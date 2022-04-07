Европарламент поддерживает немедленный запрет на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России
Из-за убийств мирных жителей в Буче Европарламент призвал Совет Европейского Союза ввести дополнительные санкции против России. Евродепутаты выступили за немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение корреспондента DW, об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 7 апреля. За нее проголосовали 513 евродепутатов, против было 22, еще 19 - воздержались.
В резолюции отмечается, что Совету ЕС следует принять такие дальнейшие "строгие санкции, которые отражали бы неослабевающую эскалацию российской агрессии и шокирующие зверства, совершенные военными силами России, которые безоговорочно являются военными преступлениями".
Хотя резолюция формально была посвящена результатам саммита ЕС, ее главной темой стали санкции против России. Европарламент не мог обойти тему Бучи. В резолюции выражается "возмущение" из-за "зверства", о которых сообщалось, включая изнасилование и казнь гражданских, принудительное перемещение, мародерство и атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности, больницы, медицинские учреждения, школы, убежища и автомобили скорой помощи, а также со стрельбой в гражданских, которые пытаются покинуть зоны конфликта заранее согласованными гуманитарными коридорами, которые совершались вооруженными силами России в ряде оккупированных украинских городов, таких как Буча". Евродепутаты подчеркнули, что необходимо привлечь к ответственности как совершающих военные преступления, так и высокопоставленных чиновников и высших офицеров.
"Европарламент призывает ввести немедленное полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, полностью отказаться от "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе" , – указано в резолюции.
Этот момент вызвал больше всего споров среди евродепутатов. В первичной редакции резолюции к эмбарго газу прилагалось "столь быстро, насколько возможно". На эту формулировку поступило аж три поправки от разных парламентариев, которые фактически повторяли друг друга. В итоге 413 поддержали их, призвав к немедленному эмбарго на все четыре вида энергоносителей из РФ.
Напомним, что в ЕС уже обсуждается санкция на импорт российского угля. Отказ от нефти из РФ также считается возможным в течение года. Однако, в Евросоюзе отмечают, что полностью заменить российский газ пока не могут.
Резолюция выступает и за ряд других ограничений. В частности, евродепутаты поддерживают отключение всех российских банков от системы уведомлений о финансовых переводах SWIFT.
Также, по мнению Европарламента, всем судам под флагом РФ, зарегистрированным в России, находящимся в российской собственности или зафрахтованным из РФ, нужно запретить заходить не только в порты в ЕС, но и в его территориальные воды. То же должно распространяться и на корабли, следующие к или из русских гаваней.
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Злу русского мира кінець. Амінь
Всього 552.
Рішення прийнято. Проти голосували одиничні депутати з різних країн.
На сайті ЄС пише що це голосування по санкціям за ембарго нафти газу вугілля ядерного палива
росія перестала воювати? чи це якось катастрофічно відбилося на побуті русскіх?
Р.Рейґан ввів ембарго на нафту для ссср за менші порушення: формально ссср зайшов до Афганістану на запрошення його уряду, а не напав, як у випадку з Україною.
Они даже эмбарго угля отложили на месяц, о каком газе и нефти идёт речь.
Коли введуть тоді буде "круто".
Почему ждет? Хз. К сожалению они передо мной не отчитьіваются. Скорее всего ссутся открьітой конфронтации с рашкой.
Підтримує? "Собрание решило...."
Угорщина отримала російське ядерне паливо повітряним шляхом.
Если очень хочется, то...
им реально накакать на смерть НАШИХ детей
венгры- стопро такие
Отака вона Європа, таке воно НАТО.
Все як в ООН. Тільки замість накладання вето - консенсус.
Та ж імпотенція... Кругова порука по замовчуванню...
І тут треба буде очікувати на рішення про ембарго від парламентів Угорщини,Німеччини,Австрії,Франції.
Саме розгляди щодо ембарго російського імпорту цих парламентів (цікаві подальші дати голосовуння законопроектів в цих парламентах) будуть вирішальними у подальшому тиску ЄС на дії рф.
Також треба враховати інтереси політичного характеру приватних компаній (які імпортують російську сировину) у цих країнах і політичні партіїі які можуть бути повязані з такими компаніями і які будуть лобіювати інтереси цих компанії,щодо заборони ембарго рос.імпорту сировини.
Інакше ЄС має запровадити послідовну санкційну політику щодо тих країн,де парламенти не підтвердять своє рішення про ембарго рос.імпорту.
Це буде важка боротьба. Тут ми побачимо наочно існуючу мережу приватних компаній (особливо німецькі газові компанії) і їх проплачених путінських лобістів від політичних партій,які будуть намагатись блокувати цю резолюцій у своїх країнах.
Метою pутіна в ці роки була геополітична криза в ЄС шляхом токсичної газифікації економічних секторів країн ЄС
Без повісток: в окупованому Криму примусово забирають чоловіків у "військкомати."
К сожалению резолюция имеет рекомендательный характер, а ЕС под давлением Германии перенес эмбарго на уголь на август
https://haqqin.az/news/241291