РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7072 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война Резня в Буче
52 734 92

Немецкая разведка перехватила разговоры российских оккупантов об убийствах мирных жителей в Буче, - Der Spiegel

буча

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых оккупанты обсуждают массовые убийства мирных жителей в Буче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.

Как сообщается, Федеральная разведывательная служба (BND) имеет удручающую новую информацию о зверствах, совершенных российскими войсками в Буче. По информации SPIEGEL, служба внешней разведки перехватила радиосообщения российских военных, обсуждавших убийства мирных жителей в Буче.

Читайте также: 90% убитых жителей Бучи были расстреляны, - мэр Федорук

По информации издания, некоторые сообщения также могут относиться к трупам, сфотографированным в Буче.

Братская могила и десятки трупов мирных жителей, лежащих на улице, были обнаружены в городе после ухода российских военных в минувшие выходные. В некоторых из них были связаны руки, на телах других были следы пыток. Сообщается, что среди пострадавших много женщин и детей.

Читайте также: Дуда назвал действия армии РФ в Украине геноцидом: Диалог с Россией не имеет смысла. Путину нужно поставить жесткие условия

Автор: 

армия РФ (19123) Германия (6939) разведка (4171) убийство (6479) массовое убийство (71) Буча (459)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+101
Курві Меркель дайте послухать ці записи.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:57
+57
Послухає на військовому трибуналі, сидячи разом з ******.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:02
+37
А Лавров так старался, так пыжился...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Курві Меркель дайте послухать ці записи.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:57 Ответить
Послухає на військовому трибуналі, сидячи разом з ******.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:02 Ответить
доктор меркель буде ще більше надувати щоки, складати руки сердечком і продовжувати бубніти "абе іхь габе троцдем аллес ріхтіґ ґемахт".
показать весь комментарий
07.04.2022 14:02 Ответить
Их хабе нох айне менге... нихьц цу тун...
показать весь комментарий
07.04.2022 15:19 Ответить
Полковник русской секретной службы фрау Меркель будет их слушать исключительно со служебным интересом. Как обезопасить в будущем подобные радиоперехваты.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:44 Ответить
Бабке похер. Она действовала в интересах исключительно своей страны. И в итоге, вся возня произошла после нее. Т.е. вроде как и ни при делах. Поэтому она еще войдет у них в историю как крайне мудрая и патриотичная правительница.
Да что там говорить. Тогда была вероятность войны. А многие ЕСовцы и сейчас яйца мнут.
показать весь комментарий
07.04.2022 18:15 Ответить
Германия - это пособник кацапов... Она все это время "спонсировала" агрессию кацапщины... И северным потоком2 и т.д.
Не оказание помощи Украине - это аналог - оставления в беспомощном состоянии угрожающим жизни...
Экономическо-финансовая дружба с кацапами - аналогия - продавать преступнику орудия преступления или давать ему деньги ТОЧНО зная, что за эти деньги тот покупает орудия преступления ! И это при том , что будущая жертва преступления орет - не давай ему это, он меня будет этим убивать... Что и случилось !

Так что Германия в нашей крови !!! Она соучастник и пособник кацапов в их преступлениях !!!
показать весь комментарий
08.04.2022 00:06 Ответить
Блин, ну сколько можно трепать эту Меркель. В 2019 году, население устало от войны, выбрало комика и его команду. С энтузиазмом поддерживало строительство дорог, высадку деревьев, разведение войск, также спокойно схавало когда 4 дня на нейтралке, истекал кровью наш боец, пока верховный главнокомандующий держал дело на личном контроле, попивая винцо на отдыхе. Население не задало вопросов почему свернуты все ракетные программы, почему в разы сократилась закупка вооружений. Также в последние три месяца ни кого не насторожила эвакуация посольств и западных военных советников. Но в теперешней ситуации виновата Меркель. Т.е. она должна была идти на убытки для своей страны, в то время когда у нас миллиарды спокойно перекачивались в карманы коломойского, пинчука, ахметова, а "сметуны", "поприколухуженебудеттольконепорошенко" молчали в тряпочку? Как хорошо когда есть Меркель, Штайнмайер и д.р. т.к. есть на кого свернуть, чтобы не чувствовать себя безмозглым кретином , легковерным идиотом и лохом которого обвели вокруг пальца.
показать весь комментарий
07.04.2022 21:19 Ответить
полностью согласен!

