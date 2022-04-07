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Военный заказ РФ под угрозой: из-за введения санкции у них не хватает денег на производство оружия, - разведка

розвідка

Украинские разведчики уверены, что из-за инфляции и санкций в РФ буксует выполнение военного заказа.

Об этом ГУР МО сообщают в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при выполнении военных заказов. Инфляция из-за введения санкции "съедает" предусмотренные под производство оружия средства. А дополнительные средства в бюджете РФ отсутствуют. Это стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ по проблемным вопросам в ходе выполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - сообщают в ГУР МО.

Из текста следует, что во избежание повышения цен, зафиксированных государственным заказом, правительство РФ разрешило заключать контракты с единым поставщиком. Впрочем, это не привело к ожидаемому результату. Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного удорожания материалов и комплектующих. Настаивание же министерства обороны РФ на фиксации цен приводит лишь к убыткам для определенного "единственного исполнителя" военного заказа.

В настоящее время выполнение заказа МО РФ поставлено под вопрос из-за нехватки средств и несогласованности действий между правительством и производителями. Эта ситуация является прямым следствием введенных международных санкций в РФ в целом и в ее ВПК, в т.ч.

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оружие (10203) разведка (4171) санкции (11268)


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Топ комментарии
+9
Треба, щоб цим підорам не вистачало грошей не тільки на зброю, але й на їжу. Нехай до останнього сьорбають скрєпниє счі із *********** сирком. Нехай вони там у своєму Забордюр'ї усі, *****, передохнуть.
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07.04.2022 16:04
+6
хай идут в наступление. если повезет, то в бою добудут как и ихних любимых фильм михалкова с черенками от лопат в атаку
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07.04.2022 15:59
+4
Куйте стратегічні мечі та наконечники високоточних стріл. Витісуйте далекобійні дубіни та клепайте високотехнологічні булави.
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07.04.2022 16:01
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хай идут в наступление. если повезет, то в бою добудут как и ихних любимых фильм михалкова с черенками от лопат в атаку
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07.04.2022 15:59 Ответить
Так тепер що, з-за наступу їм витягувати черенки з своїх задниць? Не для того вони їх туда пхали, щоб так легко розстатися з традиційним аксесуаром.
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07.04.2022 16:03 Ответить
Куйте стратегічні мечі та наконечники високоточних стріл. Витісуйте далекобійні дубіни та клепайте високотехнологічні булави.
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07.04.2022 16:01 Ответить
януковощ им в помощь. тот шапок наворованных с собой привёз столько, что лехко может закидать ими оборонсказ тамошний ))
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07.04.2022 16:03 Ответить
Треба, щоб цим підорам не вистачало грошей не тільки на зброю, але й на їжу. Нехай до останнього сьорбають скрєпниє счі із *********** сирком. Нехай вони там у своєму Забордюр'ї усі, *****, передохнуть.
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07.04.2022 16:04 Ответить
Нехай зброю в баби Меркель попросять Вона за них лямку тягнула
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07.04.2022 16:05 Ответить
из статьи Льва Толстого «Христианство и патриотизм» 1893 год :

Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство. И начнется опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма к ненависти и убийству, газетчики, радуясь тому, что получат двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно. Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими побрякушки - ленты, кресты, галуны, звезды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперед записываясь в Красный крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья, и воображая, что они делают этим самое христианское дело.
И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жен, матерей, детей - люди, сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами не зная зачем, людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать дурного.
И когда наберется столько больных, раненых и убитых, что некому будет уже подбирать их, и когда воздух уже так заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно сделается даже и начальству, тогда остановятся на время, кое-как подберут раненых, свезут, свалят кучами куда попало больных, а убитых зароют, посыпав их известкой, и опять поведут всю толпу обманутых еще дальше, и будут водить их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые затеяли всё это, или пока те, которым это было нужно, не получат всего того, что им было нужно.

И опять одичают, остервенеют, озвереют люди, и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже охристианение человечества отодвинется опять на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их.
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07.04.2022 16:05 Ответить
"Добрі люди" це кацапи? Толстой, а нічого не знав по москалів
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07.04.2022 16:14 Ответить
ну таке, кацапи менше жрати будуть і замість туалета на вулиці, просто вигрібну яму поставлять в кущах, а на зброю гроші підуть, але й якість того буде відповідна
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07.04.2022 16:05 Ответить
Та деньги у них есть пока, а вот технологий и комплектующих йок.
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07.04.2022 16:07 Ответить
У них не вистачає тільки вмотивованого м'яса, а старої зброї вистачить на 3 війни.
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07.04.2022 16:11 Ответить
Фігня а не стаття, в Росії що, ненає рублів? Та хоч квінтіліон надрукують
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07.04.2022 16:22 Ответить
Лєпіть гранати зі свого гімна, кацапи ! 😁
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07.04.2022 16:23 Ответить
строили дьяволу своему храм из техники вермахта,а теперь ноют :Не чем воевать.Дибилы блд
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07.04.2022 16:24 Ответить
Нічо, в рашці пенсіонери дуже заможні. Підтримають.
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07.04.2022 16:37 Ответить
Фильтруйте пропаганду. Никогда у кацапов не закончятся деньги на производство вооружения, закончатся деньги и еда в холодильниках у кацапского быдла, а оружия у них еще очень много и производить в нужном количестве ближайший год они спокойно смогут.
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07.04.2022 17:45 Ответить
Чергова порція брєдятіни від ГУР.
Яким чином наявність чи відсутність грошей колись впливала на оборонку хоч в одній диктатурі?
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07.04.2022 18:30 Ответить
Они еще не перестроились на "военный коммунизм", пытаются хоть какие-то рыночные механизмы сохранить (пока).
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07.04.2022 19:14 Ответить
Як тільки перестрояться - їм одразу настане писець
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07.04.2022 19:35 Ответить
В общем да, но какое-то время они еще будут жить, плохо, но недолго.
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07.04.2022 19:41 Ответить
Чім же вони збираються 7 лямів платити за кожного свого жмура, якщо вже в казні пусто?
Слухай путлєр, давай я тобі дохлих твоїх саатєчєствєнніков по 1 ляму продам!
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07.04.2022 19:21 Ответить
Вони скільки хочуть рублів намалюють, та тільки яка з них користь. От, наприклад, навіщо вам ті російські мільони за кацапську дохлятину? Краще прикопайте поглибже та дерево посадіть.
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08.04.2022 09:38 Ответить
 
 