Я благодарен Кипру за решение о недопуске российских кораблей в порты, - Зеленский в обращении к кипрскому парламенту
Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Кипра, поблагодарил кипрские власти за решение о недопуске российских военных кораблей в порты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в обращении Зеленского.
"Народ Кипра! Я благодарен вам за принципиальность, с которой вы отреагировали вместе со всем Европейским Союзом на полномасштабное вторжение России. Вы приняли сильное решение – о недопуске российских военных кораблей в ваши порты. Это действительно усиливает безопасность во всем нашем регионе", - заявил Зеленский.
Также глава государства поблагодарил киприотов за оказание финансовой и гуманитарной помощи Украине, за принятую кипрским парламентом резолюцию в поддержку Украины.
В то же время, как отметил Зеленский, в условиях, когда украинские граждане продолжают гибнуть, а Россия все еще готовит планы нового наступления и не желает искать мир с Украиной, нужно полное закрытие портов всех демократических стран ЕС для российских судов.
"Это должно быть общее решение на уровне ЕС", - сказал он, добавив, что сам Кипр может обеспечить приостановление использования гражданами России яхт и других судов, принадлежащих им на Кипре.
"Но на уровне вашего государства можно как минимум заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов, которые есть в ваших водах. Вы можете остановить действующие привилегии для граждан РФ, начиная с так называемых золотых паспортов для всех россиян без исключения и заканчивая двойным гражданством для них", – призвал президент.
Также Зеленский предложил киприотам относиться "по старинке" к тем гражданам России, которые имеют на Кипре имущество или паспорта, в отношении которых будет четко доказано, что они осуждают военные преступления России в Украине и не имеют цели использовать юрисдикции Кипра во избежание санкций или других ограничений.
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