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Новости Война
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Отведенные на территорию Беларуси войска РФ пытаются оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, - Минобороны

рф,армія,окупанти

Отведенные с севера Украины на территорию Беларуси войска РФ пытаются оттянуть часть украинских подразделений к украинско-белорусской границе по другим направлениям.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузянык, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня многие подразделения войск РФ выведены на территорию Беларуси, чтобы восстановить боеспособность. Таким образом, российская армия, проводя там демонстрационные действия, пытается оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, чтобы они постоянно находились в районе украинско-белорусской границы в готовности к возможному наступлению", - сообщил Мотузянык на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, все еще сохраняется возможность привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к вооруженной агрессии против Украины.

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"Там определенные подразделения все еще продолжают выполнять задачи по дежурству на белорусско-украинской границе. Под усиленную охрану взяты мосты, переправы и железнодорожные пути, оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники. Чтобы скрыть деятельность российских войск в приграничных с Украиной районах власти Беларуси ввели ограничения на передвижение там населения", - отметил спикер МО.

Автор: 

армия РФ (19123) Беларусь (7888) Минобороны (9306)


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Топ комментарии
+25
іду по рідному місту Хмельницький і ********.Наші люди стоять в черзі в воєнкомат,я сам вже три рази ходив щоб взяли в армію,но мені сказали що за віком і станом здоровя не гожуся, НО по місту гуляють і розважаються зграї біжинців,мужиків,такі здорові як коні,такі бики що одним виглядом моглиб налякати москалів,а вони за юбками ховаються. а я мать його вьоб.Та це що робиться.Якого хера не беруть в армію ні старих ні молодих і здорових.Нам що перемога не потрібна? Чи може всі сподіваються що зеленський подивиться в очі путіну і все припиниться? Шо відтягувати,кого відтягувати,які війська.Та в нас тисячі ходять табунами без діла.Та з них можна цілий фронт зібрати.Негайно оголошуйте тотальну мобілізацію для ВСІХ.Всі підем і викинем цю наволоч з нашого дому.
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07.04.2022 17:42
+18
на правому березі на північ від Києва лісові масиви та три великих річки із широкимизаплавами, заболоченими ділянками та торфовищами - рр. Вуж, Тетерів та Ірпінь. Оорганізйте на них повноцінні лінії оборони із дотами та бункерами !
все одно, ці лінії ************ - поки існує мордор нам спокою не буде.
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07.04.2022 17:29
+12
Помогайте войсками на востоке Украины, а Киев пережует и выплюнет эту оставшуюся треть рашистов!
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07.04.2022 17:35
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Ну це навіть мені зрозуміло. Хоча я проходив строкову у званні молодшого сержанта в 1986-1988...
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07.04.2022 17:28 Ответить
після лагерів в "рудому лісі" нехай собі шкурки на пісюнах відтягують бо згодом й шкурки поморщаться )))
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07.04.2022 17:28 Ответить
на правому березі на північ від Києва лісові масиви та три великих річки із широкимизаплавами, заболоченими ділянками та торфовищами - рр. Вуж, Тетерів та Ірпінь. Оорганізйте на них повноцінні лінії оборони із дотами та бункерами !
все одно, ці лінії ************ - поки існує мордор нам спокою не буде.
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07.04.2022 17:29 Ответить
згідний..поки існує мордор наші діти і внуки і майбутні покоління в небезпеці...поки його не знищити прийдеться знову вже їм воювати
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07.04.2022 17:43 Ответить
Помилок у перші дні багато було. 24-25 лютого при відступі наші могли міст через р.Тетерів біля Іванківа підірвати. То моклалі там би тиждень як мінімум Тетерів форсували б. Он р.Ірпінь біля Мощуна 3 орки тижні форсували, там і обісрались.
Головне, щоб військове керівництво швидко ці помилки врахувало...
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07.04.2022 17:47 Ответить
Доти і бункери - це лише зручна ціль, так само як танки та БТРи
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07.04.2022 18:42 Ответить
це ти в ООС розскажи, де орки ледве совають лінію фронту

