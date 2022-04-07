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Женщина в Бородянке третьи сутки ждет, когда из-под завалов вытащат ее семью. Спасатели принесли ей стул. ФОТО ДНЯ

В Бородянке женщина на одном и том же месте несколько дней ждет спасения своих родных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото распространяют в соцсетях.

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"Это Людмила из Бородянки. Спасатели принесли ей стул, потому что она уже третий день стоит на этом месте и ждет. Ждет, когда из-под завалов вытащат ее сестру и племянника. Они - ее самые близкие люди в этом мире. Дом разрушили еще первого марта... Господи, как же больно", - сообщают в группе Админ Обуховщины.

Женщина в Бородянке третьи сутки ждет, когда из-под завалов вытащат ее семью. Спасатели принесли ей стул 01

Киевская область (4119) спасатели (206) Бородянка (66)


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Топ комментарии
+30
Боже, пошли чудо
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07.04.2022 13:26
+14
35 дней в подвале без воды и еды...чудо к сожалению маловероятно...
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07.04.2022 13:42
+11
дом из кирпича силикатного не картон ..Чем же они бахнули что такое разрушение ....ублюдки слов нету
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07.04.2022 13:29
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Боже, пошли чудо
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07.04.2022 13:26 Ответить
1 березня, дійсно чудо.
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07.04.2022 13:33 Ответить
якщо не в підвалі.... чудо там неможливо.
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07.04.2022 13:36 Ответить
35 дней в подвале без воды и еды...чудо к сожалению маловероятно...
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07.04.2022 13:42 Ответить
Першого березня завалили будинок,малоймовірно що хороші новини будуть.
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07.04.2022 13:40 Ответить
сподіваюсь, там знайдеться людина, яка підійде та обійме її
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07.04.2022 13:29 Ответить
дом из кирпича силикатного не картон ..Чем же они бахнули что такое разрушение ....ублюдки слов нету
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07.04.2022 13:29 Ответить
Силикатный кирич ето домино сложенное друг на друга. Там крепости на сдвиг никакой от слова совсем. Чуть что все рассыпается в кучу кирпичей.
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07.04.2022 13:57 Ответить
и когда за это рашисты ответят??
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07.04.2022 14:05 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВСЕ СЕМЬИ ПУТИНА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ БЫЛИ УНИЧТОЖЕННЫ !!!
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07.04.2022 15:51 Ответить
Яке ваше ставлення до цих сів: ""Добро обязательно победит зло. Поставит его на колени и жестоко убьет…"
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07.04.2022 16:38 Ответить
ЗЕЛЯ ТЫ ЧТО ЛИ !?) ПРИВЕТ ПОТАПУ !!!
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07.04.2022 17:07 Ответить
Тобто ви згодні з цим висловом?
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07.04.2022 19:16 Ответить
ПОТАП НАВЕРНО НЕ СОГЛАСЕН !)
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08.04.2022 00:20 Ответить
 
 