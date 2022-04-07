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Новости Агрессия России против Украины Война
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Трое жителей Донбасса передавали оккупантам информацию о ВСУ. Они задержаны, – Офис Генпрокурора

наручники

Трое жителей Донецкой области передавали информацию о местах дислокации блокпостов и перемещении военных ВСУ. Это квалифицируется как государственная измена во время военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В сообщении отмечается: "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении трем жителям Донбасса в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

По данным следствия, в марте 2022 года жители Бахмутского, Краматорского и Волновахского района добровольно согласились передавать представителям оккупационной администрации РФ информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождении и перемещении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины.

Для выполнения поставленных задач подозреваемые присылали оккупантам через мессенджер Telegram голосовые сообщения и скриншоты Google-карты с сделанными собственноручно пометками указанных территорий.

Полученная информация использовалась вооруженными силами РФ во время агрессии на территории Украины. Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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шпионаж (1382) Донецкая область (9570) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+18
Чому не розстріляні? Просто цікаво. Хтось може пояснити?
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07.04.2022 19:25
+17
Яка застава? Люди добрі, чи ви здуріли? Це означатиме, що воно вийде і буде далі гадити нам. Під час військового положення не можна відпускати під заставу! Це не економічний злочин, під загрозою наші життя!
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07.04.2022 19:35
+12
Що за мразь придумала можливість застави за всі види злочинів?Повинні бути статті за якими застави не може бути.Чому є можливість відпустити зрадників,якщо вони внесуть заставу?
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07.04.2022 19:36
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Чому не розстріляні? Просто цікаво. Хтось може пояснити?
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07.04.2022 19:25 Ответить
бо все таки треба щоб був суд, бо так можна кого хош звинуватити і розстріляти.
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07.04.2022 19:27 Ответить
Ага. Печерський суд.
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07.04.2022 19:32 Ответить
Але ж відпускати зрадника під зеставу... Суддям не болить, що через їхню наводку гинули УКРАЇНЦІ? Чи судді не українці? Якщо зрадників відпустить, то суддів на їх мсце!
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07.04.2022 20:24 Ответить
Допитати і розіп'яти
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07.04.2022 19:28 Ответить
За яйця на стовпчику підвісить, хай лікуються від рашизму
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07.04.2022 19:28 Ответить
а може це жiнки
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07.04.2022 19:30 Ответить
Хірургічно змінити підлогу і потім підвісити за яйця
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07.04.2022 19:35 Ответить
Підлогу?????????
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07.04.2022 19:57 Ответить
Так! Щоб випробовували пекельні борошна!
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07.04.2022 20:50 Ответить
Тоді за хвости
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07.04.2022 19:40 Ответить
На востоке этой ваты куева туча рулонов. Эту прокасапскую гниль не выбить. Даже беженцы на западе один хрен мозгами с ху.лом.
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07.04.2022 19:28 Ответить
Им надо передать толстый дилдо а анал. И сфотографировать. Попутного х¥я в сраку, дебилоиды!
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07.04.2022 19:28 Ответить
Досудове розслідування повинно бути поменьше, поменьше днів і в тюрьму.
І що характерно, їх використав противник, і все, вже ніколи ніхто і не згадає, і їх ні на кого не обміняють.
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07.04.2022 19:29 Ответить
Яка ***** застава?
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07.04.2022 19:29 Ответить
Про яку портнов давно подбав. Треш. Я не знаю,що ще повинно статися в Україні,щоб закінчився цей абсурд і маразм.🤷
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07.04.2022 19:34 Ответить
Яка застава? Люди добрі, чи ви здуріли? Це означатиме, що воно вийде і буде далі гадити нам. Під час військового положення не можна відпускати під заставу! Це не економічний злочин, під загрозою наші життя!
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07.04.2022 19:35 Ответить
Уроки з Царьовим нічому не навчили - він хизувався, що вносив застави за бойовиків і вони тупо тікали з-під домашнього арешту. Застава під час війни - це злочин!
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07.04.2022 20:19 Ответить
Що за мразь придумала можливість застави за всі види злочинів?Повинні бути статті за якими застави не може бути.Чому є можливість відпустити зрадників,якщо вони внесуть заставу?
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07.04.2022 19:36 Ответить
На время войны эти вопросы должен решать военный суд по законам военного времени, а не гражданский. Опять тормозим.
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07.04.2022 19:36 Ответить
Фото, ФИО и т.д., после получения от них информации надо выкладывать везде где только можно, сразу после расстрела. И фото падали до так же после.
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07.04.2022 19:39 Ответить
Французький манікюр на постері новини, мабуть про щось тонко натякає)
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07.04.2022 19:40 Ответить
а який розмір застави? 17 гривень?
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07.04.2022 19:41 Ответить
Какой залог за государственную измену в военное время, где ваша расстрельная статья, неужели вы жалеете этих предателей, которые помогают врагу убивать наших воинов и мирных жителей?
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07.04.2022 19:42 Ответить
у нас війна, чи гра "зарніца" ?
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07.04.2022 19:44 Ответить
Вони повинні бути не затримані, а ліквідовані, щоб іншим не повадно було, бо вони не бояться попасти у руки українців, а от своїх російських кураторів бояться, бо ті не панькаються, хоча саме ми обороняємо країну!
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07.04.2022 19:45 Ответить
Венидиктова! какая застава? ты в своем уме? Мало того что среди беженцев полно не выявленных тварей , так ты еще и выявленных посадить не можешь
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07.04.2022 20:59 Ответить
Там їх більше
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07.04.2022 21:37 Ответить
 
 