три лінії фортифікації, побудовані Порохом та Пастором тримають оборони
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08.04.2022 00:21 Ответить
Скільки там дотів і бункерів?
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08.04.2022 11:05 Ответить
Помогайте войсками на востоке Украины, а Киев пережует и выплюнет эту оставшуюся треть рашистов!
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07.04.2022 17:35 Ответить
Позаміновувати складні участки складно???
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07.04.2022 17:37 Ответить
Только пойдет зеленка лапотным там вообще ничего хорошего ждать не придется.
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07.04.2022 17:38 Ответить
а думаєте лапотні не будуть користатись "зельонкою"?вони також навчились за місяць воювати...не недооцінюйте ворога..це ми цінимо людське життя у мордорі це просто м'ясо
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07.04.2022 17:45 Ответить
Ну как бы лапотные во время зелёнки здесь ещё не воевали. Так что особо нечему они не научились за это время, разве что окопы рыть в Рыжем лесу, да грабить, насиловать и убивать гражданских. Идти на Киев весной-летом и аж до середины осени, пока листва не спадет с деревьев это самоубийство. По этому никакого наступления на Киев, кроме демонстрационных действий на границе до конца года не будет. Но это не значит, что нужно расслабиться. Нужно готовиться, что наши сейчас и делают. Все эти разговоры это тактические маневры
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07.04.2022 18:02 Ответить
Belorus uze ucastvovala bojax v Ukraine vitebska desantniki vot sto iz nix ostalos.Tak sto govorit sto oni ne ucastvujet nenado.Byli razgromleni i oni
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07.04.2022 17:38 Ответить
Навіть якби не було цього, делікатно кажучи, сумнівного доказу, білорусь зараз є таким самим ворогом України, як і росія: з її території вдарили нам у спину. Щоправда, гідність народу білорусів рятують учасники батальйону ім. Кастуся Каліновського.
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07.04.2022 17:43 Ответить
Это тряпочка подкинутая русскими.
Участвовать - значит быть убитыми, значит приезжать в мешочке. В Беларуси об этом станет известно на след день. Как стало извесно о подорвавшемся на русской мине кгбшнике, буквально за сутки.
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07.04.2022 18:02 Ответить
Вас, на роSSии, по прежнему, по объявлениям на столбах набирают "в тролли"?

https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/38-я_отдельная_гвардейская_мотострелковая_бригада
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07.04.2022 18:08 Ответить
Nu da osibsia,togda.Ja ne s raski
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07.04.2022 18:31 Ответить
не тільки..а і перегрупувати та поповнити.....свіже м'со на убой привезуть..)(уйло не зупиниться поки не зупинити самого
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07.04.2022 17:41 Ответить
Багато це скільки? 200, 2000 чи 20 тис? Стільки і треба тримати на кордоні з білоруссю, а інших на Маріуполь. Арифметика проста. Що там шмарклі жувати? Ви ще й з геращенко порадьтесь. В яких ви училищах вчились?
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07.04.2022 17:42 Ответить
іду по рідному місту Хмельницький і ********.Наші люди стоять в черзі в воєнкомат,я сам вже три рази ходив щоб взяли в армію,но мені сказали що за віком і станом здоровя не гожуся, НО по місту гуляють і розважаються зграї біжинців,мужиків,такі здорові як коні,такі бики що одним виглядом моглиб налякати москалів,а вони за юбками ховаються. а я мать його вьоб.Та це що робиться.Якого хера не беруть в армію ні старих ні молодих і здорових.Нам що перемога не потрібна? Чи може всі сподіваються що зеленський подивиться в очі путіну і все припиниться? Шо відтягувати,кого відтягувати,які війська.Та в нас тисячі ходять табунами без діла.Та з них можна цілий фронт зібрати.Негайно оголошуйте тотальну мобілізацію для ВСІХ.Всі підем і викинем цю наволоч з нашого дому.
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07.04.2022 17:42 Ответить
Я західніше...погоджуюсь і бачу таку саму ситуацію.."біженців" так званих..Такі мордовороти повтікали щей на авто шо я в життю таких не бачив на рідних вулицях..
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07.04.2022 17:49 Ответить
В них проблема бо нема де патусіть і бухануть. А на закарпатті можна цілу армію з таких азабочєних зібрати
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07.04.2022 17:58 Ответить
Оружия нет. Так и говорят. Если есть свое то еще на блокпосту можно постоять...... с вертикалкой. Ну пару дней мешки с песком потаскать. А так, отправляют по домам. Мы ж не готовились в к войне. Зачем нам те же автоматы и пулеметы.
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07.04.2022 18:07 Ответить
Та хоча б на якихось роботах їх використовувати, завали розбирати, сміття вивозити. Бо на фронті з них, мабуть, толку не буде.
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07.04.2022 18:26 Ответить
Я 30-річний вінничанин, патріот України і усвідомлюю конституційний обов'язок захисту Вітчизни. Ухилятися від його виконання не збираюсь. Свого часу навіть подавав заявку в тероборону, проте мене не взяли тому, що вона вже була укомплектована. І до того ж, там віддавалася перевага людям із бойовим досвідом, до яких я не належу.
До центру комплектування ще не ходив тому, що знав про скажені черги там. І від волонтерів знайомих, коли задавав їм те саме питання, теж чув, що охочих служити не бракує, і що мені не варто поспішати.
Якби я був військовозобов'язаним і стояв на військовому обліку, то я однозначно за умови оголошення загальної мобілізації по закону був би зобов'язаний прийти до центру комплектування, не чекаючи повістки.
Проте, я після кількох місяців строкової служби у 2011-2012 роках був комісований за станом здоров'я і знятий з обліку військовозобов'язаних. Згідно постанови ВЛК, визнаний непридатним у мирний час і обмежено придатним у воєнний.
Впринципі почуваюся непогано, і якби мені прийшла повістка, то я б попросив медкомісію розглянути питання щодо поновлення мого статусу придатності.

