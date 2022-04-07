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Новости Война
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Минобороны РФ утверждает, что украинцы якобы сами обстреляли Дергачи на Харьковщине, а "сыгравшим погибших" заплатили по $25

дергачі

Министерство обороны государства-агрессора отказывается признавать зверства своих солдат и пытается обвинить Украину в создании фейков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего провели видеосъемку разрушенных зданий и "многочисленных погибших" для передачи западным СМИ", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Минобороны РФ утверждают, что в съемках участвовали представители западных информационных агентств.

"При этом всем участникам постановочных съемок среди мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", - убеждает Мизинцев.

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В Минобороны России уверяют, что такие же съемки украинцы якобы готовят с участием населения Конотопа и Тростянца в Сумской, Бородянки и Катюжанки в Киевской области.

Таким образом, военное ведомство государства-агрессора пытается отрицать факты зверств своей армии.

пропаганда (3672) Харьковщина (5577) Минобороны рф (925) фейк (678)


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Топ комментарии
+66
Взагалі не бачу сенсу публікації таких новин, те що вони кінчені та ******* ми вже зрозуміли, вони цим лайном можуть тільки своїх годувати
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07.04.2022 14:38
+27
Як же я хочу, щоб всі підаросіяни стали такими "акторами" в своїх є...бенях!
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07.04.2022 14:41
+21
Я вот тоже не понял смысла этой новости. На ********* таких фейков - десятки ежедневно.
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07.04.2022 14:43
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Взагалі не бачу сенсу публікації таких новин, те що вони кінчені та ******* ми вже зрозуміли, вони цим лайном можуть тільки своїх годувати
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07.04.2022 14:38 Ответить
Я вот тоже не понял смысла этой новости. На ********* таких фейков - десятки ежедневно.
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07.04.2022 14:43 Ответить
вся підрашка суцільний фейк
Раньше тут был сгоревший дом, который портил вид.
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07.04.2022 15:13 Ответить
А потом в нормальном свете, представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.

Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой.
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
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07.04.2022 15:16 Ответить
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07.04.2022 15:26 Ответить
Только как очередное напоминание, что кацапы это рак планеты Земля.
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07.04.2022 14:53 Ответить
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07.04.2022 15:06 Ответить
Нехай своїм тупим свинособакам розказують ці байки, а нам публікуйте побільше дохлих русаков
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07.04.2022 15:07 Ответить
Жирік правда свою роль не встиг зіграти, недовезли
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07.04.2022 16:12 Ответить
Це означаэ, що в тих містах буде богато вбитих цивільних мешканців і параша зазделегідь страхує себе.
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07.04.2022 17:09 Ответить
і розумію, що повністю повторюю персонажа анекдоту про "євреїв і велосипедистів", але чому саме 25?.. однією купюрою?..
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07.04.2022 14:38 Ответить
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07.04.2022 14:58 Ответить
До них доллари заборонили завозити, і вони не знають, що долари бувають в 20 однією купюрою, а в 25 не бувають
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07.04.2022 15:21 Ответить
палата №6.
без коментів.
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07.04.2022 14:39 Ответить
Як же я хочу, щоб всі підаросіяни стали такими "акторами" в своїх є...бенях!
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07.04.2022 14:41 Ответить
За 25 в мене сявки на районі з дивана не встають
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07.04.2022 14:43 Ответить
І що воно бреше, щоб наші лежали нерухомо за 25$? Та ні в жисть.
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07.04.2022 14:43 Ответить
Ну да, сами себя убили, сами себе города снесли с лица земли, сами себя замародёрили... Всё в концепции гибридной войны - напускания бесконечного тумана, безбожной лжи и вали всё на врага, а там сами пусть разбираются, "не виноватая я, он сам пришёл"
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07.04.2022 14:44 Ответить
Они своих ванек вообще за скот тупой держат что-ли, хотя если те поведутся то такими они и есть
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07.04.2022 14:44 Ответить
Це на переговорах погоджено?
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07.04.2022 14:44 Ответить
В агрохімії треба спитати.
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07.04.2022 15:02 Ответить
Брехливий, як і всі мордорці, Путлер перед війною казав, що він не збирається нападати на Україну.
То може й це не мордор, а Україна сама на себе напала і обстрілює?
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07.04.2022 14:44 Ответить
Зачекайте, вони саме так і скажуть в кінці. Шо все розрушили нацисти , а російська армія прийшла щоб раздать канхвет і сплясать русскій народний танєц
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07.04.2022 15:13 Ответить
От здивували: а то ми не знаємо, що вже більше місяця самі себе обстрілюємо, вбиваємо, катуємо і гвалтуємо. Вони ж, *****, на нас взагалі не нападали. Та узбагойтесь вже
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07.04.2022 14:44 Ответить
Причем именно в тех местах где пришла русская армия, наверное она нас чем то облучает раз мы себя обстреливаем
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07.04.2022 14:54 Ответить
" ... і тоді віддасть кожному згідно з ділами його."
Повернеться це вам, москалі, сторицею.
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07.04.2022 14:45 Ответить
Мин рашкованского бзда допять выдул бульку
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07.04.2022 14:45 Ответить
Вже реально пох¥й що заявляють цинічні брехливі нелюди рашиzzди !!!
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07.04.2022 14:45 Ответить
тем самым, они озвучили прайс их же собственных постановочных проектов.
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07.04.2022 14:47 Ответить
То что нам представляю Питросские СМИ для рядового козлоцапа манна небесная..
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07.04.2022 14:48 Ответить
только на планктон внутри рашаговени этот бред возымеет успех...
остальная цивилизация имеет доказательства участия каждого выпердыша в убийствах и издевательствах на территории Украины...
это вам суки не цепочки с коронками по карманам тырить !!!
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07.04.2022 14:50 Ответить
Так на рашке это классика. Ещё в "Ревизоре" унтер-офицерская вдова сама себя выпорола....У них всегда: я-не я и хата не моя. Суки.
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07.04.2022 14:50 Ответить
Цікаво скільки отримують расєйські вояки які видають з себе мертвих і обгорілих, мабуть це "містецтво" більше коштує...)))
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07.04.2022 14:50 Ответить
***** кончені,там де ви пройшли сльози,кров,смерті сотень людей!
І увас орки ще повертається язик,говорити що це Україна зробила.Горіти в аду вам вічно!
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07.04.2022 14:50 Ответить
От "дурні" в ЗСУ, як тільки куди приходить росіянська армія, так ЗСУ тут же починають самі себе обстрілювати, і так кругом і тотально, немає того, щоб вмазати по окупантам- росіянцям
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07.04.2022 14:51 Ответить
На одному з мордорських ютуб каналів пропогандон розповідав , що орки відступили від Києва бо нацисти замінували київську ГЕС та погрожували затопити місто та околиці.
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07.04.2022 14:51 Ответить
Надо же перед зомби стадом оправдать позорное бегство.
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07.04.2022 15:25 Ответить
///
ФБР знищило мережу російських хакерів