не меркель мир ы глазах ***** искала!
показать весь комментарий
08.04.2022 18:58 Ответить
А Лавров так старался, так пыжился...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:58 Ответить
Надо действительно и немцам и всем в Европе дать это послушать! Может дойдёт до некоторых, что здесь происходит и начнут по-другому действовать!
показать весь комментарий
07.04.2022 14:01 Ответить
А как действовать по другому? Зачем Украина уничтожила свои сотни военных самолетов, разрезав их на метал? Мы слышали голос военных летчиков? нет.
Мир делает много для Украины. Отказаться от газа и нефти? Да, надо бы. А Украина давно отказалась от рашкованских энергоносителей? А от торговли с парашей? А давно отменила дипломатические отношения?
Не надо дразнить Европу. Они дают оружие. Но это война не ихняя. И это не они после 2014 ездили на заробитки до агрессора и не они выставляли у себя товары агрессора в супермаркетах.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:14 Ответить
Если ты считаешь, что "эта война не ихняя", то ты такой же долбойоб, как и те "ихние", которые тоже так считают.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:22 Ответить
Сєвочка,це я, Ірина. Прочитай, будь оаска, на ФБ допис Аліка Коха і скажи, так чи не так.
Ти джумаєш, я нічого не розумію? Я все розумію, й розумію, що ***** є всесвітня Сатана.
Але коли пуйло напав на Грузію - чи ми відмовилися від рашкованскього газу та мастил?
показать весь комментарий
07.04.2022 14:54 Ответить
Наші кольчуги там були кажуть...
показать весь комментарий
07.04.2022 15:05 Ответить
Да, Sashko Pavliuk, в ваших словах есть хорошая логика и справедливость! Но степень убийств, насилия и террора, который может в дальнейшим перекинуться в Польшу и страны Балтии, требует максимально жёсткой реакции. Ведь изнасилованные и убитые дети не стоят этих денег!
показать весь комментарий
07.04.2022 14:27 Ответить
Да. Но, с одной стороны, у них газ и нефть на путине закручены, масса бизнесов. А с другой - они ссутся путина с его бомбами.
показать весь комментарий
07.04.2022 15:50 Ответить
Причину можно, Sashko Pavliuk, всегда найти! Во время Второй Мировой, когда это надо было, на корню порезали торговлю! Хотя тоже была зависимость от технологий, ресурсов и т.д.!
показать весь комментарий
07.04.2022 16:13 Ответить
Уровень взаимозависимости во время второй мировой не был таким глубоким, как сейчас, после стольких лет дифференциации, специализации и взаимной интеграции.
Например, рашский газ в Германии - это не какой-то там "бизнес", а сырье для химпромышленности, для производства удобрений для интенсивного сельского хозяйства, и для производства лекарств, и для тяжелой индустрии, в том числе для производства оружия. Отрубить газ - и производство оружия остановится.
показать весь комментарий
07.04.2022 17:54 Ответить
сейчас конечно мгновенно перекрыть трубу сложно, но как раз Германия и Франция на фоне требования России платить в рублях начали серьёзно готовиться к этому и официально об этом объявили.
показать весь комментарий
07.04.2022 18:49 Ответить
Я в курсе. Тут еще дилемма, если они сами отключат газ, то тут же все "русские немцы", левые и АФД поднимут вой об антинародной политике собственного правительства. А если отключит сам путин (в мае), то это вроде враждебный акт путлера, а правительство - молодцы.
Но и это еще не все. Например, терминал сжиженного газа в Испании обладает бОльшей пропускной способностью, чем труба, которая от него идет. Германия хотела проложить еще одну трубу от этого терминала, через Испанию и Францию, к себе. Франция заявила, что это не в ее интересах.
показать весь комментарий
07.04.2022 18:55 Ответить
У Германии и Франции в Европе есть какое-то соперничество в вопросе лидерства поэтому может в этом причина. Тут я сам не знаю.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:04 Ответить
Потому что во Франции очень сильны правые всех видов, типа "франция фёрст", и с точки зрения французского обывателя Европа нужна только для того, чтобы укреплять Францию. А "раствориться" в объединенной Европе, действовать исходя из коллективных интересов, а не из национальных - это не в тренде.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:16 Ответить
Франію вже дуже давно звуть хворою людиною Європи.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:34 Ответить
Ага, Ваша мысль расширяет моё представление о Франции сейчас. Есть над чем подумать)
показать весь комментарий
07.04.2022 19:51 Ответить
Ээ!
Там была оккупация Франции и бомбардировки Англии
показать весь комментарий
07.04.2022 20:28 Ответить
Как не ихняя? Если бы мы упали, следующими после поляков была б немчура и макрон-жабоед...
показать весь комментарий
07.04.2022 14:28 Ответить
Если думаете ,что сейчас война только против украины-глубоко ошибаетесь.
Судя по действиям РФ и его явных или неявных союзников,особенно в экономическом плане-это война против запада,больше ,чем против Украины.
И если ,не дай бог,бункерный фюрер победит Украину-это будет означать объединение фактически всех противников запада (в основном РФ и Китая, плюс союзники) и фактический конец доминированию доллара и евро.
Думаю в конгрессе США и британскому парламенту это уже поняли ,судя по их подвижкам.
Доходит уже и к некоторым европейским правителям.
показать весь комментарий
07.04.2022 15:04 Ответить
У Вас и фамилиО очень знакомое)))) ВИ ЧЫМСОМ НИ РУДСТВЕННИК ВСЕМ ИЗВЕСТНОГО КРИВОСИСЯ?)))))
показать весь комментарий
07.04.2022 15:30 Ответить
Яку на мене,то пан Азаров сказав версію яка вартує уваги.Від фашистської Раші і її новітнього Гітлера можна очікувати чого завгодно
показать весь комментарий
07.04.2022 15:42 Ответить
"...версію яка вартує уваги..."

