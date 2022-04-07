Министерство торговли США запретило американский экспорт деталей трем авиакомпаниям РФ

Министерство торговли США в четверг заблокировало трем российским авиакомпаниям возможность получать экспортируемые детали из США из-за нарушения экспортного контроля в рамках санкций, введенных после вторжения в Украину. Запрет распространяется на "Аэрофлот", Azur Air и Utair.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Этот шаг, касающийся российского флагманского перевозчика "Аэрофлот" вместе с авиакомпаниями Azur Air и Utair и является попыткой ограничить авиакомпании от глобальной экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые санкции идут за объявленными накануне ограничениями против крупнейших российских банков и дочерей президента России Владимира Путина.

"В результате распоряжений российские авиакомпании со временем "в основном не смогут продолжать ни международные полеты, ни внутри страны", - сказал Мэтью Аксельрод, помощник министра торговли по вопросам экспорта.

"Очевидно, тяжело продолжать летать, если вы не можете обслуживать свои самолеты", - сказал Аксельрод в четверг на брифинге для прессы. Приказы Министерства торговли действуют в течение полугода, но могут быть продлены. Они фактически запрещают использование американских деталей для обслуживания самолетов, а также исполнение контрактов на техническое обслуживание самолетов.

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