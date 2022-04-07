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Новости Агрессия России против Украины Война
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Я благодарен Кипру за решение о недопуске российских кораблей в порты, - Зеленский в обращении к кипрскому парламенту

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Кипра, поблагодарил кипрские власти за решение о недопуске российских военных кораблей в порты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в обращении Зеленского.

"Народ Кипра! Я благодарен вам за принципиальность, с которой вы отреагировали вместе со всем Европейским Союзом на полномасштабное вторжение России. Вы приняли сильное решение – о недопуске российских военных кораблей в ваши порты. Это действительно усиливает безопасность во всем нашем регионе", - заявил Зеленский.

Также глава государства поблагодарил киприотов за оказание финансовой и гуманитарной помощи Украине, за принятую кипрским парламентом резолюцию в поддержку Украины.

В то же время, как отметил Зеленский, в условиях, когда украинские граждане продолжают гибнуть, а Россия все еще готовит планы нового наступления и не желает искать мир с Украиной, нужно полное закрытие портов всех демократических стран ЕС для российских судов.

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"Это должно быть общее решение на уровне ЕС", - сказал он, добавив, что сам Кипр может обеспечить приостановление использования гражданами России яхт и других судов, принадлежащих им на Кипре.

"Но на уровне вашего государства можно как минимум заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов, которые есть в ваших водах. Вы можете остановить действующие привилегии для граждан РФ, начиная с так называемых золотых паспортов для всех россиян без исключения и заканчивая двойным гражданством для них", – призвал президент.

Также Зеленский предложил киприотам относиться "по старинке" к тем гражданам России, которые имеют на Кипре имущество или паспорта, в отношении которых будет четко доказано, что они осуждают военные преступления России в Украине и не имеют цели использовать юрисдикции Кипра во избежание санкций или других ограничений.

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Зеленский Владимир (20268) Кипр (230) корабль (2041)


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Топ комментарии
+7
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07.04.2022 19:48
+5
Мабуть дякує за опшори.
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07.04.2022 19:45
+5
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07.04.2022 19:56
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07.04.2022 19:42 Ответить
А у мене є гіфка де йому б"ють морду в думі.
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07.04.2022 19:46 Ответить
Впадёт в уныние и потихоньку развалится.
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07.04.2022 20:33 Ответить
нє, я там обвів рептілоїда ))
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07.04.2022 20:35 Ответить
О, шось у ліс здохло. Замість вийожуватися Зєля вивчів слово "дякую". Парніша прогресує на очах.
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07.04.2022 19:43 Ответить
Мабуть дякує за опшори.
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07.04.2022 19:45 Ответить
та він дужедякул вже давно
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07.04.2022 20:48 Ответить
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07.04.2022 19:48 Ответить
Европарламент выступил за немедленное эмбарго газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За такие меры проголосовали 513 евродепутатов, против были 22 парламентария, еще 19 - воздержались, сообщает наш корреспондент из Брюсселя
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07.04.2022 19:53 Ответить
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07.04.2022 19:56 Ответить
нононо...не разкачуй лодку а то пиня нападе
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07.04.2022 20:49 Ответить
"У нас цю абсолютно вірну цитату Анджея Дуди протрактували, як звернення до Макрона. От тільки не зовсім сходиться. З тих польських матеріалів, які переглядав, бачив жорсткий випад на адресу президента Франції лише від прем'єра Польщі. А слова президента Дуди польські видання подають без конкретного адресата, тобто, як спрямовані всім охочим зайвий раз поговорити з пуйлом. Пан Дуда це застереження ще й прив'язав до іншого вислову стосовно геноциду на Київщині, наголошуючи, що не можна про щось розмовляти з людиною, яка не виконує жодної домовленості й обіцянки, а також коїть злочини проти людяності. А ще тут чітка фраза, що путіну треба ставити ультиматуми, а не сюсюкатися з ним.

І ви впевнені, що це лише до Макрона або Шольца звернення?











431431





44 Shares
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07.04.2022 20:02 Ответить
У них не було вибору
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07.04.2022 21:36 Ответить
 
 