Стоїть на варті?

показать весь комментарий
07.04.2022 15:56 Ответить
Не хочеться вірити,але Серожа Азаров,суне сюди на форум наратив,що ***** воює не проти України,а проти Америки і гей-Європи.Якби він не напав,то на кацапію напала би Америка і НАТО і Європа.А Буча ,то це інсценування і ви всі брешете,кацапи ні в чому не винні.
показать весь комментарий
07.04.2022 17:19 Ответить
Уважаемый,не передергивайте то что я написал .
Что есть на данный момент то есть.
Даже не сомневаюсь,что до 24 февраля было другое-сейчас все изменилось-благодаря ВСУ и нашему народу,гнойник в отношениях великих держав прорвался раньше,но он и так рано или поздно бы прорвался.
А противоречия уже давно назревали,почитайте литературу кацапскую экономическую за пару последних лет,про ось берлин-москва-пекин,про отказ от доллара в отношениях между рашкой и синькой,про саудовскую Аравию и продажу нефти за юани и т.п.
показать весь комментарий
07.04.2022 17:26 Ответить
А кто ее дразнит?)))) Или Ві считаете что Европа должна просто отойти в сторону и закріть глаза и уши? Озвучте Вашу позицию, не стесняйтесь))))). Или может ЕвроПка считает что убийство мирного населения и вторжение на территорию суверенного государства в 21 веке -норма? ОтветьТЕ себе и нам на эти вопросы
показать весь комментарий
07.04.2022 15:28 Ответить
А давайте не будете мені розповідати, що я "счітаю". Бо я зразу пора-хую.
Я вважаю, що світ повинен допомагати Україні й якнайшвидше, а не жувати гумку.
Й не варто через губу ЕвроПкати, бо Ви не бачите, як наразі Европа опікується біженцями й гуманітаркою. А я бачу.
Так, Європа боїться хутіна й його ядерних бомб. Й не хотіла б встрявати в цю війну, бо Європа живе сито. Але навіть вони вже не можуть дивитися на масакру.
І героїзм українських воїнів вражає світ. Але таки не варто ЄвроПкати, бо то руками європейців і американців клепається зброя, яка вбиває рашкованів.

