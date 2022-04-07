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Европарламент поддерживает немедленный запрет на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России

європарламент

Из-за убийств мирных жителей в Буче Европарламент призвал Совет Европейского Союза ввести дополнительные санкции против России. Евродепутаты выступили за немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение корреспондента DW, об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 7 апреля. За нее проголосовали 513 евродепутатов, против было 22, еще 19 - воздержались.

В резолюции отмечается, что Совету ЕС следует принять такие дальнейшие "строгие санкции, которые отражали бы неослабевающую эскалацию российской агрессии и шокирующие зверства, совершенные военными силами России, которые безоговорочно являются военными преступлениями".

Хотя резолюция формально была посвящена результатам саммита ЕС, ее главной темой стали санкции против России. Европарламент не мог обойти тему Бучи. В резолюции выражается "возмущение" из-за "зверства", о которых сообщалось, включая изнасилование и казнь гражданских, принудительное перемещение, мародерство и атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности, больницы, медицинские учреждения, школы, убежища и автомобили скорой помощи, а также со стрельбой в гражданских, которые пытаются покинуть зоны конфликта заранее согласованными гуманитарными коридорами, которые совершались вооруженными силами России в ряде оккупированных украинских городов, таких как Буча". Евродепутаты подчеркнули, что необходимо привлечь к ответственности как совершающих военные преступления, так и высокопоставленных чиновников и высших офицеров.

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"Европарламент призывает ввести немедленное полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, полностью отказаться от "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе" , – указано в резолюции.

Этот момент вызвал больше всего споров среди евродепутатов. В первичной редакции резолюции к эмбарго газу прилагалось "столь быстро, насколько возможно". На эту формулировку поступило аж три поправки от разных парламентариев, которые фактически повторяли друг друга. В итоге 413 поддержали их, призвав к немедленному эмбарго на все четыре вида энергоносителей из РФ.

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Напомним, что в ЕС уже обсуждается санкция на импорт российского угля. Отказ от нефти из РФ также считается возможным в течение года. Однако, в Евросоюзе отмечают, что полностью заменить российский газ пока не могут.

Резолюция выступает и за ряд других ограничений. В частности, евродепутаты поддерживают отключение всех российских банков от системы уведомлений о финансовых переводах SWIFT.

Также, по мнению Европарламента, всем судам под флагом РФ, зарегистрированным в России, находящимся в российской собственности или зафрахтованным из РФ, нужно запретить заходить не только в порты в ЕС, но и в его территориальные воды. То же должно распространяться и на корабли, следующие к или из русских гаваней.

Газ (10223) Европарламент (1799) нефть (1917) Совет Европы (699) ядерное топливо (176) уголь (1000) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+37
Дайте угадаю: из этих 22 "против" большинство венгры?
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07.04.2022 16:25
+16
Австрія та Угорщина там 100%
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07.04.2022 16:40
+11
Это символическая рекомендация...
Они даже эмбарго угля отложили на месяц, о каком газе и нефти идёт речь.
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07.04.2022 16:26
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Дайте угадаю: из этих 22 "против" большинство венгры?
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07.04.2022 16:25 Ответить
Австрія та Угорщина там 100%
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07.04.2022 16:40 Ответить
Ембарго!

