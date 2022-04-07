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"Для демократической страны нет ничего невозможного": Столтенберг о вероятности принятия РФ в НАТО после ухода Путина

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность принятия РФ в Альянс после ухода Путина. Генсек выразил уверенность, что демократия в России непременно победит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Столтенберга "Новой газете Европы", передает издание "Медуза".

"Для демократической страны нет ничего невозможного", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, может ли Россия после Путина стать членом НАТО и частью системы безопасности в Европе.

Генсек добавил, что ранее эксперты исключали возможность вступления стран Балтии в НАТО. Однако, несмотря на мнение скептиков, это произошло.

"Так что демократия обязательно восторжествует - вопрос только в том, когда это случится. Свобода лучше несвободы, демократия лучше авторитаризма", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что верит в свободное открытое общество, в котором не боятся говорить правду и то, что думают, а лидеры избираются демократическим путем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня главы МИД стран НАТО обсудят поставки более тяжелого оружия Украине, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (9970) россия (95418) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+90
Він зовсім головою стукнувся, чи його кацапи покусали?
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07.04.2022 17:16
+42
Таке враження, що Зєля пригостив Столенберга своїм "порошком від кашлю". Воно ..банулося? Здохне *****, то вони собі виберуть їм призначать інше таке саме.
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07.04.2022 17:19
+36
Будет самое смешное, когда Россия войдет в НАТО, а Украина - не сможет, потому чту у нее "нейтралитет".
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07.04.2022 17:20
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А от нам, навпаки, з керівництвом повЕзло... 😆
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08.04.2022 03:14 Ответить
Тактика Столтенберга: 1. Использовать Украину для борьбы с Россией 2. Использовать Россию для борьбы с Китаем. 3. Использовать Китай для борьбы с инопланетянами. Гениально, все буде НАТО!
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07.04.2022 19:06 Ответить
****, які там у європі всі *******
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07.04.2022 19:08 Ответить
при одній умові, що кацапія буде в межах "масковскаго гасударства" а столиця в мухосранську
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07.04.2022 20:20 Ответить
Нічого дивного, -- для Європи раша зразок демократії.
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07.04.2022 20:32 Ответить
Чого там, аж раша для Європи є зразком демократії.
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07.04.2022 20:33 Ответить
Та то стадо орків на мордорі й за 1000 років не стане демократичним. Столтенберг явно перебрав з переляку. Як говорилося в одному анекдоті: сину мій, я казав тобі остограмитись, а ти опівлітрився
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07.04.2022 19:19 Ответить
это ******! Украину не принимают а кацапам обещают!
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07.04.2022 19:21 Ответить
Уже давно не секрет что этот заглатан с кгб по молодости якшался
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07.04.2022 19:25 Ответить
Я шось не зрозумів, Україну воно приймать не хоче принципово, а кацапів - можливо?
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07.04.2022 19:31 Ответить
дядя заболел..., дайте ему таблетку......
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07.04.2022 19:52 Ответить
Вони справді такі далекі від реальності ? По перше що росія ніколи не стане демократичною і друге як би і справді стала то НАТО рф потрібне що б його розвалити .Живуть якимись ілюзіями що росія може тільки робити це руйнувати ,сіяти хаос ,вбивати але тільки не щось нормальне створювати.
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07.04.2022 20:06 Ответить
помойму у этого чувака,что с головой,в какой палате у них там находятся наполеоны?
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07.04.2022 20:13 Ответить
Палата з наполеонами на сусідній гілці. Там Кулеба фантазує про битву на Донбасі.
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08.04.2022 03:20 Ответить
вважаю це тролинг кацапів
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07.04.2022 20:21 Ответить
Це троллинг украинцев. У Рашки, Китая и Сев Кореи больше шансов попасть в НАТУ чем у Украины.
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08.04.2022 07:03 Ответить
Шо він меле?
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07.04.2022 21:45 Ответить
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