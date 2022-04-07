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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне продолжают бить по жилищному фонду Луганщины. Горят дома, люди под завалами, - глава Луганской ОВА Гайдай. ФОТО

Два жилых дома вспыхнули в Рубежном после обстрела россиянами, еще под одним завалило людей

Об этом сообщает Сергей Гайдай в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне продолжают бить по жилищному фонду Луганщины. Горят дома, люди под завалами, - глава Луганской ОВА Гайдай 01
Россияне продолжают бить по жилищному фонду Луганщины. Горят дома, люди под завалами, - глава Луганской ОВА Гайдай 02

"Очередные удары российской артиллерии направлены на жилищный фонд Луганской области. Загорелись два соседних дома в Рубежном. Еще один дом не выдержал, что привело к блокировке людей. К счастью, спасатели вовремя справились – все жители живы. Хорошо сработали они и в северодонецкой больнице, где загорелась крыша, но здание получило значительные повреждения. После вчерашнего обстрела по всему городу десятки разрушенных домов, сожжены польностью автомобили и гаражи", - говорится в сообщении.

Также, Сергей Гайдай рассказал, что во время утреннего обстрела Кременной погиб один человек.

Смотрите: Гайдай о последствиях успешной атаки украинских воинов в Луганской области: Захватчиков отбросили на 6-10 км от Кременной. ВИДЕО

обстрел (26995) россия (95418) Гайдай ЛОГА (716)


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Бл*дь, ну коли нарешті ми таке про Ростов прочитаємо або про Воронеж?
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07.04.2022 16:14 Ответить
кароче, асвабаждают то что до 24 февраля не успели асвабадить (от жизни и имущества)
а потом будут гундеть что Украина бамбила свабодный бамбац....(твари и фашисты!!)
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07.04.2022 16:20 Ответить
"рускій мір" ,від дітей лукавого ,котрих веде за собою лукавий "капутін" всюди показує свою диявольську личину ,сіючи смерть і розруху і під всім цим ставить свої підписи людською кров'ю.
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07.04.2022 16:20 Ответить
МВС та Google покажуть руйнування в Україні: знімки з Ірпеня мають з'явитися вже наступного тижня

Міністерство внутрішніх справ разом з експертами Google розпочали оцифрування наслідків російського вторгнення у зруйнованих містах України, повідомляє МВС.

🔻 Мета проєкту - фіксація руйнувань, яких українським містам та селам завдали російські окупанти.

🔻 У Міністерстві зазначають, що новий проєкт буде в загальному доступі. Тому кожен охочий зможе побачити, що сталось із вулицями та будинками у рідному населеному пункті.

🔻 За інформацією МВС, також окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників. Вони зможуть використати його як інформаційно-довідковий ресурс.

🔻 Фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та будівель Ірпеня вже наступного тижня. https://t.me/spravdi/4721
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07.04.2022 18:21 Ответить
 
 