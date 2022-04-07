Немецкая разведка перехватила разговоры российских оккупантов об убийствах мирных жителей в Буче, - Der Spiegel

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых оккупанты обсуждают массовые убийства мирных жителей в Буче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.

Как сообщается, Федеральная разведывательная служба (BND) имеет удручающую новую информацию о зверствах, совершенных российскими войсками в Буче. По информации SPIEGEL, служба внешней разведки перехватила радиосообщения российских военных, обсуждавших убийства мирных жителей в Буче.

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По информации издания, некоторые сообщения также могут относиться к трупам, сфотографированным в Буче.

Братская могила и десятки трупов мирных жителей, лежащих на улице, были обнаружены в городе после ухода российских военных в минувшие выходные. В некоторых из них были связаны руки, на телах других были следы пыток. Сообщается, что среди пострадавших много женщин и детей.

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