За торговлю гуманитарной помощью из Финляндии во Львовской области задержан и.о. городского головы, – прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан и.о. городского головы одного из городов Львовской области за продажу гуманитарной помощи и получение взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал и получил 100 000 грн взятки от волонтера за передачу автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.

Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы неправомерной выгоды.





В настоящее время продолжаются неотложные первоочередные следственные действия. Решаются вопросы по сообщению задержанному о подозрении (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрании меры пресечения и отстранении его от должности.