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Атомная подлодка США со 154 крылатыми ракетами на борту подошла к берегам Греции

субмарина

Атомная подлодка ВМС США (USS Georgia) подошла к берегам Греции. Она оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия более полутора тысяч километров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные 6-го оперативного флота США.

Как сообщают в пресс-центре, сейчас она находится вблизи базы Суда-Бей, расположенной на севере греческого острова Крит.

"Американская атомная подлодка USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, подошла к берегам Греции", - говорится в сообщении.

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Таким образом, ее размещение сейчас в зоне досягаемости крылатых ракет подводной лодки к полуострову Крым и южной части Украины.

При этом в районе Адриатики также продолжает действовать американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman, которая 14 декабря 2021 года вошла в Средиземное море.

Автор: 

Греция (723) крылатые ракеты (879) подводная лодка (194) США (26511)


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Топ комментарии
+47
Надеюсь, домой уплывут пустыми. Крысчане уже заждались хоть чего-то с неба. Кричали про камни, но сойдут и томагавки.
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07.04.2022 15:36
+40
///
Джонсон виконав обіцянку.

Великобританія, за попередніми даними, вже доставила в Україну протикорабельні ракети "Гарпун" (Harpoon) американського виробництва.
Про це повідомляє Massimo Ankor Photographies у https://twitter.com/massimoankor/status/1511301343016849412 Twitter ,
"Британські антикорабельні ракети "Гарпун" доставлені до Одеси"

Тим часом екс-прем'єр Швеції Карл Більдт, коментуючи твіт Massimo Ankor Photographies, зазначив: "Якщо це правда (я перевірю цю інформацію), то це змінює правила гри на південному сході України та в Чорному морі".
Нагадаємо, 3 квітня британська газета The Times писала, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив міністрам про бажання закупити та поставити в Україну протикорабельні ракети для захисту Одеси.

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07.04.2022 15:43
+18
Тому що перед війною, про яку попереджали, Янєлох висрався на голову британцям і американцям.
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07.04.2022 16:00
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Правила форума Совет форумчан
Подошёл. Ок❗На Москву разгрузку ракет, начи-най👍❗
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07.04.2022 15:35 Ответить
До Москвы не долетят, только до Крыма.
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07.04.2022 15:50 Ответить
У "томагавка" дальность 2500 км. не хватит?
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07.04.2022 16:00 Ответить
2500км это наземного базирования, версия Грифон.
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07.04.2022 16:37 Ответить
"https://missilery.info/missile/bgm109c-d"
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07.04.2022 16:59 Ответить
Эти ракеты списаны и уничтожены в рамках договора СHВ-1.
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07.04.2022 18:33 Ответить
2.500 км это с ядерным зарядом. С обычным - 1.500 км
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08.04.2022 09:26 Ответить
Все ракеты морского базирования с дальностью 2500 км списаны и уничтожены по договору разоружения снв-1 в 1994 году.
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08.04.2022 10:32 Ответить
"Томагавк" версия block II летит на 2.500 км
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08.04.2022 11:03 Ответить
Версия ракеты Block 2 имеет дальность 1300 км при запуске с корабля и 925 км при запуске с подводной лодки. https://missilethreat.csis.org/missile/tomahawk/
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08.04.2022 12:56 Ответить
не трать время, этот пациент
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07.04.2022 16:39 Ответить
Надеюсь, домой уплывут пустыми. Крысчане уже заждались хоть чего-то с неба. Кричали про камни, но сойдут и томагавки.
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07.04.2022 15:36 Ответить
Крысы умнее на порядок
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07.04.2022 15:51 Ответить
"сам себе рожу ребёнка.. И будет он на грузовике работать, на атомном.."
Даже в фантастике кацапы ни в зуб ногой.. Ничего путного, то ли дело американцы, поляки, англичане.
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07.04.2022 15:38 Ответить
Почему на момент агрессии ни одного ни британского, ни американского не было в Чёрном море?