Злу русского мира кінець. Амінь
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07.04.2022 21:32 Ответить
Враховуючи те, що Європа планує скорочення фінансування мад'яр, то будуть вони, незабаром, тихенько чесати ріпу і не вийожуватись.
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07.04.2022 16:41 Ответить
100%! От нахєра заливати людям хєрню? Мадяр же заявив,що він з ****** форевер. Що неясно??? . А додати ще головних єврокурвів( фундаторів та лідерів УЄ) ферштеєрів і жабоїдів... Тріскотня.
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07.04.2022 16:48 Ответить
93 проти. 46 утримались. 413 за.
Всього 552.
Рішення прийнято. Проти голосували одиничні депутати з різних країн.
На сайті ЄС пише що це голосування по санкціям за ембарго нафти газу вугілля ядерного палива
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07.04.2022 17:00 Ответить
Вряд ли. В Европарламенте присутствует группа прикормышей Кремля и полезных идиотов из партий с пропроссийским уклоном. Их мало, но они есть. Там представители из всех стран ЕС. Не буду удивлён, увидя в списке "против" и нашу г-жу Жданок.
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07.04.2022 17:05 Ответить
Европарламент уже проголосовал. Дело за Еврокомиссией.
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07.04.2022 17:45 Ответить
Під тиском Німеччини Євросоюз переносить термін повної відмови від російського вугілля на місяць - до середини серпня. Про це повідомляє https://www.reuters.com/business/energy/eus-full-ban-russian-coal-be-pushed-back-mid-august-source-2022-04-07/ Reuters з посиланням на джерело.
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07.04.2022 16:25 Ответить
чума на німеччину! Навіть вугілля. Навіть ці смішні санкції, що дорівнюють укусу комара, вони відкладають. Чума на них!
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07.04.2022 17:04 Ответить
Німеччина завдяки продажним корумпованим політикам потрапила в ту саму "газову" пастку як колись Україна.Починаючи від Гегрхарда Шредера який дуже поглибил відносини з москвою ту ж поітику продовжила і Ангела Меркель з їх партією СДПН.Вони відмовилися від розвитку своєї атомної енергетики та поступово закрили майже всі атомні станції і паралельно збільшуючи закупівлі того ж російського газу,вугілля та нафти ,за останні роки вони стали дуже уразливі від забаганок путіна адже їх економіка на 65% стала залежна від одгого постачальника.
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07.04.2022 17:43 Ответить
Эти смешные санкции уже поставили рашку на грань дефолта.
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07.04.2022 19:00 Ответить
І що?
росія перестала воювати? чи це якось катастрофічно відбилося на побуті русскіх?
Р.Рейґан ввів ембарго на нафту для ссср за менші порушення: формально ссср зайшов до Афганістану на запрошення його уряду, а не напав, як у випадку з Україною.
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07.04.2022 20:33 Ответить
Это символическая рекомендация...
Они даже эмбарго угля отложили на месяц, о каком газе и нефти идёт речь.
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07.04.2022 16:26 Ответить
ого... це круто..
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07.04.2022 16:26 Ответить
Чим круто бла..бла..бла?
Коли введуть тоді буде "круто".
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07.04.2022 16:31 Ответить
Вони просуваються у правильному напрямку.
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07.04.2022 16:33 Ответить
Рекомендация то классная, но они уголь, который 3% импорта, начали до августа переносить. И это после бучи. Агентура из немцев/*******/австрии сделают все, что бы это дело убить на корню
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07.04.2022 19:29 Ответить
Видно єто не такая вещь, от которой можно отказаться прямо сегодня. Вам бьі конечно хотелось сначала вьібрать идиота в перзидентьі, потом закопать бабло в асфальт, а потом, когда жареньій петух в жопу клюнет - чтоб все метнулись кабанчиком и начали спасать здесь и сейчас?
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07.04.2022 19:34 Ответить
Окей, тогда альтернатива - замороженый спец счёт, откуда бабос пойдёт на репарации
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07.04.2022 19:42 Ответить
По моему скромному мнению, когда Украина отмахается, запад такое вливание бабла сделает, что мама не горюй. Вольют на восстановление столько, что даже Зеля и компания все украсть не смогут. Но для єтого надо один пустячок - отбиться от рашки. Я бьі концентрировался на єтом вопросе.
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07.04.2022 19:45 Ответить
Пусть Запад уже сейчас вливает миллиарды в Украину-в виде военных самолетов,ударных беспилотников,крылатых ракет,ПРО И ПВО Петриот-почему Запад ждет? Все перечисленное в руках ЗСУ позволит победить Украине за 2 недели уничтожив на территории РБ и РФ места дислокации войск,ЖД узлы,хранилища ГСМ и закрыв небо над Украиной. А дальше наша авиация и артилерия зачистит русню из оккупированных городов включая Крым
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08.04.2022 09:58 Ответить
Пусть. я не против.
Почему ждет? Хз. К сожалению они передо мной не отчитьіваются. Скорее всего ссутся открьітой конфронтации с рашкой.
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09.04.2022 00:51 Ответить
Ще ж потрібно "так" єврокомісії та ради європи...
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07.04.2022 16:27 Ответить
много-ходов-очка хйла заинтересовали "гейропейцев"..)
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07.04.2022 16:28 Ответить
Очередная "озабоченность". Прямого действия, так понимаю, эта резолюция не несет.
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07.04.2022 16:30 Ответить
Що це практично означає?
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07.04.2022 16:31 Ответить
Перший крок до імбарго. Тільки доки вони розворушаться ***** й його раби-нелюди ще вб'ють багато людей!!!
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07.04.2022 16:32 Ответить
Пока что это не значит ничего фактически. Но последствия будут уже сейчас. Потому что уже сейчас китайские компании отказываются от заключения с раисей контрактов по нефти, даже со скидкой, хотя ничего ещё вроде не началось. В общем, уже сейчас серьёзно увеличиваются риски на продление контрактов.
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07.04.2022 17:01 Ответить
Європарламент підтримує негайну заборону на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива з Росії?

