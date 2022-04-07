Женщина в Бородянке третьи сутки ждет, когда из-под завалов вытащат ее семью. Спасатели принесли ей стул. ФОТО ДНЯ
В Бородянке женщина на одном и том же месте несколько дней ждет спасения своих родных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото распространяют в соцсетях.
"Это Людмила из Бородянки. Спасатели принесли ей стул, потому что она уже третий день стоит на этом месте и ждет. Ждет, когда из-под завалов вытащат ее сестру и племянника. Они - ее самые близкие люди в этом мире. Дом разрушили еще первого марта... Господи, как же больно", - сообщают в группе Админ Обуховщины.
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