Мать уничтоженного российского танкиста Аврова призналась, что сын мог отказаться от участия в нападении на Украину. Оккупанты все знали и сделали такой выбор, - Бутусов
У российских военнослужащих, шедших воевать в Украину, был шанс отказаться.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Еще одно доказательство, что все российские военные ехали убивать украинцев добровольно и возможность отказаться была у всех!
Российский танкист Никита Авров был ликвидирован под Изюмом 25 марта. Его мать рассказала в интервью изданию severreal.org, что ему предлагали отказаться от участия в нападении на Украину, но он сделал выбор – написал добровольное согласие на "участие в спецоперации", - пишет он.
По словам Бутусова, судя по месту службы, Авров служил в 488-м мотострелковом полку 144-й мотострелковой дивизии.
"Поэтому все заявления задержанных российских террористов, что "их прислали по приказу" и что "они ничего не знали" - ложь. Отказаться можно было. Они все знали, и потому они стреляют в украинцев, в детей, женщин, пожилых людей без сожаления. Они сделали. такой выбор", – добавляет Бутусов.
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мы не знали - говорили они
брехливые твари, убийцы и насильники...
насильник и убийца. а так в сми засветилась - могут и не кинуть. а могут и кинуть, если больше ненарожала.
Его рыло даже землёй не покрыто.
Сожрали Никиту собаки,
Потом пожевали Никиту раки.
Мамка Никиток ещё нарожает,
А Параша их на убой посылает.
Ни чему мамку Никиты жизнь не научила,
Здох твой ********, как последний мудила.