До речі, то ж не Європа відкрила рашці південь, просто здала вхід до півдня України. А генерали українського СБУ. То не європейці втікають, а син татарова, прокурори, суркіси... інши з валізами грошей. І то не ЄвроПка їх випускає, а українська митниця.
Вчіться трохи аналізувати ситуацію.
показать весь комментарий
07.04.2022 15:40 Ответить
Я вас спитав? А ви хляете хвостом про якісь там генералів, які щось там здали)))). Чи може Украінська влада та народ винні що напала паРаша? Я не можу вас зрозуміти, що саме вам не подобаеться? Хто зрадник? І на мої питання ви так і не відповіли))))) Короче вентиляторний всепропальщик))))
показать весь комментарий
08.04.2022 09:55 Ответить
Ти рота трохи прикрий про хвоста. Бо може тобі там нічим виляти? Не було генералів?
Я, лять, писала десь, що народ винуватий, що раша напала?
Мені огидні отакі тупойоби, які щось накрутять у залишках своїх мізків, а потім своїї вологі фантазії починають приписувати опонентам.
Я сказала те, що сказала. В тебе є аргументи - давай, викладай, спростовуй мої тези. А ти завів молитву про хвоста.
показать весь комментарий
08.04.2022 10:06 Ответить
Ти рота закривай своему чоловыковы, який напевно у Польшу дриснув!!! Так ти Сашко чи ти Олександра? Бо Сашко Павлюк, а пишеш ПИСАЛА))))) То ты хто? Чи що? Тобы поставили КОНКРЕТНЫ питання, а ти тут нявкаеш, сопли у різны боки))))) Виходь на Майдан-роти украынцыв, армыъ та народу. Дурепа - ти сама тупойобна скотиняка!!!!! Вшива московська консервація)))))
показать весь комментарий
08.04.2022 13:22 Ответить
Ти все ще на рашкованскій клаві клацаєш, балєзний? Чи нервуєш-бздиш? Так я фуй клала на твої нерви. Вже про чоловіка згадав? Попер рагулізм з твого нутра?
Сашко Павлюк тебе возбудив? Так ніхто не забороняє хоч ММарком Цукерберговм назватися.
Явгеній, Женька-жопка, пашолнафуй. Ще якесть тупеньке буде проти мене хвіст пружинити.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:54 Ответить
Ясно..... відповідей не буде. Як я і казав. Так ти фуй маеш, чи ні? Чи тобі фуя не хватає?))))))) І хвіст у тебе, у мене його не має)))))) Але ж ти не вміеш читати, тільки ***** писати и хер сосати))) Аліос, АБІЖЕНАЯ)))))
показать весь комментарий
08.04.2022 15:20 Ответить
Ось тобі ЄвроПка
https://censor.net/ua/news/3332163/za_prodaj_gumanitarnoyi_dopomogy_z_finlyandiyi_na_lvivschyni_zatrymano_vo_miskogo_golovy_prokuratura
показать весь комментарий
07.04.2022 15:49 Ответить
К великому сожалению соглашусь. Воевать и при этом не стесняясь торговать вполне себе получалось.
показать весь комментарий
07.04.2022 18:16 Ответить
более того, "сватов" продали же!)))
показать весь комментарий
08.04.2022 18:59 Ответить
Долго немчура придерживала эти записи. Пока Штаты снимки со спутников всему миру не показали. Подлая нация немцы.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:05 Ответить
Думаю, що при меркель були заборони на таку діяльність (розвідку проти роzzії) .
В нас теж кротів вистачає і побільше, ніж у них. Так і нас можна назвати "підлою нацією".
показать весь комментарий
07.04.2022 14:13 Ответить
Это ты украинцев подлой нацией называешь? Ах ты ж падла рашистская!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 14:15 Ответить
Хорошо - не подлой. Но, опять таки, хорошо *************, если сделали своим президентом рускамирского шута горохового. Да ладно бы его одного, а то и его кагал богоизбранных с кацапами и вообще черт знает какими арахамиями-шабесгоями.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:28 Ответить
Заспокойся. Занадто гарячий на форумах воювати.
"підла нація" взято в лапки, як твою цитату.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:31 Ответить
Не всі такі, як ти.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:41 Ответить
Почни з себе, "тыкальщик".

