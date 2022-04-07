Трое жителей Донбасса передавали оккупантам информацию о ВСУ. Они задержаны, – Офис Генпрокурора

Трое жителей Донецкой области передавали информацию о местах дислокации блокпостов и перемещении военных ВСУ. Это квалифицируется как государственная измена во время военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В сообщении отмечается: "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении трем жителям Донбасса в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

По данным следствия, в марте 2022 года жители Бахмутского, Краматорского и Волновахского района добровольно согласились передавать представителям оккупационной администрации РФ информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождении и перемещении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины.

Для выполнения поставленных задач подозреваемые присылали оккупантам через мессенджер Telegram голосовые сообщения и скриншоты Google-карты с сделанными собственноручно пометками указанных территорий.

Полученная информация использовалась вооруженными силами РФ во время агрессии на территории Украины. Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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