Атомная подлодка США со 154 крылатыми ракетами на борту подошла к берегам Греции

Атомная подлодка ВМС США (USS Georgia) подошла к берегам Греции. Она оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия более полутора тысяч километров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные 6-го оперативного флота США.

Как сообщают в пресс-центре, сейчас она находится вблизи базы Суда-Бей, расположенной на севере греческого острова Крит.

"Американская атомная подлодка USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, подошла к берегам Греции", - говорится в сообщении.

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Таким образом, ее размещение сейчас в зоне досягаемости крылатых ракет подводной лодки к полуострову Крым и южной части Украины.

При этом в районе Адриатики также продолжает действовать американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman, которая 14 декабря 2021 года вошла в Средиземное море.