показать весь комментарий
07.04.2022 14:44 Ответить
они не подлые просто у них 1 танк и 2 солдата на всю Германию))) А русня такая страшная со своим металлоломом.)))
показать весь комментарий
07.04.2022 14:18 Ответить
Не треба забувати, що мати того "Вагнера" проживала в Україні і він навідувався до неї вже після 2014.
Його можна було запросто забаранити.
Але СБУ - це СБУ. Була і поки що є таким собі дивним СБУ.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:11 Ответить
Теоретично так, але ми діяли цивілізовано. А от група "Шведа", яку затримали (а отже засвітилися при зЄлі), то конкретна зрада. Моторола, Гіві, Захарченко(скоріше за все) - це їхня робота.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:22 Ответить
Ы що ти пропонуеш? Всых матерыв ублюдкыв вышати? Чи як? Ы це просто твои думки. Де доказы? Як ти такий впевненій-чому не пишеш до правоохороних органів? Чи просто накидуеш на вентилятор? Що хотів сказати?
показать весь комментарий
08.04.2022 09:48 Ответить
Я нагадаю, що зі слів буданова, в листопаді 2021-го року зе-гнида вже знала, що рашисти готуються атакувати. За три місяці зе-скоти нічого не робили аби убезпечити людей, майно у районах поблизу кордонів. Так що кров жертв Бучі та ін міст, особисто на руках того довпойопа з кварталу95.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:12 Ответить
От дійсно зрада,так зрада...Вс вірно каже супергут.Не було правда відосиків про напад,но це так.Ця зелена гнида певне був впевнений,що "Європейський вал" самого "Кулявлоб" затримає кацапів хоч довше чим на декілька годин,а потім вже...Обманули,наївного.І як він ці 43 дні держиться?Для всіх загадка.Може все таки чекав нападу,і щось таки приготовив для кацапів.Колись,давно,в 1940 р. памятається за менший строк Франція капітулювала,і фашисти по Парижу гуляли.
показать весь комментарий
07.04.2022 17:28 Ответить
В цих імпотентів ще є розвідка?
показать весь комментарий
07.04.2022 14:13 Ответить
Щойно взнав. Правда це чи не зовсім, але: привезли до Польщі українськиї дітей - біженців, віком від двох до чотирнадцяти років. Переважна більшість (я так зрозумів) з них - згвалтовані різними способами. У більшості - вирвані зуби............................ Поляки навіть кричать - не беріть цих тварюк у полон!!!!!!!!!!! Все одно не перевиховаєте!!!!!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 14:23 Ответить
То кілька днів тому запис розмови був.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:27 Ответить
Країни ЄС у період з 2015 до 2020 озброювали парашудля війни з Україною. Найбільше постарались Франція і Німеччина.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/kraini-es-postavili-zbroi-v-rosiyu-na-346-mln-evro-nezvazhayuchi-na-zaboronu-frantsiya-najbilshij-eksporter.htm
показать весь комментарий
07.04.2022 14:25 Ответить
But Europe is not alone in having to deal with contradictions regarding their exports. According to SIPRI's data on arms exports, there's an even stranger fact: it was not just the EU selling arms to Russia after the annexation of Crimea - Russia also remained the second biggest market for weapons exports from Ukraine. https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/

В переводе: но Европа не одна должна разобраться с противоречиями относительно своего экспорта. По данным SIPRI об экспорте оружия, существует еще более странный факт: не только Европа продавала оружие в Россию после аннексии Крыма - Россия оставалась вторым крупнейшим рынком сбыта оружия из Украины.

Об этом записные ура-патриоты и критики "гнилой европки", конечно, не напишут.
показать весь комментарий
07.04.2022 18:14 Ответить
«Укроборонпром» відповідально заявляє, що з кінця серпня 2014 року жодне підприємство концерну не уклало жодного експортного контракту, а відтак не відвантажило жодної одиниці озброєння чи військової техніки (ОВТ) до Російської Федерації». У концерні нагадали про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 27 серпня 2014 року про припинення експорту товарів військового призначення і подвійного використання до Росії, яке було введено в дію указом президента України.

Заступник генерального директора з управління активами «Укроборонпрому» Мустафа Найєм наголосив: «Як постійний представник концерну у складі Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва, утвореної за рішенням РНБО, стверджую, що з кінця серпня 2014 року комісія жодного разу не погоджувала жодних контрактів на поставку ОВТ на територію Російської Федерації».

«SIPRI надає дані, аналіз і рекомендації, що ґрунтуються на відкритих джерелах. Проте на підставі яких саме відкритих джерел інформації були сформовані показники SIPRI окремо як щодо номенклатури експортованих товарів, так і щодо визначення обсягу їхньої вартості, а також стосовно методики здійснення цих розрахунків - інформація відсутня», - зауважили в «Укроборонпромі».
показать весь комментарий
07.04.2022 22:21 Ответить
Ну так и остальные страны действовали в рамках контрактов, укладенных до 1 серпня 2014 года, а после - тоже ни одного нового контракта не заключали. И все сказанное Мусей ровно в той же мере относится к другим странам.
Поэтому вышеупомянутое замечание остается в силе.
показать весь комментарий
07.04.2022 22:31 Ответить
З 27 серпня 2014 припинені всі поставки, рішення РНБО.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:01 Ответить
На бумаге. А вот как происходило на земле.
https://www.radiosvoboda.org/a/sipri-ukrajina-rosija-torhivlia-ozbrojenniamy/31156469.html

