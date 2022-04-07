Минобороны РФ утверждает, что украинцы якобы сами обстреляли Дергачи на Харьковщине, а "сыгравшим погибших" заплатили по $25

Министерство обороны государства-агрессора отказывается признавать зверства своих солдат и пытается обвинить Украину в создании фейков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего провели видеосъемку разрушенных зданий и "многочисленных погибших" для передачи западным СМИ", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Минобороны РФ утверждают, что в съемках участвовали представители западных информационных агентств.

"При этом всем участникам постановочных съемок среди мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США", - убеждает Мизинцев.

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В Минобороны России уверяют, что такие же съемки украинцы якобы готовят с участием населения Конотопа и Тростянца в Сумской, Бородянки и Катюжанки в Киевской области.

Таким образом, военное ведомство государства-агрессора пытается отрицать факты зверств своей армии.