дадут? Для неё это основной вопрос.
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07.04.2022 16:46 Ответить
 
 