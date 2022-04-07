Отведенные на территорию Беларуси войска РФ пытаются оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, - Минобороны

Отведенные с севера Украины на территорию Беларуси войска РФ пытаются оттянуть часть украинских подразделений к украинско-белорусской границе по другим направлениям.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузянык, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня многие подразделения войск РФ выведены на территорию Беларуси, чтобы восстановить боеспособность. Таким образом, российская армия, проводя там демонстрационные действия, пытается оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, чтобы они постоянно находились в районе украинско-белорусской границы в готовности к возможному наступлению", - сообщил Мотузянык на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, все еще сохраняется возможность привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к вооруженной агрессии против Украины.

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"Там определенные подразделения все еще продолжают выполнять задачи по дежурству на белорусско-украинской границе. Под усиленную охрану взяты мосты, переправы и железнодорожные пути, оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники. Чтобы скрыть деятельность российских войск в приграничных с Украиной районах власти Беларуси ввели ограничения на передвижение там населения", - отметил спикер МО.