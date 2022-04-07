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Новости Война
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Уголовный авторитет и его сообщник задержан за мародерство в Буче, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области сотрудники полиции задержали криминального авторитета и его сообщника, которые занимались мародерством в Буче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Уголовный авторитет и его сообщник задержан за мародерство в Буче, - Нацполиция 01

"Вчера, 6 апреля, в доме близ Бучи оперативники и следователи Ирпенского отдела полиции задержали так называемого криминального авторитета и его 31-летнего подельника. Во время осмотра квартиры оперативники обнаружили вещи, которые они похитили из домов жителей Бучи, сразу после освобождения населенного пункта от оккупантов. Среди найденного – бытовая техника, мобильные телефоны, компьютеры, украшения и т.д. Также обнаружили оружие и наркотики", - говорится в сообщении.

Уголовный авторитет и его сообщник задержан за мародерство в Буче, - Нацполиция 02

Кроме того, во время осмотра мобильных телефонов злоумышленников полицейские обнаружили переписку с абонентами из РФ.

Смотрите: Нацгвардия задержала в Буче трех мародеров. ФОТО

Уголовный авторитет и его сообщник задержан за мародерство в Буче, - Нацполиция 03

Решается вопрос о уведомлении задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, проверяется причастность злоумышленников к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантом.

мародерство (461) Нацполиция (16437) Буча (459)


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Топ комментарии
+83
Расстрелять без суда и следствия .
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07.04.2022 16:24
+33
Хочу, щоб такі новини закінчувалися словами: "і більше їх ніхто не бачив"...
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07.04.2022 16:28
+31
Яка ще честь у злочинців? Ви перечитали романів? Вони - покидьки, відброси суспільства, яка нафіг честь...
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07.04.2022 16:35
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пацаны шли к успеху. не фортануло.
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07.04.2022 16:23 Ответить
Влупити по макітра гумовим клепачем щоб не памятали хто вони такі а потім стерилізувати.
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07.04.2022 19:56 Ответить
Расстрелять без суда и следствия .
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07.04.2022 16:24 Ответить
По закону военного времени ‼️Мрази и предатели ! Хватит толерантничать с ИУДАМИ и МАРОДЕРАМИ ! Менять же их никто не собирается
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07.04.2022 16:44 Ответить
ні, на примусові роботи, на завали розбирати, трупи носити.
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07.04.2022 18:41 Ответить
не правильна формуліровка - розстріляти по Закону воєнного часу.
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07.04.2022 18:43 Ответить
Всё верно, в военное время за такое лишь расстрел, без всяких поблажек, чтоб другим было не повадно.
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07.04.2022 20:05 Ответить
а як же злодійські поняття? кодекс честі? баклан
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07.04.2022 16:24 Ответить
Яка ще честь у злочинців? Ви перечитали романів? Вони - покидьки, відброси суспільства, яка нафіг честь...
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07.04.2022 16:35 Ответить
Я не дуже в цьому спеціаліст. Але які з злодійськіх понять вони порушили? Заповідь "не вкради"?
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07.04.2022 16:36 Ответить
"Понятия" - способ развода наивных лохов, недовольных "ментовским законом". Не нравится платить налоги - будете ишачить на воров за бесплатно.
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07.04.2022 18:59 Ответить
Паразитировали на Украине в мирное время и продолжают этим заниматься несмотря ни на что.
В Одесской области криминал делает что хочет.
До каких пор будут договорняки криминала с полицией/СБУ???
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07.04.2022 16:24 Ответить
До тех пор пока должность президента Украины не займет:
1. Государственник
2. Реформатор
3. Прогрессивный
4. Честный
5. Системный
6. Украинец

