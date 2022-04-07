За торговлю гуманитарной помощью из Финляндии во Львовской области задержан и.о. городского головы, – прокуратура. ФОТО
Правоохранителями задержан и.о. городского головы одного из городов Львовской области за продажу гуманитарной помощи и получение взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник требовал и получил 100 000 грн взятки от волонтера за передачу автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.
Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы неправомерной выгоды.
В настоящее время продолжаются неотложные первоочередные следственные действия. Решаются вопросы по сообщению задержанному о подозрении (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрании меры пресечения и отстранении его от должности.
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Одеська митниця одягнула 122-гу бригаду Тероборони у костюми Brioni, Versace, Shanel, Armani, та куртки та джинси Louis Vitton, Prada, Hugo Boss
Вражаюча кримінальна справа розслідується Службою безпеки в Одесі. Перевіряються дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який згідно з постановою Кабміну "Про передачу майна Збройним силам", передав без митного оформлення на потреби 122-ї одеської бригади Територіальної оборони, військова частина А 7051, велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок.
Невже не дісталось в бригаду військової форми, і довелось одягати захисників Одеси в Louis Vitton? Всяке буває, звичайно, можливо, така потреба дійсно виникла, форми не вистачає як і всього іншого.
Хай СБУ розбирається, в мене просто запитання до бійців 122-ї бригади - а хто та що фактично отримав та носить з цього переліку одягу та взуття у бригаді? Чи можна пару фото вислати?
Може на свято бережуть як парадну форму?
- доброго дня, вас турбує Одеська тероборона
Питання для чого нам стільки антикорупційних органів, щоб один одному спини прикривали?!
тільки корупція може дати смертельні метастази...
Про це йдеться у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбургу в четвер, 7 квітня.
Сюр какой то! Похоже что его просто вывели на взятку (хотя его вину не отрицаю)....это как в Одессе с тем трансом и чуваком - тоже сюр в стиле 95 квартала
Пишут фиг знает шо! А я как человек далекий от схем, с полуслова не понимаю "ваших тонкостей"
Лет 10 с гаком уже, как только наличные.
До войны ассортимент практически весь зарубежный, говорили люди, что мол контрабанда.
Как началась война,в сетевых магазинах было ноль, а у них изобилие. как говорят уже теперь,что это гуманитарка.
А корупція це слово не нами вигадане, і працює воно в Європі причудово...
Інша справа, чому хлопа показово злили... Кому він дорогу перейшов...
Ахерамія Україну продає, як сайт не бреше
https://inforesist.org/arahamiya-nachal-obsuzhdat-s-komandirami-vsu-kompromissy-s-rf/
Я вам стверджую що вся чернігівська область уже контролюється нашими військовими, аж до кордону з парашою.
В чому може полягати компроміс згідно цієї статті?
Далі Арахамія пише, що буде зустрічатися з військовими й на інших напрямках... Буде ключове слово.
Навіть якщо б Арахамія і хотів це зробити, в чому я зараз дуже сумніваюсь, оскільки ми в центрі уваги всього світу, і великі люди за нас... То будь хто і він в тому числі розуміє, що зараз вигідно бути на стороні України...
Якщо товариші модератори зайдуть на сайт пром юа то там дуже багато цікавих речей...
Якщо підуть в продуктові магазини то там теж дуже багато цікавого, а в магазинах з одягом...
Це все легко перевіряється, відсутні прихідні документи на товар... Але ж у нас заборона перевірок бізнесу...
Окей можна надіслати запити на митницю з питанням скільки було офіційно імпортовано товарів протягом місяця...
Відповіді здивують...
Не забудемо й про Одесу де начальник митниці Бріоні роздав теробороні...
Це лише верхівка айсбергу, відсутність відповідальності породжує безкарність... Люди в Україні не змінились, кожен хоче щоб жив чесно хтось інший, але не я... Психологію змінюють покоління.