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Сенат США одобрил упразднение статуса "наибольшего содействия" в торговле для России

сенат

Сенат Соединенных Штатов поддержал закон, лишивший Россию и Беларусь статуса "наибольшего содействия" в торговле из-за вторжения в Украину. Документ позволит повысить тарифы на импорт из этих двух стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мере продолжения голосования большинство членов Сената поддержали отмену статуса постоянных нормальных торговых отношений (PNTR), что явилось последней попыткой Конгресса оказывать экономическое давление на Москву и ее близкого союзника Беларусь.

Отметим, что лишение статуса "наибольшего содействия" позволит США избирательно увеличивать импортные тарифы для России, вводить квоты, лимиты, запреты на российские товары и услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США принял законопроект о ленд-лизе, он позволит быстрее поставлять оружие Украине, - Politico

россия (95418) торговля (952) Сенат США (499)


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Топ комментарии
+6
Це приємна новина.
США завдають удари поступово, але дуже точно і це сильні удари!
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07.04.2022 18:39
+5
многоходовочки хйла порвуть Московію
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07.04.2022 18:39
+3
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07.04.2022 19:09
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1372909099888232&id=100015074650605&sfnsn=scwspwa Жирік скандалить в аду))
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07.04.2022 18:38 Ответить
многоходовочки хйла порвуть Московію
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07.04.2022 18:39 Ответить
Це приємна новина.
США завдають удари поступово, але дуже точно і це сильні удари!
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07.04.2022 18:39 Ответить
В цьому проблема демократії.
Нажаль.
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07.04.2022 18:57 Ответить
ЕЕЕЕ! Що за бєспрідєл?!!! Тепер за лапті американцям прийдеться платити більше?!
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07.04.2022 18:50 Ответить
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07.04.2022 19:09 Ответить
І це на 44-й день війни!!!!....
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07.04.2022 19:25 Ответить
Вы давайте про Ленд Лиз сегодня доголосуйте, а то уйдете на две недели, а у нас их нет.
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07.04.2022 19:25 Ответить
 
 