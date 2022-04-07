Отведенные на территорию Беларуси войска РФ пытаются оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, - Минобороны
Отведенные с севера Украины на территорию Беларуси войска РФ пытаются оттянуть часть украинских подразделений к украинско-белорусской границе по другим направлениям.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузянык, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодня многие подразделения войск РФ выведены на территорию Беларуси, чтобы восстановить боеспособность. Таким образом, российская армия, проводя там демонстрационные действия, пытается оттянуть часть украинских подразделений по другим направлениям, чтобы они постоянно находились в районе украинско-белорусской границы в готовности к возможному наступлению", - сообщил Мотузянык на брифинге в четверг.
Кроме того, по его словам, все еще сохраняется возможность привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к вооруженной агрессии против Украины.
"Там определенные подразделения все еще продолжают выполнять задачи по дежурству на белорусско-украинской границе. Под усиленную охрану взяты мосты, переправы и железнодорожные пути, оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники. Чтобы скрыть деятельность российских войск в приграничных с Украиной районах власти Беларуси ввели ограничения на передвижение там населения", - отметил спикер МО.
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все одно, ці лінії ************ - поки існує мордор нам спокою не буде.
Головне, щоб військове керівництво швидко ці помилки врахувало...
три лінії фортифікації, побудовані Порохом та Пастором тримають оборони
Участвовать - значит быть убитыми, значит приезжать в мешочке. В Беларуси об этом станет известно на след день. Как стало извесно о подорвавшемся на русской мине кгбшнике, буквально за сутки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/38-я_отдельная_гвардейская_мотострелковая_бригада
До центру комплектування ще не ходив тому, що знав про скажені черги там. І від волонтерів знайомих, коли задавав їм те саме питання, теж чув, що охочих служити не бракує, і що мені не варто поспішати.
Якби я був військовозобов'язаним і стояв на військовому обліку, то я однозначно за умови оголошення загальної мобілізації по закону був би зобов'язаний прийти до центру комплектування, не чекаючи повістки.
Проте, я після кількох місяців строкової служби у 2011-2012 роках був комісований за станом здоров'я і знятий з обліку військовозобов'язаних. Згідно постанови ВЛК, визнаний непридатним у мирний час і обмежено придатним у воєнний.
Впринципі почуваюся непогано, і якби мені прийшла повістка, то я б попросив медкомісію розглянути питання щодо поновлення мого статусу придатності.
Чи маю я в такому разі, не перебуваючи на обліку військовозобов'язаних, односторонній обов'язок прибути до центру комплектування, не чекаючи повістки? Допоможіть будь ласка розібратися в цьому питанні.
Захищати Батьківщину я зовсім не проти, і якби була повістка, то жодних питань не виникало б. Проте, почувши (і не лише від вас) про скажені черги дуже не хочеться, щоб мене у центрі комплектування мурижили або вимагали хабарі.
Адже я знаю про нечистих на руку посадовців військкоматів, які примудрялися одночасно вимагати на лапу і з тих, хто хоче служити, і з тих, хто хоче відкосити.
З випадковими людьми у волонтерстві теж не хочу зв'язуватись: мій покійний батько був волонтером АТО і завдяки йому я знаю про певні підводні камені волонтерства. Наприклад, коли допомогу отримує зовсім не той, кому вона відправлялася.
Мордаті всі як один, по 3-4 мужика в авто, без тіток...
Якось дуже схожі або на судей, або на прокурорів. Коротше, ще ті кадри...
Кадри з Маріуполя
які показують, як український БТР-4Е атакує два російські танки Т-72 з тилу з 30-мм гармати.
Судячи з усього, обидва ворожі танки отримали серйозні пошкодження
https://twitter.com/UAWeapons/status/1512060297607065602
https://charter97.org/ru/news/2022/4/7/462518/
Последние месседжи:
- Война продлится годы
- Всем надо эвакуироваться
- Россия готовится к наступлению на Донбасс
- Россия применит хим оружие
- Деблокада Мариуполя невозможна
- Нельзя перебрасывать войска из под Киева "бо Путін опять нападьот"
Сейчас самое время, пока рашисты зализывают раны после Киева, Чернигова и Сум, перебросить на юг или восток часть наших войск и контратаковать. Через месяц может уже быть поздно
Че то я не понимаю...
Вони це роблять і гівно картопляне це робить.
І звичайно, частина ЗСУ буде чекати на північному, та північно-західному напрямку бо ніхто не знає чи підуть звідти орки на Україну, чи ні!