Россияне продолжают бить по жилищному фонду Луганщины. Горят дома, люди под завалами, - глава Луганской ОВА Гайдай. ФОТО

Два жилых дома вспыхнули в Рубежном после обстрела россиянами, еще под одним завалило людей

Об этом сообщает Сергей Гайдай в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.





"Очередные удары российской артиллерии направлены на жилищный фонд Луганской области. Загорелись два соседних дома в Рубежном. Еще один дом не выдержал, что привело к блокировке людей. К счастью, спасатели вовремя справились – все жители живы. Хорошо сработали они и в северодонецкой больнице, где загорелась крыша, но здание получило значительные повреждения. После вчерашнего обстрела по всему городу десятки разрушенных домов, сожжены польностью автомобили и гаражи", - говорится в сообщении.

Также, Сергей Гайдай рассказал, что во время утреннего обстрела Кременной погиб один человек.

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