Военный заказ РФ под угрозой: из-за введения санкции у них не хватает денег на производство оружия, - разведка

Украинские разведчики уверены, что из-за инфляции и санкций в РФ буксует выполнение военного заказа.

Об этом ГУР МО сообщают в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при выполнении военных заказов. Инфляция из-за введения санкции "съедает" предусмотренные под производство оружия средства. А дополнительные средства в бюджете РФ отсутствуют. Это стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ по проблемным вопросам в ходе выполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - сообщают в ГУР МО.

Из текста следует, что во избежание повышения цен, зафиксированных государственным заказом, правительство РФ разрешило заключать контракты с единым поставщиком. Впрочем, это не привело к ожидаемому результату. Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного удорожания материалов и комплектующих. Настаивание же министерства обороны РФ на фиксации цен приводит лишь к убыткам для определенного "единственного исполнителя" военного заказа.

В настоящее время выполнение заказа МО РФ поставлено под вопрос из-за нехватки средств и несогласованности действий между правительством и производителями. Эта ситуация является прямым следствием введенных международных санкций в РФ в целом и в ее ВПК, в т.ч.

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