Россияне продолжают бить по жилищному фонду Луганщины. Горят дома, люди под завалами, - глава Луганской ОВА Гайдай. ФОТО
Два жилых дома вспыхнули в Рубежном после обстрела россиянами, еще под одним завалило людей
Об этом сообщает Сергей Гайдай в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередные удары российской артиллерии направлены на жилищный фонд Луганской области. Загорелись два соседних дома в Рубежном. Еще один дом не выдержал, что привело к блокировке людей. К счастью, спасатели вовремя справились – все жители живы. Хорошо сработали они и в северодонецкой больнице, где загорелась крыша, но здание получило значительные повреждения. После вчерашнего обстрела по всему городу десятки разрушенных домов, сожжены польностью автомобили и гаражи", - говорится в сообщении.
Также, Сергей Гайдай рассказал, что во время утреннего обстрела Кременной погиб один человек.
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а потом будут гундеть что Украина бамбила свабодный бамбац....(твари и фашисты!!)
Міністерство внутрішніх справ разом з експертами Google розпочали оцифрування наслідків російського вторгнення у зруйнованих містах України, повідомляє МВС.
🔻 Мета проєкту - фіксація руйнувань, яких українським містам та селам завдали російські окупанти.
🔻 У Міністерстві зазначають, що новий проєкт буде в загальному доступі. Тому кожен охочий зможе побачити, що сталось із вулицями та будинками у рідному населеному пункті.
🔻 За інформацією МВС, також окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників. Вони зможуть використати його як інформаційно-довідковий ресурс.
🔻 Фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та будівель Ірпеня вже наступного тижня. https://t.me/spravdi/4721