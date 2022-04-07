Энергетики вернули свет 8 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, - ДТЭК

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 7 854 домов в 28 городах и селах Киевской и Донецкой областей, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

"В течение 6 апреля электромонтерам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение для 6527 семей в 26 населенных пунктах Киевской области, в частности в Броварском районе в селе Лукьяновка; в Бучанском районе в селах Гореничи, Стоянка, Шпитьки и пгт Макаров", - сообщили в компании.

Специалисты ДТЭК начали возобновлять электроснабжение в районах Киевщины, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. Работы производятся после разминирования этих территорий.

7 апреля энергетики планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения в 11 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов Киевской области.

В Донецкой области энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1327 семей в 2 населенных пунктах.