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За торговлю гуманитарной помощью из Финляндии во Львовской области задержан и.о. городского головы, – прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан и.о. городского головы одного из городов Львовской области за продажу гуманитарной помощи и получение взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

За торговлю гуманитарной помощью из Финляндии во Львовской области задержан и.о. городского головы, – прокуратура 01

По данным следствия, чиновник требовал и получил 100 000 грн взятки от волонтера за передачу автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.

За торговлю гуманитарной помощью из Финляндии во Львовской области задержан и.о. городского головы, – прокуратура 02

Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы неправомерной выгоды.

За торговлю гуманитарной помощью из Финляндии во Львовской области задержан и.о. городского головы, – прокуратура 03
За торговлю гуманитарной помощью из Финляндии во Львовской области задержан и.о. городского головы, – прокуратура 04

В настоящее время продолжаются неотложные первоочередные следственные действия. Решаются вопросы по сообщению задержанному о подозрении (ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

взятка (6154) Офис Генпрокурора (2463) Львовская область (2899)


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Одеська митниця одягнула 122-гу бригаду Тероборони у костюми Brioni, Versace, Shanel, Armani, та куртки та джинси Louis Vitton, Prada, Hugo Boss

Вражаюча кримінальна справа розслідується Службою безпеки в Одесі. Перевіряються дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який згідно з постановою Кабміну "Про передачу майна Збройним силам", передав без митного оформлення на потреби 122-ї одеської бригади Територіальної оборони, військова частина А 7051, велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок.

Невже не дісталось в бригаду військової форми, і довелось одягати захисників Одеси в Louis Vitton? Всяке буває, звичайно, можливо, така потреба дійсно виникла, форми не вистачає як і всього іншого.

Хай СБУ розбирається, в мене просто запитання до бійців 122-ї бригади - а хто та що фактично отримав та носить з цього переліку одягу та взуття у бригаді? Чи можна пару фото вислати?
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07.04.2022 15:51
+22
В нашій країні навіть ядерна війна корупцію не зупинить!
Питання для чого нам стільки антикорупційних органів, щоб один одному спини прикривали?!
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07.04.2022 15:51
+20
подивися уважно - вони повинні виглядати приблизно так

- доброго дня, вас турбує Одеська тероборона
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07.04.2022 16:33
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Упс...с.
Нагорода
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07.04.2022 15:50 Ответить
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7500305930009638?__cft__[0]=AZVeJztmsOXGfNTh_xbqun2hrInVz1NRyyos4UVRSLJ9BiOgEcu6lHGZWXqmo1wTdH_2le0T42KRiUYrnO2po-BFdmcKWsf7eeYOkaDm6vX2cVsCy_bMi5L3pCrhp6yEyBo&__tn__=%2CO%2CP-R 16 хв ·



Одеська митниця одягнула 122-гу бригаду Тероборони у костюми Brioni, Versace, Shanel, Armani, та куртки та джинси Louis Vitton, Prada, Hugo Boss

Вражаюча кримінальна справа розслідується Службою безпеки в Одесі. Перевіряються дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який згідно з постановою Кабміну "Про передачу майна Збройним силам", передав без митного оформлення на потреби 122-ї одеської бригади Територіальної оборони, військова частина А 7051, велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок.

Невже не дісталось в бригаду військової форми, і довелось одягати захисників Одеси в Louis Vitton? Всяке буває, звичайно, можливо, така потреба дійсно виникла, форми не вистачає як і всього іншого.

Хай СБУ розбирається, в мене просто запитання до бійців 122-ї бригади - а хто та що фактично отримав та носить з цього переліку одягу та взуття у бригаді? Чи можна пару фото вислати?
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07.04.2022 15:51 Ответить
Живу в Одесі. Жодного ТРОшника не бачив у брендовому шмоті.
Може на свято бережуть як парадну форму?
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07.04.2022 16:17 Ответить
подивися уважно - вони повинні виглядати приблизно так

- доброго дня, вас турбує Одеська тероборона
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07.04.2022 16:33 Ответить
Хто такий ,чому нема доказів, чи може піар ?
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07.04.2022 16:55 Ответить
В нашій країні навіть ядерна війна корупцію не зупинить!
Питання для чого нам стільки антикорупційних органів, щоб один одному спини прикривали?!
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07.04.2022 15:51 Ответить
а чим ви думаєте вони займаются?
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07.04.2022 16:55 Ответить
Коррупция - один из способов обхода "строгостей" авторитарного режима.
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07.04.2022 18:21 Ответить
так-що путіни та кіSSєльови НЕ залякають Україну ядерною війною...

