Женщина в Бородянке третьи сутки ждет, когда из-под завалов вытащат ее семью. Спасатели принесли ей стул. ФОТО ДНЯ

В Бородянке женщина на одном и том же месте несколько дней ждет спасения своих родных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото распространяют в соцсетях.

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"Это Людмила из Бородянки. Спасатели принесли ей стул, потому что она уже третий день стоит на этом месте и ждет. Ждет, когда из-под завалов вытащат ее сестру и племянника. Они - ее самые близкие люди в этом мире. Дом разрушили еще первого марта... Господи, как же больно", - сообщают в группе Админ Обуховщины.