Сколько можно ссать?
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07.04.2022 15:40 Ответить
Мабуть тому що були значно переоцінені війська московії, тому дійсно боялися.
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07.04.2022 15:59 Ответить
Тому що перед війною, про яку попереджали, Янєлох висрався на голову британцям і американцям.
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07.04.2022 16:00 Ответить
Тому, що тоді українська влада казала, що нічого не буде.
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07.04.2022 16:08 Ответить
Українська влада показувала і показує профнепридатність.
Військо і простий нарід як завжди на висоті, тому і дають.
Владі б не дали, там філіал ФСБ.
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07.04.2022 19:33 Ответить
Нема потреби, вони чудово дістають з Середземного моря, а самі по за зоною досяжності.
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07.04.2022 16:28 Ответить
Це тобі стратєгу сраному требе вже пассссаць а то сеча тисне тобі на дах, куда ще лізти у то чорне озеро кіть там вже десь до 60 расєйських корабліків а коло України заміновано...
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07.04.2022 16:28 Ответить
турція закрила прохід всім військовим кораблям
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07.04.2022 18:27 Ответить
Что тут комментировать...
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07.04.2022 15:41 Ответить
в воронеже уже знают это новость?? ведь от предупреждающего удара мацквы, воронежцам не увернуться. "в радиоактивный пепел" (С) )))
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07.04.2022 15:42 Ответить
Лендліз кацапські уйо*ки, зараз американці дадуть нам в користування на пів годинки свій атомний човен з ракетами, бандерівці відстріляються й назад віддадуть.
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07.04.2022 15:43 Ответить
Ха-ха, коли українці сміються, бійся москалю.
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07.04.2022 16:24 Ответить
///
Джонсон виконав обіцянку.

Великобританія, за попередніми даними, вже доставила в Україну протикорабельні ракети "Гарпун" (Harpoon) американського виробництва.
Про це повідомляє Massimo Ankor Photographies у https://twitter.com/massimoankor/status/1511301343016849412 Twitter ,
"Британські антикорабельні ракети "Гарпун" доставлені до Одеси"

Тим часом екс-прем'єр Швеції Карл Більдт, коментуючи твіт Massimo Ankor Photographies, зазначив: "Якщо це правда (я перевірю цю інформацію), то це змінює правила гри на південному сході України та в Чорному морі".
Нагадаємо, 3 квітня британська газета The Times писала, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив міністрам про бажання закупити та поставити в Україну протикорабельні ракети для захисту Одеси.

