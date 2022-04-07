Сенат США одобрил упразднение статуса "наибольшего содействия" в торговле для России
Сенат Соединенных Штатов поддержал закон, лишивший Россию и Беларусь статуса "наибольшего содействия" в торговле из-за вторжения в Украину. Документ позволит повысить тарифы на импорт из этих двух стран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По мере продолжения голосования большинство членов Сената поддержали отмену статуса постоянных нормальных торговых отношений (PNTR), что явилось последней попыткой Конгресса оказывать экономическое давление на Москву и ее близкого союзника Беларусь.
Отметим, что лишение статуса "наибольшего содействия" позволит США избирательно увеличивать импортные тарифы для России, вводить квоты, лимиты, запреты на российские товары и услуги.
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+6 mrSmith
показать весь комментарий07.04.2022 18:39
+5 Danilo Kosmina #241992
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+3 Office Den Haag
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США завдають удари поступово, але дуже точно і це сильні удари!
Нажаль.