тільки корупція може дати смертельні метастази...
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07.04.2022 20:04 Ответить
от же ж лайно тилове
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07.04.2022 15:52 Ответить
на восток его окопы рыть
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07.04.2022 15:52 Ответить
Його, сволоту та таких як він до Рижого лісу краще, щоб він окопи там заривав!!!!!!
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07.04.2022 15:54 Ответить
Європарламент підтримує та закликає негайну заборону на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива з Росії. "За" проголосували 513 євродепутатів, "проти" - 22 парламентарі, ще 19 утрималися.
Про це йдеться у резолюції, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбургу в четвер, 7 квітня.
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07.04.2022 15:53 Ответить
а у нас, тим часом, вуглускри тишком тягнуть все, що не так лежить. Чим вони відрізняються від мародера-орка?! Нічим. Така ж сама паскуда.
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07.04.2022 16:01 Ответить
Вимагати хабаря за те, щоб прийняти подарунок для твого міста...просто немає небраних слів про цього покидька...
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07.04.2022 15:53 Ответить
кому война, а кому мать родна..., это ж надо, какая скотина, наживается на войне...
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07.04.2022 15:57 Ответить
По законам военного времени, расстрел.
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07.04.2022 15:58 Ответить
***!!!!!!!!!!!!!!!! Ну от як?! Так це тільки одного вищемили. Тим паче - ДЕ!!! На Львівщині!!!! Сволота! Та до тебе, урода, ракети ще не прилітали!!!!! Взяти б такому, та яйця відрізати, та ними й заткнути пельку, щоб зжер їх.
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07.04.2022 15:59 Ответить
От ******! Але саме херово, що він такий не один.
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07.04.2022 16:00 Ответить
Конфіскація повна і на зону підараса відправити
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07.04.2022 16:01 Ответить
Так і випрошується цинічне: -" Хто ж єго пасадіт? - Он же ПАМЯТНІК!" ...
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07.04.2022 16:34 Ответить
лишь бы у тех кто везет к нам продукты не опустились руки перед такими "патриотами".
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07.04.2022 16:02 Ответить
Яб повесил...
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07.04.2022 16:02 Ответить
Тьфу, позорище. Мерзко даже представить такое.
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07.04.2022 16:03 Ответить
мародеров во время войны всегда пристреливали, они хуже оккупантов
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07.04.2022 16:04 Ответить
Даже сбежать не так стыдно, чем остаться тут и на таком зарабатывать. Паскудство.
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07.04.2022 16:04 Ответить
А почему лицо ретушируют. Его нужно представить во всей красе. Вся Украина должна знать "нашего" героя.
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07.04.2022 16:05 Ответить
Ну как можно быть такими уродами
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07.04.2022 16:10 Ответить
За даними слідства, посадовець вимагав та одержав 100 000 грн хабаря від волонтера за передачу автобуса, отриманого міською радою безкоштовно від однієї із асоціацій Фінляндії у якості гуманітарної допомоги.

Сюр какой то! Похоже что его просто вывели на взятку (хотя его вину не отрицаю)....это как в Одессе с тем трансом и чуваком - тоже сюр в стиле 95 квартала
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07.04.2022 16:11 Ответить
Який сюр? Мерія отримала автобус від Фінляндії задарма як гуманітарну допомогу, потім фігурант намагався продати цей автобус волонтерській організації за 100 тисяч гривень. Навар від гешефту чомусь названо хабарем.
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08.04.2022 00:07 Ответить
Вот теперь понятно.