Підтримує? "Собрание решило...."
Угорщина отримала російське ядерне паливо повітряним шляхом.

Если очень хочется, то...
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07.04.2022 16:33 Ответить
Нууу, по - перше обсяги, які споживає Угорщина незначні і замінити навіть об'єми половини Польщі не здатні, не кажучи вже про змогу прогодувати всю кацапію. І по-друге - мені здається, що Угорщину відправлять з того ЄС слідом за кацапським кораблем, тим паче, що як перший крок їм було заморожено фінансову допомогу від ЄС.
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07.04.2022 16:39 Ответить
так вроде пролет над воздухом ЕС для кацапиков закрыт. Или при посадке арест самолета
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07.04.2022 17:10 Ответить
А як же срані мадяри? Баба-Яга всєгда протів. Їм тоді доведеться шукати нові способи фінансування військової машини Мордору.
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07.04.2022 16:35 Ответить
ядерне паливо це дійсно серйозно. в рахє третина світового урану
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07.04.2022 16:36 Ответить
есть такие страны-шлюхи

им реально накакать на смерть НАШИХ детей

венгры- стопро такие
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07.04.2022 16:37 Ответить
Венграм кстати уже кран поступлений из ЕС прикрутили.
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07.04.2022 16:47 Ответить
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07.04.2022 16:42 Ответить
Вот не понимаю, нахрена оркам старые телевизоры с 21" кинескопом. У нас этот хлам остался только в барахолках и в обьявлениях, где его можно купить за 10-15 евро.
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07.04.2022 17:08 Ответить
Здається, це пропозиція флешмоба "Збурені місцеві відносять весь непотріб під двері рашкиних амбасад - хай мародерики подавляться!"
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08.04.2022 02:03 Ответить
Европарламент - это декларативный орган, пятое колесо в телеге (там, можно призывать к чему угодно, к сожалению толка от того только для дешевого пиара самих депутатов)!
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07.04.2022 16:43 Ответить
А тем временем........... СБУ считает трусы на одесской таможне. Браво.
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07.04.2022 16:45 Ответить
Европарламент - по же что парламент страны, но для всего ЕС.
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07.04.2022 17:10 Ответить
Такие же дармоеды как и ООН.
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07.04.2022 18:12 Ответить
Слава обєднаній Європі!
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07.04.2022 16:47 Ответить
Почему в ЕС и НАТО могут принимать, но не исключать? Есть отмороженный ***** Орбан, за которого венгры голосуют. Эта недофашитская ***** открыто срёт на европейские ценности, мешает ЕС и НАТО принимать решения, по которым есть консенсус остальных. ***** нужен такой «партнер»?
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07.04.2022 16:54 Ответить
Кикать то такое, но запихнуть в ссаный угол ес/нато на год профилактики, без права голоса и вето, с заморозкой инвестиций, отменой без виза и остальных плюшек ес, вышли бы шёлковые, как зайчики и больше бы не вымахувались
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07.04.2022 19:37 Ответить
А як же Шольц?Вроді через нього відтермінували ембарго на вугілля на один місяць
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07.04.2022 16:56 Ответить
Цікаво, якими повітряними коридорами в Угорщину прибуло ядерне паливо?
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07.04.2022 17:01 Ответить
Словакия
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07.04.2022 17:07 Ответить
Але, щоб зайти в Словакію, треба пройти Польщею.
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07.04.2022 17:15 Ответить
Из Украины залететь, оформившись гуманитаркой маршрутом Стамбул - Братислава-Будапешт.
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07.04.2022 17:39 Ответить
Повітряний простір України закрито. Тим паче що, за останньою, офіційною інформацією з ГШ Збройних Сил України, всі повітряні суда, прямуючі в Придністровья, будуть збиватися українською ППО.
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08.04.2022 08:27 Ответить
Ми це вже чули, про Чонгар. Шо муха не проповзе.
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08.04.2022 08:58 Ответить
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.04.2022 17:05 Ответить
Можливо Угорщані спеціальновідведена роль "Баба Яга проти" для того, щоб була формальна, протокольна ситуція "хотіли, але консенсусу" не досягли?