А если вы в своем чартике еще отметите, что под "поставки оружия Европой в расию" подпадает снаряжение для мусоров, которое Франция поставляла, то окажется, что ваш пост вводит в заблуждение, тем более что он появляется постоянно именно с целью введения в заблуждение и раздувания ненависти к Европе. При этом евространы есть за что критиковать, и вот по реальным пунктам и надо работать, а не по выдуманным.
показать весь комментарий
08.04.2022 01:54 Ответить
це якась нова розвідка??
раніше там було лише ФСБ..
показать весь комментарий
07.04.2022 14:31 Ответить
«В жодному разі переговори не повинні передбачити бодай якісь територіальні втрати для України. Агресор не має жодного права вказувати нам, яка в нас має бути Конституція, якою мовою нам розмовляти, яке ставлення має бути до культури, який устрій у нашій країні має бути і взагалі як нам жити. Так само вони не мають нам вказувати, чи бути нам в НАТО, чи ні. Це суверенне право країни. І вони не мають нав'язувати нам, що демілітаризація означає, що ми маємо скоротити чисельність нашої армії», - наголосила Юлія Тимошенко.

Наостанок вона подякувала литовському народу та лідерам країни за підтримку України й відмову від російських енергоносіїв, за запровадження санкцій, доставку необхідного озброєння і гуманітарної допомоги.

https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-nam-treba-obgovoryuvati-ne-umovi-peremirya-z-rosiyeyu-a-umovi-%d1%97%d1%97-kapitulyaci%d1%97/

показать весь комментарий
07.04.2022 14:36 Ответить
А пані Юлія розповіла про "жоден танк не повинен виїхати з розташування частин". Це я про події в Криму.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:42 Ответить
Вона це казала з огляду на сумний досвід Грузії, коли її (Грузію) комісія Тельявіні звинуватила, що "ви ж самі почали". До того ж не було на Кримі достатньої кількості боєздатних військ - Янукович постарався. Ще до того ж - рішення тоді приймала зовсім не Тимошенко, вона не обіймала тоді жодної державної посади, навіть депутатом сільради не була.
показать весь комментарий
07.04.2022 15:16 Ответить
кацаподебилоиды так гордятся своей радиоэлектроникой а на деле их даже мамкины радисты прослушивают на домашних патефонах, 21 век дбл бл. Застряли в совке и эволюции недоступны.
показать весь комментарий
07.04.2022 14:37 Ответить
ТАК КОГДА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД !!!???
показать весь комментарий
07.04.2022 15:47 Ответить
Ну хоч вже зараз, українці зрозуміють, хто такі бандерівці?
показать весь комментарий
07.04.2022 15:58 Ответить
Те зверства против мирного населения, что творили войска Красной армии, МГБ и Смерш на Западной Украине, сейчас повторяют их внуки и правнуки в войсках армии РФ, Росгвардии и ФСБ на оккупированных территориях.
Все, кто сейчас оказывает сопротивление и борется с этими садистами-нелюдями, повторяют подвиг воинов УПА
показать весь комментарий
07.04.2022 18:08 Ответить
І це дуже добре, бо на портновську генпрокуратуру - надії ніякої
показать весь комментарий
07.04.2022 18:05 Ответить
Стоп народ поясніть мені далекому як німці перехопили розмови? Тут що півсвіту розвідок в Україні?
показать весь комментарий
07.04.2022 18:43 Ответить
Russische Soldaten besprachen Gräueltaten gegen Zivilisten über Funk
Die Bilder von ermordeten Zivilisten aus Butscha schockieren die Welt. Nach SPIEGEL-Informationen hat der BND Funkverkehr mutmaßlicher Täter mitgeschnitten. Demnach gehören die brutalen Taten zur Strategie von Putins Armee.

Перевод.

Российские солдаты обсудили зверства против мирных жителей по радио
Изображения убитых мирных жителей Бучи шокируют мир. По информации SPIEGEL, BND зафиксировала радиопереговоры подозреваемых преступников. Соответственно, зверства - это часть стратегии путинской армии.
показать весь комментарий
07.04.2022 19:35 Ответить
 
 