Американські кіберфахівці отримали доступ до тисяч маршрутизаторів та брандмауерів хакерів, пов'язаних із російськими спецслужбами.

Про це повідомляють з посиланням на https://www.reuters.com/world/us-fbi-says-it-foiled-cyberattack-by-russian-hackers-2022-04-06/ Reuters .

Зазначається, що операцію було проведено на випередження - з метою не дозволити хакерам з РФ мобілізувати зламані гаджети в "ботнеті" для атаки на сервери.
Як повідомили у ФБР, контроль над "ботнетом" хакери утримували за допомогою шкідливого софту Cyclops Blink хакерського угруповання Sandworm, яке працює, за даними спецслужб США та Британії, на російського ГРУ.
За словами директора ФБР Кріса Рея, його підлеглі за рішенням суду таємно зламали тисячі маршрутизаторів та брандмауерів, видалили цей софт та переналаштували пристрої "ботнету".
Ми видалили шкідливе програмне забезпечення з пристроїв, якими користуються тисячі компаній для безпеки мережі по всьому світу. Ми зачинили двері, через які росіяни проникали до них", - сказав Рей.
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07.04.2022 14:55 Ответить
а кацапам платят 100 фублей за каждый оставленный кацапский труп, что бы не платить семьям, сплошной профит, кацапа не надо хоронить и дешево 100 фублей только, инфа сотка
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07.04.2022 14:56 Ответить
мамкам, самочкам, приплоду говорят, что , мол, ваш военньій пропал без вести, может придет сам домой через 3-4 месяца, может перешел к "хунте" и он изменник, то , значит, помощи никакой не будет, и вообще, мьі его туда не посьілали
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07.04.2022 15:27 Ответить
Так ******** оркам ракету в Белгород или Воронеж а потом если те гавкнуть скажите это сьемки фильма убитых нет то актеры русского местного театра играют и вы сами все сделали чтоб обвинить украинсую армию
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07.04.2022 14:59 Ответить
А кого ці недолюдки хочуть запевнити в своїй брехні? Кацапське бидло не рахується? То кого? Захід все давно зрозумів слава богу. Просто аби вкидувати? Наволоч кацапська.🤷
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07.04.2022 15:00 Ответить
конченные!!! Почему доллары а не гривни? Почему 25 а не 100? Типа, украинцы таже Америка, даже деньги их... А 25, что бы показать,- какие они нищие? Тупая паРаша ***!
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07.04.2022 15:00 Ответить
Попробуєм співставити цифри по оплаті...Все вірно-вояка для кацапів коштує в один день війни в Україні,ну так обіцяли кацапу,50 доларів.Значить-цівільний в два рази менше. Тому тільки 25."Как одену портупею-все тупею и тупею"...
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07.04.2022 18:08 Ответить
зі слів кацапів-людожерів витікає, що "націоналісти" усе своє життя очикували приходу андрофагів з півночі, щоб назбирати по $25 масовці та обстріляти Дергачі..
і мікроорганізми-орки Мордора повірять..
- московія - кончена недодержава
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07.04.2022 15:16 Ответить
"При этом всем участникам постановочных съемок среди мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США".