Чи маю я в такому разі, не перебуваючи на обліку військовозобов'язаних, односторонній обов'язок прибути до центру комплектування, не чекаючи повістки? Допоможіть будь ласка розібратися в цьому питанні.
Захищати Батьківщину я зовсім не проти, і якби була повістка, то жодних питань не виникало б. Проте, почувши (і не лише від вас) про скажені черги дуже не хочеться, щоб мене у центрі комплектування мурижили або вимагали хабарі.
Адже я знаю про нечистих на руку посадовців військкоматів, які примудрялися одночасно вимагати на лапу і з тих, хто хоче служити, і з тих, хто хоче відкосити.
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07.04.2022 18:56 Ответить
Дуже не переживай, якщо будеш потрібен армії, тебе знайдуть. Працюй на своїй роботі, податки зараз державі теж потрібні. Якщо є час, займайся волонтерством. Все це працює на нашу спільну Перемогу.
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07.04.2022 19:59 Ответить
Я безробітний. Маю водійські права категорії ВС і впринципі зголосився б на безоплатній допомозі здійснювати як підмінний водій волонтерські перевезення, наближаючи цим Перемогу. Власного транспортного засобу не маю. Мій батько покійний був волонтером ще за часів АТО коли не було повномасштабного вторгнення і здійснив дві поїздки на Донбас в якості підмінного водія. Але декілька знайомих волонтерів відповіли, що в такій допомозі потреби немає.
З випадковими людьми у волонтерстві теж не хочу зв'язуватись: мій покійний батько був волонтером АТО і завдяки йому я знаю про певні підводні камені волонтерства. Наприклад, коли допомогу отримує зовсім не той, кому вона відправлялася.
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07.04.2022 20:11 Ответить
На шість бажаючих один автомат. Ще навіть першу хвилю самих підготовлених не забрали всю. Кажуть, поки досить. Наших там значно більше, ніж русні.
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07.04.2022 19:09 Ответить
Я таких кадрів бачив 25 лютого вранці. Їду я з пригорода Києва у РВК, а вони назустріч, на лексах, мерсах ML та GL, бехах Х7.
Мордаті всі як один, по 3-4 мужика в авто, без тіток...
Якось дуже схожі або на судей, або на прокурорів. Коротше, ще ті кадри...
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07.04.2022 20:03 Ответить
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07.04.2022 17:45 Ответить
//
Кадри з Маріуполя
які показують, як український БТР-4Е атакує два російські танки Т-72 з тилу з 30-мм гармати.
Судячи з усього, обидва ворожі танки отримали серйозні пошкодження

https://twitter.com/UAWeapons/status/1512060297607065602
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07.04.2022 17:50 Ответить
Надо заминировать всю белорусскую границу, ***** шастать
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07.04.2022 17:52 Ответить
русские заминировали - уже белкгбшник подорвался.на днях хоронили в закрытом гробу в Гомеле.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/7/462518/
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07.04.2022 18:04 Ответить
Я вот не пойму, нас хотят запугать или обосновать какие то договорняки.
Последние месседжи:
- Война продлится годы
- Всем надо эвакуироваться
- Россия готовится к наступлению на Донбасс
- Россия применит хим оружие
- Деблокада Мариуполя невозможна
- Нельзя перебрасывать войска из под Киева "бо Путін опять нападьот"
Сейчас самое время, пока рашисты зализывают раны после Киева, Чернигова и Сум, перебросить на юг или восток часть наших войск и контратаковать. Через месяц может уже быть поздно
Че то я не понимаю...
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07.04.2022 17:53 Ответить
І як же ж Генеральний штаб ЗСУ працює без твого таланта, невідомий полководцю!
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07.04.2022 18:03 Ответить
Цените... А если серьезно, почитайте историю по 2 мировой
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07.04.2022 18:10 Ответить
Чому намагаються?
Вони це роблять і гівно картопляне це робить.
І звичайно, частина ЗСУ буде чекати на північному, та північно-західному напрямку бо ніхто не знає чи підуть звідти орки на Україну, чи ні!
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07.04.2022 17:59 Ответить
Значить треба продовжувати мобілізацію, щоб всі бажаючі (та і не дуже бажаючі) могли дати мацкалям пздлєй.
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07.04.2022 18:02 Ответить
Ну так и ми нужно держать там войска и технику, вместо того чтобы на восток отправлять.
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07.04.2022 18:05 Ответить
Да не нойте вы диванные стратеги. Столько надо столько и оставят возле Киева, а сколько нужно пребросят туда, где нужно. Ровно также было с Волынским направлением, которое ждало картофельного наступления, а потом бац и полукотел возле для кацапов получился возле Киева
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07.04.2022 18:10 Ответить
На півночі білоруси пишуть що кацапи до нашого кордону тільки вантажівки з солдатами везуть, і паливозаправники. А техніку всю в рашку вивозять
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07.04.2022 19:53 Ответить
Так це очікувано
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07.04.2022 21:44 Ответить
 
 