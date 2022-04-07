Атомная подлодка США со 154 крылатыми ракетами на борту подошла к берегам Греции
Атомная подлодка ВМС США (USS Georgia) подошла к берегам Греции. Она оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия более полутора тысяч километров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные 6-го оперативного флота США.
Как сообщают в пресс-центре, сейчас она находится вблизи базы Суда-Бей, расположенной на севере греческого острова Крит.
"Американская атомная подлодка USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, подошла к берегам Греции", - говорится в сообщении.
Таким образом, ее размещение сейчас в зоне досягаемости крылатых ракет подводной лодки к полуострову Крым и южной части Украины.
При этом в районе Адриатики также продолжает действовать американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman, которая 14 декабря 2021 года вошла в Средиземное море.
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Даже в фантастике кацапы ни в зуб ногой.. Ничего путного, то ли дело американцы, поляки, англичане.
Сколько можно ссать?
Військо і простий нарід як завжди на висоті, тому і дають.
Владі б не дали, там філіал ФСБ.
Джонсон виконав обіцянку.
Великобританія, за попередніми даними, вже доставила в Україну протикорабельні ракети "Гарпун" (Harpoon) американського виробництва.
Про це повідомляє Massimo Ankor Photographies у https://twitter.com/massimoankor/status/1511301343016849412 Twitter ,
"Британські антикорабельні ракети "Гарпун" доставлені до Одеси"
Тим часом екс-прем'єр Швеції Карл Більдт, коментуючи твіт Massimo Ankor Photographies, зазначив: "Якщо це правда (я перевірю цю інформацію), то це змінює правила гри на південному сході України та в Чорному морі".
Нагадаємо, 3 квітня британська газета The Times писала, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив міністрам про бажання закупити та поставити в Україну протикорабельні ракети для захисту Одеси.
информация в свободном доступе - пусть отвечает тот кто это опубликовал первым))))))
Одна підлодка США - і немає чорноморського флоту іржавих баркасів
За почти три года зеленского - ни одного дивизиона Нептунов.
А НАТО хреновое.