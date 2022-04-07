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Военнослужащие, которым не выплачивали денежное довольствие, уже начали получать счета, - Бутусов

обеспечение,забезпечення,денежное,грошове

Ситуация быстро начала решаться, уже три дня во всех подразделениях бригаде настроят выплату денежного обеспечения для всех военнослужащих.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"После публикации очень быстро отреагировал "УкрСиббанк", финансисты Минобороны и непосредственно Офис президента. И это имело последствия. Большая часть военнослужащих, не получавших денежное довольствие, уже вчера получили счета, работа продвигается очень быстро", - отметил он.

Бутусов считает, что такими темпами дня за три во всех подразделениях бригады настроят выплату денежного довольствия для всех военнослужащих.

Он призвал военнослужащих сообщать о случаях задержания выплаты денежного довольствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Части военнослужащих одной из боевых бригад не платят деньги: требуют личного присутствия в "Укрсиббанке" в Днепре для оформления карты, - Бутусов

Автор: 

военнослужащие (6116) Бутусов Юрий (4351) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+17
Щойно на Обозревателе прочитав, интерв'ю генерала Романенка: "сьогодні ЗСУ прорвали оборону і перетнули сухопутний коридор на Крим, вийшовши до Азовського моря на південний захід від Маріуполя. Тепер у нашої армії з'явилася можливість у перспективі впливати з південного заходу на Маріуполь. Ми посилюємо свої резерви та ведемо активні бойові дії".
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07.04.2022 13:45
+8
зе-гниди докерувались, що навіть зарплати військовим вже не хочуть платити під час війни. Це ж як треба ненавидіти країну, щоб позбавляти захисників зароблених грошей
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07.04.2022 14:05
+7
Південний захід від Марика це і Бердянськ і Мангуш і Приморськ, але по любмому це добре
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07.04.2022 13:49
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Щойно на Обозревателе прочитав, интерв'ю генерала Романенка: "сьогодні ЗСУ прорвали оборону і перетнули сухопутний коридор на Крим, вийшовши до Азовського моря на південний захід від Маріуполя. Тепер у нашої армії з'явилася можливість у перспективі впливати з південного заходу на Маріуполь. Ми посилюємо свої резерви та ведемо активні бойові дії".
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07.04.2022 13:45 Ответить
Південний захід від Марика це і Бердянськ і Мангуш і Приморськ, але по любмому це добре
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07.04.2022 13:49 Ответить
Жодних офіційних заяв про це не було. Фото, відео ніде немає.
Дезінформацією тхне.
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07.04.2022 13:55 Ответить
Є на Обозрєватєлє це інтерв'ю, але там якось дотично про це кажуть
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07.04.2022 14:00 Ответить
Зайди на сайт Обозреватель. Знайди статтю колишнього замначальника ГШ генерала Романенка. Дезинформатор...
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07.04.2022 14:07 Ответить
сподіваюся, цей екс-заступник інфу бере з не ютуб-каналу "палаючий меч"
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07.04.2022 14:14 Ответить
очень странное интервью. Там и про "выбили с правого берега" у Херсона. Но по сводке ГШ наоборот сложные бои, обстрелы даже Лиманов и Марьянского
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07.04.2022 14:04 Ответить
ГШ дуже обережно подає інфу і про це вже давно наголошували
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07.04.2022 14:11 Ответить
Я можу судити по Сумській області - офіційними особами новини озвучувались через 36-48 годин після того, як вони реально мали місце.
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07.04.2022 14:23 Ответить
Пане Юрій, дякую за Вашу послідовну,патріотичну боротьбу, на ВСІХ фронтах!!!
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07.04.2022 13:50 Ответить
За це і воюємо. За громадянське суспільство и демократію.
Щоб адміністрація держави дослухалась до громадян.
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07.04.2022 13:53 Ответить
"Оперативно отреагировали"?!
Кто и как наказан в фин.отделе МО?
Кто и как наказан в Укрсиббанке?

Думаю излишне говорить о том, что никто и не как не наказан. А это значит, что подобное будет повторяться и дальше.
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07.04.2022 13:54 Ответить
зе-гниди докерувались, що навіть зарплати військовим вже не хочуть платити під час війни. Це ж як треба ненавидіти країну, щоб позбавляти захисників зароблених грошей
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07.04.2022 14:05 Ответить
ну тут звичайна бюрократія. яка навіть у війну без пенделя не працює як слід
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07.04.2022 15:30 Ответить
Вс таки інформація,то велика сила,і друга влада.Затримка зарплат,не тільки в Україні,а і в багатьох підприємців,в багатьох країнах привична практика. До 2, а то 3 місяців. Тут не пройшло і двох тижнів з дня одержання інформації від Бутусова-вже оформили картки і виплачують.Респект Цензору.
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07.04.2022 17:43 Ответить
Те, що творять зараз банки (особливо з кацапськими власниками типу альфа) - це просто диверсія
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07.04.2022 18:03 Ответить
 
 