Сенат США одобрил упразднение статуса "наибольшего содействия" в торговле для России

Сенат Соединенных Штатов поддержал закон, лишивший Россию и Беларусь статуса "наибольшего содействия" в торговле из-за вторжения в Украину. Документ позволит повысить тарифы на импорт из этих двух стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мере продолжения голосования большинство членов Сената поддержали отмену статуса постоянных нормальных торговых отношений (PNTR), что явилось последней попыткой Конгресса оказывать экономическое давление на Москву и ее близкого союзника Беларусь.

Отметим, что лишение статуса "наибольшего содействия" позволит США избирательно увеличивать импортные тарифы для России, вводить квоты, лимиты, запреты на российские товары и услуги.

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