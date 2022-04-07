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Новости Санкции против России
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Министерство торговли США запретило американский экспорт деталей трем авиакомпаниям РФ

літак,аерофлот

Министерство торговли США в четверг заблокировало трем российским авиакомпаниям возможность получать экспортируемые детали из США из-за нарушения экспортного контроля в рамках санкций, введенных после вторжения в Украину. Запрет распространяется на "Аэрофлот", Azur Air и Utair.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Этот шаг, касающийся российского флагманского перевозчика "Аэрофлот" вместе с авиакомпаниями Azur Air и Utair и является попыткой ограничить авиакомпании от глобальной экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые санкции идут за объявленными накануне ограничениями против крупнейших российских банков и дочерей президента России Владимира Путина.

"В результате распоряжений российские авиакомпании со временем "в основном не смогут продолжать ни международные полеты, ни внутри страны", - сказал Мэтью Аксельрод, помощник министра торговли по вопросам экспорта.

"Очевидно, тяжело продолжать летать, если вы не можете обслуживать свои самолеты", - сказал Аксельрод в четверг на брифинге для прессы. Приказы Министерства торговли действуют в течение полугода, но могут быть продлены. Они фактически запрещают использование американских деталей для обслуживания самолетов, а также исполнение контрактов на техническое обслуживание самолетов.

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россия (95418) санкции (11268) США (26511) Аэрофлот (46)


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Топ комментарии
+4
Лопат может быть и организуют,лопаток разве в мечтах
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07.04.2022 19:27
+3
"А я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает"
(Ив.Вас. меняет професию).
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07.04.2022 19:16
+2
Щас кацапи по-бирєнькому організують на Уралвагонзаводі випуск лопаток для «Боїнгів-737». За дюймовими стандартами 🤣
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07.04.2022 19:25
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"А я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает"
(Ив.Вас. меняет професию).
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07.04.2022 19:16 Ответить
Щас кацапи по-бирєнькому організують на Уралвагонзаводі випуск лопаток для «Боїнгів-737». За дюймовими стандартами 🤣
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07.04.2022 19:25 Ответить
Лопат может быть и организуют,лопаток разве в мечтах
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07.04.2022 19:27 Ответить
Точно. І відправиться «Боїнг» з такими лопат[к]ами для турбіни у свій рейс. Останній.
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07.04.2022 19:32 Ответить
Для начала сортамент сплавов советский (а кацапы его полностью унаследовали) и американский редко когда совпадают. Даже если взять американский станок с ЧПУ, сделать копию американской лопатки для двигателя один в один, вовсе не факт, что она будет работать, а не заклинит или затрет там прилегающие поверхности. Под нагрузкой и температурой размеры лопаток сильно меняются, а зазоры между ними и неподвижными частями - доля миллиметров и там всё рассчитывается так, чтобы расширение одних частей компенсировало изменение размеров других частей. У кацапов тоже есть неплохие жаропрочные стали и титановые сплавы, но они тупо другие, с другими физико-техническими характеристиками. А сделать другой сплав - это надо знать нюансы технологии, просто взять и намешать компонентов, расплавить,а потом охладить - не выйдет. Они вон даже запорожские движки скозлить не сумели, вечно были проблемы.
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07.04.2022 21:21 Ответить
Дякую за Ваш коментар. А в кацапів не лише кілька сотень «дюймових» Боїнгів, а ще й кілька сотень Ейрбасів. Там хоч і метрика, але впевнений, випуск запчастин до них вони теж не зможуть освоїти.

Де ж тоді їм брати ті лопатки? Будуть «барижити» у Китаю? Якої Ви думки з цього приводу?
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07.04.2022 21:38 Ответить
Сначала будут часть самолетов пускать на доноры. Потом всё это тихо станет в углах аэропортов. Иран, который под аналогичными санкциями, это всё уже проходил, в результате сотни эйрбасов догнивают на площадках. Китай (который к Ирану тоже весьма доброжелательно относится, и даже поставляет туда свое оружие) в этом смысле никак не помог. Потому что левак могут гнать только подпольные подвальные лавочки дядюшки Ляо, где шустрые китайцы в шлепках и майках разливают руками металл. В Китае есть легальные производители запчастей для самолетов, но они не хотят пачкать свою репутацию, им рынок США и ЕС куда важнее. А именно самолетный рынок запчастей имеет свою особенность, на любом самолете любую деталь можно пробить, где, когда и кем она сделана. Вплоть до фамилий рабочих, которые там гайки, к примеру, контрили.
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07.04.2022 22:16 Ответить
А самолеты летать будут. Есть так называемый "мокрый лизинг", когда одна авиакомпания сдает в аренду самолет другой авиакомпании вместе с экипажем, обслуживанием, едой и прочим. Фактически, только выплачивают комиссионные за то, что работают на чужом утвержденном маршруте. Уже сейчас из Москвы в Брюссель летает китайская авиакомпания. Кстати, самолет МАУ, который сбили в Иране, как раз и был в мокром лизинге, и летел из Ирана в Канаду, хотя, казалось бы, причем тут Украина. Иранцы именно так и сделали, на свой рейс взяли в мокрый лизинг самолет МАУ.
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07.04.2022 22:29 Ответить
Скоро в лаптестан можно будет импортировать только бусы и погремушки
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07.04.2022 19:33 Ответить
на метле пусть летают, стартуя с батута
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07.04.2022 20:39 Ответить
будут покупать серез левые конторы
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07.04.2022 21:09 Ответить
 
 