Это если коротко.
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07.04.2022 16:55 Ответить
Хочете сказати Пеця Липецкий?
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07.04.2022 19:57 Ответить
Чур меня, чур! Хватит. Он уже нарулил, что народ от безнадёги за клоуна проголосовал
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07.04.2022 20:46 Ответить
Тут підтримую
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07.04.2022 20:54 Ответить
...
7. Сивочолий
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07.04.2022 20:38 Ответить
Одесі просто повезло, що Гниди маркав і фучеджі здриснули з УКРАЇНИ...а то б стріяли в спини Людям та Волонтерам!
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07.04.2022 19:20 Ответить
Підозрювать будуть, як зазвичай, чи може до стінки відразу
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07.04.2022 16:26 Ответить
Хочу, щоб такі новини закінчувалися словами: "і більше їх ніхто не бачив"...
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07.04.2022 16:28 Ответить
так ****** их засветите. надо знать пидоров в лицо
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07.04.2022 16:30 Ответить
Ну и сиськи у него.
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07.04.2022 16:31 Ответить
сиськобюх, только расстрел
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07.04.2022 16:34 Ответить
качок мля
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07.04.2022 16:44 Ответить
Столько людей погибло, а этим гнидам хоть бы что. Мало того, что здоровые мужики призывного возраста спокойно пережили устроенную кацапами резню(что уже вызывает вопросы), так ещё и чужим добром разжилось. Надеюсь, СБУ хорошенько проверят эту мразоту на коллаборационизм.
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07.04.2022 16:32 Ответить
Теж про це подумав. Підозрюю, за цими уйобками не лише мародерство, а ще й держзрада. Не здивуюсь, якщо ці гандони здавали оркам патріотично налаштованих громадян і просто заможних людей.
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07.04.2022 16:43 Ответить
Ну й що з того що спіймали .Суд дасть їм пару літ цюпи. Відсидять в теплі в затишку нашим коштом і надалі будуть красти. Краще з палицею в окопи і використати як живий щит. Це куля найкраще свідомість дає
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07.04.2022 20:00 Ответить
Какой он на хер авторитет!
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07.04.2022 16:33 Ответить
та да, звичайний бик
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07.04.2022 16:37 Ответить
Тю, шльопнули б обох та і все. Хто б його шукав?
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07.04.2022 16:34 Ответить
Бюстгальтери жирна падла крала? На свої цицьки?
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07.04.2022 16:38 Ответить
Такого розміру не було, тому взяв противогази. "Сделай сам".
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07.04.2022 16:40 Ответить
А протигази навіщо?
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07.04.2022 16:40 Ответить
Пошити ліфчики на свої цицьки.
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07.04.2022 16:41 Ответить
Для БДСМ! 😁😆🤣
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07.04.2022 17:54 Ответить
Розстріляють чи будемо їх годувать? Я за страту
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07.04.2022 16:41 Ответить
- після суду під час війни , швидко .
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07.04.2022 16:59 Ответить
Да хрен их расстреляют, Украина слишком уж гуманна к таким тварям...
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07.04.2022 20:14 Ответить
Гнида. В стране война еще и на таких гнид нужно выделять людей и время. В расход мразину.
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07.04.2022 16:44 Ответить
А что нельзя как и других мародеров етого Петуха голого к столбу и на бутылку. Сразу статус понизится с авторитета до парашного петуха.
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07.04.2022 16:46 Ответить
Однозначно правильный ход, если живым взяли.
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07.04.2022 18:24 Ответить
Как вообще в стране. которая стремится в Европу. могут еще оставаться криминальные авторитеты - изжитки савейского сосуза???
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07.04.2022 16:47 Ответить
В любой стране мира есть свои воровские бароны и элита криминального мира, правда жизни и ничего с этим не сделаешь. Так что не Украиной единой.
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07.04.2022 16:54 Ответить
З України потрібно вирвати з коренем ті всі панятія, авторитетів, гопників... і різну таку муйню.
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07.04.2022 16:48 Ответить
Авторитетом он был или обычной мелкой швалью, у нас журналисты для красного словца часто всякие отбросы в авторитеты записывают, это уже неважно, сейчас он ******* для нормальных людей. Так же как и другие *******ы марадеры.
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07.04.2022 16:59 Ответить
Вирішується питання про повідомлення Джерело:
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07.04.2022 16:59 Ответить
це майно будь якої влади
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07.04.2022 17:01 Ответить
Повторюсь, но - яб повесил...
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07.04.2022 17:01 Ответить
Украiна может просерти вiйну кацапам,як що продовже загравати з внутрiшним ворогом.
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07.04.2022 17:06 Ответить
Суки.
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07.04.2022 17:07 Ответить
Если даже во время войны не можем решится на расстрел мародеров без суда, а по факту преступления, то хотя бы дырявую ложку всем этим авторитетам-мародерам выдавали. С оповещением по зонам.
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07.04.2022 17:11 Ответить
**** по губам и в тюрьму
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07.04.2022 17:53 Ответить
Привяжите его голого к столбу на майдане, с резиновым членом в жопе. Эти ублюдочные опухоли на теле общества, ещё в мирное время уже достали паразитировать. Все эти мелкие авторитеты в провинциях, наглые, не уважающие людей, не чета тем у кого были понятия, типа Александр Кочев. ***** на всю жизнь возненавидел такие слова, типа как -"Его нельзя трогать, это сын или родственник знаешь кого... авторитета". (швали) А если падло заслужило! То тебе приходиться закрывать глаза на подлые выходки... После войны мы будем строить новую Украину, и мы избавимся от внешних террористов, так ни в коем случае не нужно забывать избавиться от внутренних террористов.
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07.04.2022 17:17 Ответить
Как всегда - носороги из страны хачапури и форточников?
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07.04.2022 17:58 Ответить
Надо возродить традицию: на кол сажать таких! 🤔
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07.04.2022 18:02 Ответить
зачем задержали ублюдков - время военное, могли попытаться бежать... толку от таких тварей нет и не будет.
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07.04.2022 18:40 Ответить
та шой то не то... у бандюков чести больше чем у ментов...
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07.04.2022 18:44 Ответить
Ох и мрази ДБР, он с детьми в подвале просидели в Буче месяц, гандоны ворвались в квартиру и подкинули гранату животные дбровские, клевета, подлая ложь!!! Нечем заняться в стране, суки!!!!!
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07.04.2022 19:09 Ответить
цепью сковать эту парочку - и на разминирование территорий
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07.04.2022 19:09 Ответить
".. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру..."

А повинно вирішуватись питання дерева на якому вони мають висіти.
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07.04.2022 21:39 Ответить
А нарик чий петі, так що всі вони зозулині діти, тобто могилевича, що петя що володя
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12.08.2022 14:08 Ответить
 
 