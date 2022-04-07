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Финская таможня задержала музейные ценности на 42 миллиона евро, которые везли в Россию

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фінляндія

Таможня Финляндии приостановила возвращение в Россию произведений искусства общей стоимостью 42 млн евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает ERR.

Данные произведения искусства из российских музеев ранее были одолжены на какой-то период Италии и Японии. Теперь они останутся на складе, за который отвечает финское музейное агентство.

Чиновники финской таможни пояснили, что произведения искусства относятся к предметам роскоши, которые внесены в санкционный список Евросоюза.

При этом, по сообщению таможни, в нарушении санкционных ограничений подозревается около 10 человек.

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Автор: Анастасія Потіха
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Хоба! Пропоную з русні при перетині кордону одразу знімати кільця, брюліки, годинники, сережки, ланцюжки - це теж предмети розкошу. Коронки виривати не треба, най буде для їх мальчіков робота.
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07.04.2022 20:34 Ответить
музейні цінності ху@ллстана це фейк.
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18.08.2022 15:18 Ответить
 
 