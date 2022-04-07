Мать уничтоженного российского танкиста Аврова призналась, что сын мог отказаться от участия в нападении на Украину. Оккупанты все знали и сделали такой выбор, - Бутусов

У российских военнослужащих, шедших воевать в Украину, был шанс отказаться.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Еще одно доказательство, что все российские военные ехали убивать украинцев добровольно и возможность отказаться была у всех!

Российский танкист Никита Авров был ликвидирован под Изюмом 25 марта. Его мать рассказала в интервью изданию severreal.org, что ему предлагали отказаться от участия в нападении на Украину, но он сделал выбор – написал добровольное согласие на "участие в спецоперации", - пишет он.

По словам Бутусова, судя по месту службы, Авров служил в 488-м мотострелковом полку 144-й мотострелковой дивизии.

"Поэтому все заявления задержанных российских террористов, что "их прислали по приказу" и что "они ничего не знали" - ложь. Отказаться можно было. Они все знали, и потому они стреляют в украинцев, в детей, женщин, пожилых людей без сожаления. Они сделали. такой выбор", – добавляет Бутусов.

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