Пишут фиг знает шо! А я как человек далекий от схем, с полуслова не понимаю "ваших тонкостей"
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08.04.2022 01:00 Ответить
Ничего. Татаров придет, клетку откроет. Потом ищите в Германии
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07.04.2022 16:13 Ответить
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Откровение 22:14,15
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07.04.2022 16:15 Ответить
На кілок би цю паскуду.
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07.04.2022 16:16 Ответить
На все своя пора
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07.04.2022 16:16 Ответить
у нас в селі, за право володіння ключами від складу з гуманітаркою, розміщеному в школі, розгорнулася справжня битва.
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07.04.2022 16:21 Ответить
Таких сук,разом з їх "виводками,позбавляти всього майна,всіх коштів і дозволяти жити виключно на те що ім "подадуть",на "гуманітарці",у таборі для біженців! Навіть собачої будки не залишати-пес не винен,має право на хату!
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07.04.2022 16:23 Ответить
потрібно доповнити карний кодекс доповненням в якому визначити що оборудки з гуманітаркою , спорядженням чи зброєю під час воєнних дій це обтяжуюча обтяжуюча обставина за яку велика велика відповідальність
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07.04.2022 16:24 Ответить
покажите морду данного ********: хоть он еще не знает что он уже *******
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07.04.2022 16:33 Ответить
А повесить за ребро? Впрочем его надо посадить и надолго.
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07.04.2022 16:42 Ответить
ФАКТИ , цих псів повинні знати в лице .ще раз сказав А ,говори Б , факти .
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07.04.2022 16:51 Ответить
В мене завжди запитання до тих ,хто пише статті і додає фото - чому ви завжди закриваєте рила тих злочинців ??? Хай знають їхні близькі , родичі !!!
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07.04.2022 16:56 Ответить
Стріляти ублюдка, без підозри і розслідувань! Шкодник гімняний, привик на кожному кроці хап-хап.
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07.04.2022 17:04 Ответить
Стрелять не получится , но срок нужно давать максимальный, с конфискацией всего майна в пользу ВСУ.
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07.04.2022 17:11 Ответить
Ще э така річ, що на одному курорті розгорнули мобільний військовий шпиталь. Далеко від фронту
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07.04.2022 17:11 Ответить
Новоград-Волынский. Магазин Добрыня.
Лет 10 с гаком уже, как только наличные.
До войны ассортимент практически весь зарубежный, говорили люди, что мол контрабанда.
Как началась война,в сетевых магазинах было ноль, а у них изобилие. как говорят уже теперь,что это гуманитарка.
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07.04.2022 17:36 Ответить
Підорасти, хлопці елементарних речей не мають, ***** шоломи М52 юзають, а ці курви бабло заробляють. Що ***** сцикотно поїхати на Схід чи Південь? **** ще будуть навчати як біженцям розмовляти.
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07.04.2022 18:04 Ответить
То що, от коли почне поступати допомога Заходу на відновлення, тоді почнеться справжній дерібан...
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07.04.2022 18:25 Ответить
******** в жопу, тупо отвафлить и видеозаснять. Прошу щиро вибачити за мій французький. Впевнений, що стосовно запропонованих дій заперечень не буде дуже багато.
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07.04.2022 18:53 Ответить
Это как раз то из за чего нас и не берут ни в ЕС, ни в НАТО и вообще никуда. КОРРУПЦИЯ.
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07.04.2022 19:22 Ответить
Ні. В НАТО нас не беруть тому, що не на часі.... В ЄС не беруть тому, що не беруть...
А корупція це слово не нами вигадане, і працює воно в Європі причудово...
Інша справа, чому хлопа показово злили... Кому він дорогу перейшов...
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08.04.2022 00:58 Ответить
І що ж ним буде? Невже розстріляють по законам військового часу?
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08.04.2022 00:52 Ответить
А чому такі гуманні закони, тем більше в війсковий час?
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08.04.2022 00:57 Ответить
тю...

Ахерамія Україну продає, як сайт не бреше

https://inforesist.org/arahamiya-nachal-obsuzhdat-s-komandirami-vsu-kompromissy-s-rf/
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08.04.2022 00:58 Ответить
У вас стара методична. На чернігівському напрямку наші війська стоять на кордонах України. Компроміс це Бєлгород не бомбити?
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08.04.2022 01:01 Ответить
Ви про що, шановний?
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08.04.2022 01:03 Ответить
Ви читали що в статті? Арахамія зустрівся з військовими на чернігівському напрямку з питань компромісів.
Я вам стверджую що вся чернігівська область уже контролюється нашими військовими, аж до кордону з парашою.
В чому може полягати компроміс згідно цієї статті?
Далі Арахамія пише, що буде зустрічатися з військовими й на інших напрямках... Буде ключове слово.
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08.04.2022 01:10 Ответить
До чого тут якась методичка? Ви МОЄ повідомлення читали?
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08.04.2022 01:19 Ответить
Звичайно. Я ж і відповів про продаж України це зі старої методички...
Навіть якщо б Арахамія і хотів це зробити, в чому я зараз дуже сумніваюсь, оскільки ми в центрі уваги всього світу, і великі люди за нас... То будь хто і він в тому числі розуміє, що зараз вигідно бути на стороні України...
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08.04.2022 01:27 Ответить
Не розумiю. Це такий новий вид самовбивства?
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08.04.2022 01:02 Ответить
А мене забанили на тиждень за те що я сказав що так звані 'волонтери' гуманітаркою торгують....
Якщо товариші модератори зайдуть на сайт пром юа то там дуже багато цікавих речей...
Якщо підуть в продуктові магазини то там теж дуже багато цікавого, а в магазинах з одягом...
Це все легко перевіряється, відсутні прихідні документи на товар... Але ж у нас заборона перевірок бізнесу...
Окей можна надіслати запити на митницю з питанням скільки було офіційно імпортовано товарів протягом місяця...
Відповіді здивують...
Не забудемо й про Одесу де начальник митниці Бріоні роздав теробороні...
Це лише верхівка айсбергу, відсутність відповідальності породжує безкарність... Люди в Україні не змінились, кожен хоче щоб жив чесно хтось інший, але не я... Психологію змінюють покоління.
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08.04.2022 01:07 Ответить
 
 