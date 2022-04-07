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"Парад пленных" украинских морпехов - кремлевский фейк: "Не верьте ордынской нечисти"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені

Информация о "параде пленных" украинских морпехов, публиковавшаяся росСМИ, является постановкой.

Об этом пишет Ростислав Семкив, сообщает Цензор.НЕТ.

Доказательством тому служит то, что на "пехотинцах" отсутствуют элементы военной формы, которые обычно носят настоящие морские пехотинцы.

Также карманы разгрузок на "пленниках" заполнены, а не пустые, что должно быть при задержании бойцов. Карманы разгрузок закрыты, что также не разрешается при задержании пленных.

В то же время на рукавах всех "пленных" кроме двух нет желтого или синего скотча. Их используют украинские военные, чтобы отличить свои подразделения от вражеских.

Несмотря на то, что военные пробыли в окружении более 2 недель, все выглядят хорошо выбритыми, никто не загрязнен сажей и не имеет на себе рваной одежды.

Ранее кремлевские пропагандисты опубликовали видео, на котором, якобы более двухсот морпехов 503-го ОБМП сдаются в плен рашистам.

503 ОБМП в Facebook сообщил: "Друзья, не верьте ордынской нечисти! 503 ОБМП никому не сдавался и продолжает давать оккупантам тягла там где это необходимо!".

Читайте: Так делают только перед капитуляцией, - экс-пленный Жемчугов о возможном обмене пленными

Парад пленных украинских морпехов - кремлевский фейк: Не верьте ордынской нечисти 01
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Топ комментарии
+46
Жодному слову москалів вірити не можна, абсолютно!
Таксамо як і угоди підписані з ними не варті навіть паперу на якому вони написані.

Все що пишуть москалі потрібно навчитись сприймати навпаки, тоді це більш-менш буде схоже на правду.
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07.04.2022 19:57
+25
"У нас цю абсолютно вірну цитату Анджея Дуди протрактували, як звернення до Макрона. От тільки не зовсім сходиться. З тих польських матеріалів, які переглядав, бачив жорсткий випад на адресу президента Франції лише від прем'єра Польщі. А слова президента Дуди польські видання подають без конкретного адресата, тобто, як спрямовані всім охочим зайвий раз поговорити з пуйлом. Пан Дуда це застереження ще й прив'язав до іншого вислову стосовно геноциду на Київщині, наголошуючи, що не можна про щось розмовляти з людиною, яка не виконує жодної домовленості й обіцянки, а також коїть злочини проти людяності. А ще тут чітка фраза, що путіну треба ставити ультиматуми, а не сюсюкатися з ним.

І ви впевнені, що це лише до Макрона або Шольца звернення?











431431





44 Shares
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07.04.2022 20:01
+20
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07.04.2022 19:58
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жодному слову москалів вірити не можна, абсолютно!
Таксамо як і угоди підписані з ними не варті навіть паперу на якому вони написані.

Все що пишуть москалі потрібно навчитись сприймати навпаки, тоді це більш-менш буде схоже на правду.
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07.04.2022 19:57 Ответить
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07.04.2022 19:58 Ответить
зацените видос: оккупантов в Марике кроют чем-то не понятным..., ето трешак пипец....
https://twitter.com/i/status/1512061783510380566
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07.04.2022 19:59 Ответить
пушкой
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07.04.2022 20:02 Ответить
Буцифал
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07.04.2022 20:07 Ответить
БТР 4 Буцефал. З0 мм. пушка.
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07.04.2022 20:12 Ответить
https://youtu.be/P6THwNemlgI
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07.04.2022 20:18 Ответить
Від такой стрілянини у мене ЄЙФОРІЯ!!!
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07.04.2022 22:06 Ответить
БТР-4Е пушка 30мм вот видео
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07.04.2022 20:29 Ответить
Видео тоже, но с пояснениями на английском
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07.04.2022 20:32 Ответить
Похоже по оркам лазером шмаляют
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07.04.2022 20:45 Ответить
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07.04.2022 21:19 Ответить
Та нахєр те кацапське іржаве залізяччя, - тут котик дає інтерв'ю...

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07.04.2022 20:00 Ответить
Коти всіх країн, єднайтеся!

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07.04.2022 20:19 Ответить
"У нас цю абсолютно вірну цитату Анджея Дуди протрактували, як звернення до Макрона. От тільки не зовсім сходиться. З тих польських матеріалів, які переглядав, бачив жорсткий випад на адресу президента Франції лише від прем'єра Польщі. А слова президента Дуди польські видання подають без конкретного адресата, тобто, як спрямовані всім охочим зайвий раз поговорити з пуйлом. Пан Дуда це застереження ще й прив'язав до іншого вислову стосовно геноциду на Київщині, наголошуючи, що не можна про щось розмовляти з людиною, яка не виконує жодної домовленості й обіцянки, а також коїть злочини проти людяності. А ще тут чітка фраза, що путіну треба ставити ультиматуми, а не сюсюкатися з ним.

І ви впевнені, що це лише до Макрона або Шольца звернення?











431431





44 Shares
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07.04.2022 20:01 Ответить
Бачив це відео на якомусь начебто ліберальному росзмі, був розпач, тепер слава Богу відлягло
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07.04.2022 20:01 Ответить
я тоже так расстроился....
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08.04.2022 01:08 Ответить
Свинособаки рукожопые от природы. Они даже фейк нормальный сделать не могут...
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07.04.2022 20:01 Ответить
Це як із стюардесами. Може одна школа акторів, думаю в нього ще буде не одна роль.
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07.04.2022 20:15 Ответить
"я сама дочь ваєнного, усьо нє так адназначна!"(с) Ще й мальчика в трусиках зіграє, стопудово))
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07.04.2022 20:28 Ответить
. .
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07.04.2022 20:02 Ответить
или Ленфильм, там тоже хорошую клюкву могут делать
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07.04.2022 20:09 Ответить
Вже були повідомлення, як мокши захопили цивільних, перевдягли в військову форму, та потім видавали за наших військових.
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07.04.2022 20:12 Ответить
Ну на тебе Тома Купера
https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-4-5-april-2022-c48bc3767176
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07.04.2022 20:38 Ответить
А ВЗУТТЯ ??? Хіба наші воїни ходять в чоботях якихось?
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07.04.2022 20:38 Ответить
Ну нахрєна розповідати,що там не так? Щоб висновки зробили?
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07.04.2022 20:39 Ответить
Вони занадто тупі та криворукі, і занадто покладаються на "авось і так сайдьот", щоб це їм допомогло...
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07.04.2022 20:54 Ответить
Чому індонезійські канали подібні фейки транслюють? Мені в Ютубі відео якраз з цим фейком попало на одному з індонезійських каналів і цей канал дуже багато транслює чеченців, які в Маріуполі "воюють". На чиї стороні Індонезія?
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07.04.2022 20:53 Ответить
Очевидно що це фейк.Солдати після 1 місяця оборони Маріуполя очевидно що мали би виглядати більш втомленими і брудними. Тільки не ясно хто ці люди.Або це ті наші полонені які були захоплені в перші тижні війни і тепер виставлені на показ або це цивільні які перевдягнені в військову форму.
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07.04.2022 21:12 Ответить
ага а еще кацапы сбили нам 200 самолетов и 2000 танков взорвали если верить их сказкам и похрен что на всю Украину было ну максимум под 80 самолетов и танков 500 от силы реальных ( а не металлолом на консервации)
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07.04.2022 23:06 Ответить
 
 