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07.04.2022 15:43 Ответить
За базар отвечаешь 🤔
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07.04.2022 15:47 Ответить
етой новости уже пару дней
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07.04.2022 16:01 Ответить
а какие вопросы к ксероксу? ))))))
информация в свободном доступе - пусть отвечает тот кто это опубликовал первым))))))
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07.04.2022 16:09 Ответить
поставка самих ракет не така вже й проблема. проблемою є пускові установки.
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07.04.2022 16:39 Ответить
а ими можно крымский мост разбомбить?
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08.04.2022 01:36 Ответить
снова будут Белгород бомбить?
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07.04.2022 15:44 Ответить
Даже не заходя в черное море, его ракеты достанут Краснодар, Ростов, Белгород
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07.04.2022 15:45 Ответить
Мальчик, ты географию прогуливал? До Белгорода от Крита свыше 2000 км. Томагавки дальность 1600км.Это небольшая ракета, с небольшой дальностью но сбить её практически невозможно.
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07.04.2022 16:01 Ответить
Смотри, каждому узкомыслящему обязательно надо разжевать. С эгейского моря до калининграда 1200км, а школоло решило что томагавки прям с Крита полетят? Они там остановятс провизию возьмут, Грецию подставлять под удар не будут. Учи географию, школол
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07.04.2022 16:29 Ответить
Подводная лодка долетит от Крита до Калининграда? Это анало-говнет?
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07.04.2022 16:35 Ответить
че не лечишся?
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07.04.2022 16:37 Ответить
Тебе надо, ты и лечись.
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07.04.2022 16:55 Ответить
Відстань від Севастополя до Білгорода автомобільним шляхом становить 817км.
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07.04.2022 17:36 Ответить
I шо?
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07.04.2022 18:21 Ответить
land lease мotherfucker
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07.04.2022 15:46 Ответить
Срочно нужно в Белгороде углублять окопы и укреплять стены и , главное, землянку, землянку вырыть да в три наката отрепетировать 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜
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07.04.2022 15:46 Ответить
Белгород исконно украинский город. В 1918 году был столицей Украинской державы.
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07.04.2022 15:55 Ответить
Вааще асоба адаренные уже с билгарода дрыснули на мардовию. ПС. Чёта знают, апосся пагрому изюмскай мардовскай группировки иго сдадут.
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07.04.2022 16:55 Ответить
Лукашенко благає, щоб Зеленський і Путін взяли його з собою на переговори.
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07.04.2022 15:48 Ответить
Бабла у сябрів немає, заплатять частиною територій, буде чудове місце для адекватних Білорусів які хочуть бути вільними.
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07.04.2022 15:55 Ответить
я сподіваюсь, що цей вилупок знає куди пішов руZZкій воєнний корабль? До речі, зверніть увагу на вирячені очі лукашенка. Це свідчить про мозкову хворобу. Такою болячкою хворіла жунка Лєніна - Крупська Надія.
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07.04.2022 15:56 Ответить
У нього вирячені очі тому що над нам анально познущалося *****.
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07.04.2022 16:18 Ответить
154? 3 раза накрывают ВСЕ лохани Чи Флата Чи не Флата Парашной *********.
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07.04.2022 15:51 Ответить
У каZZапських наZZистів засипався червоний перець прямо в пердак. Перець називається - Томагавк. Самі то вже по кореям побираються, ракети випрошують.
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07.04.2022 15:52 Ответить
приуныли Искандеры....
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07.04.2022 15:52 Ответить
...заскулили "Тополя"
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07.04.2022 16:19 Ответить
На бутылку оба сели...
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07.04.2022 19:43 Ответить
здається як тільки буде якийсь трігер інфраструктурі кацапів *****
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07.04.2022 15:54 Ответить
Стопудово там еще парочка Огайо плавает в модификации SSBN, а это уже два десятка трайдент)
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07.04.2022 15:59 Ответить
Это хорошо...
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07.04.2022 16:01 Ответить
Не представляю что должно произойт...
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07.04.2022 16:03 Ответить
Дати громадянство і передати ВСУ в розпорядження прямо в бойовій готовності, і у москалів очко зробить жим-жим
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07.04.2022 16:04 Ответить
Десь промайнуло, що шойгу коли зник, інспектував ядерне озброєння та просив у північної Кореї ракети.
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07.04.2022 16:05 Ответить
ну и влупили бы ими по русне!
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07.04.2022 16:10 Ответить
Якби ще підійшов поблизу Тартуса, й Владівостока декілька...
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07.04.2022 16:15 Ответить
Влупіть по **********!
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07.04.2022 16:26 Ответить
хотя бы по крым. мосту
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08.04.2022 01:37 Ответить
Хороший подарочек для Севастополя, Тирасполя и дебилов, желающих ломится в Одессу. Удачи!
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07.04.2022 16:40 Ответить
Один такий човен, і ЧФ РФ перетворюється просто на назву.
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07.04.2022 17:05 Ответить
Lendliz 3G
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07.04.2022 17:11 Ответить
Що нам з цієї новини? Подивляться, поспівчувають та попливуть далі.
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07.04.2022 17:34 Ответить
к сожалению ничего это нам не дает. что она там плавает что на орбите марса находится разница конкретно для Украины нет никакой...
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07.04.2022 17:36 Ответить
Исправьте божалуйста. Подводная лрдна не может столько крылатых рокет нести.
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07.04.2022 18:13 Ответить
USS Georgia, оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk

Одна підлодка США - і немає чорноморського флоту іржавих баркасів
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07.04.2022 18:23 Ответить
На одной лодке - 154 ракеты.
За почти три года зеленского - ни одного дивизиона Нептунов.
А НАТО хреновое.
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07.04.2022 18:49 Ответить
А твій шОколадний скільки придбав ракет чи виготовив?
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07.04.2022 20:24 Ответить
В 2021 году верховный главнокомандующий не закупил для ЗСУ ни одной установки Стугна и Корсар - барыжничал на строительстве уже уничтоженных дорогах - старался спустить весь бюджет МО Украины на свои хотелки.
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07.04.2022 21:50 Ответить
Спасибо Байдену,умное решение...
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07.04.2022 19:26 Ответить
Дайте для ЗСУ постріляти на день, а якщо щось,то скажемо що у нас в "воєнторге" такі продають на кожному кроці))
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07.04.2022 20:27 Ответить
Si vis pacem, para bellum
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08.04.2022 02:51 Ответить
 
 