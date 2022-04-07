"Для демократической страны нет ничего невозможного": Столтенберг о вероятности принятия РФ в НАТО после ухода Путина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность принятия РФ в Альянс после ухода Путина. Генсек выразил уверенность, что демократия в России непременно победит.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Столтенберга "Новой газете Европы", передает издание "Медуза".
"Для демократической страны нет ничего невозможного", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, может ли Россия после Путина стать членом НАТО и частью системы безопасности в Европе.
Генсек добавил, что ранее эксперты исключали возможность вступления стран Балтии в НАТО. Однако, несмотря на мнение скептиков, это произошло.
"Так что демократия обязательно восторжествует - вопрос только в том, когда это случится. Свобода лучше несвободы, демократия лучше авторитаризма", - добавил он.
Столтенберг подчеркнул, что верит в свободное открытое общество, в котором не боятся говорить правду и то, что думают, а лидеры избираются демократическим путем.
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