Военнослужащие, которым не выплачивали денежное довольствие, уже начали получать счета, - Бутусов
Ситуация быстро начала решаться, уже три дня во всех подразделениях бригаде настроят выплату денежного обеспечения для всех военнослужащих.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"После публикации очень быстро отреагировал "УкрСиббанк", финансисты Минобороны и непосредственно Офис президента. И это имело последствия. Большая часть военнослужащих, не получавших денежное довольствие, уже вчера получили счета, работа продвигается очень быстро", - отметил он.
Бутусов считает, что такими темпами дня за три во всех подразделениях бригады настроят выплату денежного довольствия для всех военнослужащих.
Он призвал военнослужащих сообщать о случаях задержания выплаты денежного довольствия.
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+17 Валерий Коломиец #502756
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+8 Super Gut
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Дезінформацією тхне.
Щоб адміністрація держави дослухалась до громадян.
Кто и как наказан в фин.отделе МО?
Кто и как наказан в Укрсиббанке?
Думаю излишне говорить о том, что никто и не как не наказан. А это значит, что подобное будет повторяться и дальше.