Полное отсутствие даже зачатков мышления! ))
Почему именно по 25-ть, а не по 15-ь, или 35-ть? Или для них сакральна купюра в 25-ть совковых деревянных?
Может у них, в мокшаленде, это и неслыханные деньги, за которые можно стать даже раком.
Но в Украине за 25-ть бакинских никто в грязи валятся не будет.
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07.04.2022 15:20 Ответить
Може Богдан Буткевич не дуже любить Невзорова й він має рацію ...
Але більш вдало ні ж Невзоров я не чув оцінку подібних висерів ************* маразму .

Так ось Невзоров дуже доцільно каже , мовляв якщо Пуйло черпав своє надхнення не в нациських вихвалителів Іл"їна чи Бердяєва , а в того ж Герберта Уєлса , то скоріше за усе ми би чули не байки про "київский режим жидобандерівців" , а про навалу марсіян !

Й що оскільки Уєлса як писменник крайщий й за Іль"їна й Бердяєва , то казки про захоплення Київа марсіянами виглядали би більш переконливо , ніж жидобандерівцями ...
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07.04.2022 15:21 Ответить
Та *** отключіть їм кислород вже.
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07.04.2022 15:33 Ответить
Дідько, до цього 31 рік не обстрілювали свої села. А ось ЗАРАЗ так приспічило ? Треба бути такими дегенеративними, щоб вигадати подібний міф про .... масове самогубство українців.
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07.04.2022 15:37 Ответить
В нас би за 25 баксів ніхто і не перднув би.
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07.04.2022 15:39 Ответить
Будь ты проклята поганская и сатанистская фашистская раᛋᛋея. Чтоб в каждый раᛋᛋеянский дом пришла война, глад, мор, болезни и язвы моровые.Чтоб распалась эта недоимперия на множество отдельных государств и каждое из этих государств враждовало с соседним, и убивало друг друга за кусок плесневелого хлеба, и жрали трупы умерщвленных. Чтоб дети ваши умирали в младенчестве.
Чтоб земля ваша не давала плода и любые начинания дел ваших - были вам в погибель и грех.
Чтоб вы сеяли, а пожинали враги ваши. Чтоб вы были прокляты и на Земле и на Небе. Чтоб имена ваши были истерты из Книги Жизни. Чтоб грех матерей ваших не очистился. Чтоб стали вы на Страшном Суде ошуею Господа и сопричтены к племени козлищь. Да падете до геены огненной возвеличившие сами себя, возгордившись, решивши, что сами как боги и можете решать кому бысть, а кому нет. Да будете прокляты во веки-вечные. Аминь.
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07.04.2022 15:41 Ответить
шото пока вы не появились националисты никого не обстреливали
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07.04.2022 15:49 Ответить
Страшна тайна: росія не нападала на Україну, це британська MI6 надала українським націоналістам російську форму, техніку, авіацію та зброю щоб імітувати напад міролюбівой расєї, до цього пропагандони скоро ***********.
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07.04.2022 15:59 Ответить
У российских пропагандонов такой ход мысли при деле. Они сами так всегда отмазались. Потому даже не подумает что кто нибудь другой может показать всё как есть в самом деле. Долбанутые люди.
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07.04.2022 16:30 Ответить
Ну й брешуть, ну й брешуть! Там платили не 25 а 5...
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07.04.2022 16:34 Ответить
Якщо москалі так інтенсивно почали брехати, значить в жопі починає підгорати...
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07.04.2022 16:40 Ответить
 
 