Отака вона Європа, таке воно НАТО.

Все як в ООН. Тільки замість накладання вето - консенсус.

Та ж імпотенція... Кругова порука по замовчуванню...
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07.04.2022 17:05 Ответить
Це хороше рішення. Це означає, що парламенти членів ЄС в обовязковому порядку, повинні через свої парламенти розглядати основні законопроекти, які будуть передбачати ембарго на російський імпорт.
І тут треба буде очікувати на рішення про ембарго від парламентів Угорщини,Німеччини,Австрії,Франції.

Саме розгляди щодо ембарго російського імпорту цих парламентів (цікаві подальші дати голосовуння законопроектів в цих парламентах) будуть вирішальними у подальшому тиску ЄС на дії рф.
Також треба враховати інтереси політичного характеру приватних компаній (які імпортують російську сировину) у цих країнах і політичні партіїі які можуть бути повязані з такими компаніями і які будуть лобіювати інтереси цих компанії,щодо заборони ембарго рос.імпорту сировини.
Інакше ЄС має запровадити послідовну санкційну політику щодо тих країн,де парламенти не підтвердять своє рішення про ембарго рос.імпорту.

Це буде важка боротьба. Тут ми побачимо наочно існуючу мережу приватних компаній (особливо німецькі газові компанії) і їх проплачених путінських лобістів від політичних партій,які будуть намагатись блокувати цю резолюцій у своїх країнах.
Метою pутіна в ці роки була геополітична криза в ЄС шляхом токсичної газифікації економічних секторів країн ЄС
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07.04.2022 17:07 Ответить
Оц діло! Кацапу ні на що буде годуватися, красти і і будувати зброю. Ще кадіркін обміліє...
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07.04.2022 17:10 Ответить
В Криму паніка!!!

Без повісток: в окупованому Криму примусово забирають чоловіків у "військкомати."
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07.04.2022 17:13 Ответить
"Европарламент призывает ввести немедленное полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, полностью отказаться от "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе" , - указано в резолюции.

К сожалению резолюция имеет рекомендательный характер, а ЕС под давлением Германии перенес эмбарго на уголь на август

https://haqqin.az/news/241291
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07.04.2022 17:16 Ответить
Негайно, це який термін?
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07.04.2022 21:50 Ответить
A чи не ідуть трубопроводи в Угорщину через Україну? А чи не може в них російська ракета влучити? Ось вам і ембарго.
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07.04.2022 21:58 Ответить
хай Німеччина знову запускає свої АЕС - менше вуглеводнів треба буде.
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07.04.2022 22:09 Ответить
Нафтосховища (бази) треба будувати на нафтопроводах. То буде або безпека, або ембарго.
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07.04.2022 22:26 Ответить
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО !!!
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07.04.2022 23:32 Ответить
 
 