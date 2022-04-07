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Новости Война Резня в Буче
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Тела более 400 убитых оккупантами гражданских уже нашли на территории Киевщины, - Геращенко

буча,ірпінь

Сейчас известно о более чем 400 убитых мирных гражданах Украины на территории Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"К настоящему времени уже известно о более чем 400 убитых мирных гражданах на территории Киевской области. Но это число будет расти еще больше и больше", - рассказал он.

По словам Геращенко, уже известны фамилии руководителей военных подразделений россии уровня батальонов и рот, которые находились на территории Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

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"Наши разведчики взяли эти данные, и они известны прокурорам, которые будут вести это дело, и делать так, чтобы ни один подонок не ушел от правосудия. Понятно, что все эти военные преступники знают о своих преступлениях, знают, что они известны. И мы понимаем, что, возможно, они будут всегда сидеть в российской федерации и не выезжать за ее пределы, но если они будут выезжать за ее пределы, то будут срабатывать механизмы Интерпола для того, чтобы их искать", - добавил советник главы МВД.

Кроме того, отметил он, сейчас в социальных сетях есть много инициатив и призывов "для создания украинского Моссада, который бы находил где угодно и уничтожал тех лиц, которые причастны к убийству гражданских лиц, к их пыткам".

"На улицах Бучи были найдены после освобождения 28 тел погибших. Кроме того, в городе Буча, в детском лагере "Подснежник", было найдено 5 тел погибших украинцев, которых пытали в подвале спецназовцы одного из российских военных подразделений. У четырех из них были связаны руки за спиной... Их подвергали пыткам. У одного из них была разбита голова ударом приклада. Других застрелили", - рассказал Геращенко.

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Киевская область (4120) Геращенко Антон (1438) Буча (459)


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Он кто такой, этот геращенко? При каких делах он, чтоб об этом говорить? Зачем вобще свой рот открывает? Пусть автомат в руки возьмёт и идёт воевать, балабол!
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07.04.2022 19:32 Ответить
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07.04.2022 19:38 Ответить
Они шли уничтожать украинцев, чтобы ничего украинского на этой земле не осталось и не смогло уже возродиться.
Оккупант российский или белорусский позывной "Витебск" - "Я б на этой Украине мочил бы всех - детей, женщин, мужчин, жалко только собак и котов, которых они побросали"

«Я сидів у колодязі, де зараз лежить мертвий чоловік». Історія чоловіка, який пережив полон

https://www.youtube.com/watch?v=HPqmJA3MbU0
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07.04.2022 19:50 Ответить
Так Мосад буде створений в Украини чи ні??скильки можн ******* зробить вже якись отряд який буде зачищати цих оркив !скильки можна бла ,бла,бла,,робить щось ???той же Василь Бурба якраз може зробити але цьго подонка Олега Татарова гниду злуюбучу може кто пристрелить ????
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07.04.2022 20:18 Ответить
 
 