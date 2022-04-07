Военнослужащие, которым не выплачивали денежное довольствие, уже начали получать счета, - Бутусов

Ситуация быстро начала решаться, уже три дня во всех подразделениях бригаде настроят выплату денежного обеспечения для всех военнослужащих.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"После публикации очень быстро отреагировал "УкрСиббанк", финансисты Минобороны и непосредственно Офис президента. И это имело последствия. Большая часть военнослужащих, не получавших денежное довольствие, уже вчера получили счета, работа продвигается очень быстро", - отметил он.

Бутусов считает, что такими темпами дня за три во всех подразделениях бригады настроят выплату денежного довольствия для всех военнослужащих.

Он призвал военнослужащих сообщать о случаях задержания выплаты денежного довольствия.

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