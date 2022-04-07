"Парад пленных" украинских морпехов - кремлевский фейк: "Не верьте ордынской нечисти"

Информация о "параде пленных" украинских морпехов, публиковавшаяся росСМИ, является постановкой.

Об этом пишет Ростислав Семкив, сообщает Цензор.НЕТ.

Доказательством тому служит то, что на "пехотинцах" отсутствуют элементы военной формы, которые обычно носят настоящие морские пехотинцы.

Также карманы разгрузок на "пленниках" заполнены, а не пустые, что должно быть при задержании бойцов. Карманы разгрузок закрыты, что также не разрешается при задержании пленных.

В то же время на рукавах всех "пленных" кроме двух нет желтого или синего скотча. Их используют украинские военные, чтобы отличить свои подразделения от вражеских.

Несмотря на то, что военные пробыли в окружении более 2 недель, все выглядят хорошо выбритыми, никто не загрязнен сажей и не имеет на себе рваной одежды.

Ранее кремлевские пропагандисты опубликовали видео, на котором, якобы более двухсот морпехов 503-го ОБМП сдаются в плен рашистам.

503 ОБМП в Facebook сообщил: "Друзья, не верьте ордынской нечисти! 503 ОБМП никому не сдавался и продолжает давать оккупантам тягла там где это необходимо!".

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