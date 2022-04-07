Одесская таможня одела 122-ю бригаду теробороны в костюмы Brioni, Versace, Shanel, Armani, и куртки и джинсы Louis Vitton, Prada, Hugo Boss, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Служба безопасности Украины проверяет действия руководителя Одесской таможни Заколодяжного, который без таможенного оформления передал на нужды 122-й одесской бригады териториальной обороны крупную партию брендовой одежды и обуви известных мировых марок.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Впечатляющее уголовное дело расследуется Службой безопасности в Одессе. Проверяются действия руководителя Одесской таможни Заколодяжного, который согласно постановлению Кабмина "О передаче имущества Вооруженным силам" передал без таможенного оформления на нужды 122-й одесской бригады Териториальной обороны, военная часть А 7051, большую партию брендовой одежды и обуви известных мировых брендов указал он.
Бутусов интересуется, почему именно возникла необходимость одевать защитников Одессы в Louis Vitton – неужели бригаде не досталось военной формы?
Главред Цензор.НЕТ опубликовал документы, согласно которым общая стоимость переданной теробороне одежды составляет 1 млн 124 тыс. 253 грн. При этом сама одежда недорогая: футболки стоят по 54 грн, ремни – по 14 грн. Возможно, под видом брендовой одежды в Украину завезли подделку. Или настоящую продукцию престижных марок ввезли по заниженной цене.
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А ты иди паси гусей....хотя какие там гуси
Я вважаю що в такий ситуації митниця має бути розпущена і набрана за 2 дні як патрульна поліція, просто укомплектувати людьми з вулиці. Нехай неосвічені, але порядніше разів в 100. Або просто з добробатів сформувати підрозділи які візьмуть митницю на контроль. Бісять ці потвори які як гієни і шакали, роками не нажрались так зараз під час війни продовжують!
Одеську митницю розігнати, львівську туди ж, а на додаток - ДБР і ОП на чолі з Єрмаком.
А З ТИМ НАЧАЛЬНИЧКОМ СБУшним В ХЕРСОНІ, ЯКИЙ ВИЯВИВСЯ ЗРАДНИКОМ, ВЖЕ РОЗІБРАЛИСЬ?
А ЧОМУ ПІСЛЯ "НАВЧАНЬ" СБУ НА ПІВДНІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ТИЖДЕНЬ ДО ВІЙНИ МИННІ ПОЛЯ БУЛИ ЗНЯТІ, ВЖЕ РОЗІБРАЛИСЬ?
Є ще таке: Народні депутати і депутати Київської міськради з ЄвроСолідарності прийшли до керівництва концерну РРТ з вимогою відновити мовлення трьох телеканалів. Керівництво концерну виявилось... у відпустці
Може они заодно и покажут, как одобно во всём этом воевать?
Я имею в виду таможеников...
Буду ванною, ні товар, ні отримувачі до відповідальності притягнуті не будуть.
А ви кажете, чому ж то вони телеканали прикрили?
Передали футболки, куртки, обувь, а на картинке выставили рекламное фото с молокососами в костюмах.
И быдломасса сразу ааааааа, зрада!
Как легко управлять эмоциями людей.
Я считаю что таможня сделала все правильно и по совести. А тех кто разгоняет пургу надо вылавливать.
Та ви гоните!
Ось в цій статті наптсано про організований на Волині склад для продажу гуманітарки.
Один із фігурантів на прізвище Корнєв нещодавно поновлений на посаді в СБУ!
https://www.volynnews.com/ua/news/all/pokazaly-shcho-zberihaiut-na-lutskomu-skladi-z-humdopomohoiu-na-iakyy-ne-puskaly-teroboronu/?fbclid=IwAR17vKY7iEvBIvVaJVA-W4o2VIv3wg5Zu84AgkcG2WNbfz6LLxVwIEfirx4